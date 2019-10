V64-jackpot med norsk superstjerne

Privilegiado vinner Norsk St Leger overlegent sammen med Carlos Lopez. Søndag blir treåringen storfavoritt i Svenskt St Leger på Bro Park som er V64-6. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig søndag står foran oss og her er det både galopp og trav. Bro Park innleder med en storstilt V64-omgang der det også er jackpot og 229 371 SEK ekstra i sekserpotten. Det er en rekke storløp på menyen og solide norske vinnersjanser. Litt senere søndag er det V75 på Ørebro med storløpet Svampen (2-åringer og hele 455 000 SEK i førstepremie) og søndag kveld er det internasjonal V65 på Sørlandets travpark.

Stordag på Bro

Sesongens siste stordag i skandinavisk galopp kommer søndag på Bro Park. Det er flere storløp på programmet med to løp med en halv million i førstepremie. I St Leger, som er V64-6, blir Niels Petersens 2 Privilegiado stor favoritt. Det er ikke overraskende etter seier i 2000 Guineas, Derby og St Leger på Øvrevoll. Han er klart bedre enn konkurrentene, og Niels Petersen forteller om en favoritt som virker pigg og fin i trening.

Forsvinner ikke formen fort, skal det ikke være snakk om saken og 2 Privilegiado blir vår hovedbanker i V64-spillet. Og selvsagt også banker i DD-spillet.



Også V64-1 har en stor norsk favoritt. 2 Appelina, den flotte hoppa hos Wido Neuroth, gjør sin siste start i karrieren. På 34 starter har hun vært på trippel 29 ganger og i pengene alle ganger unntatt en. I rene hoppeløp har hun kun tapt fem ganger. Det vi vil huske aller best, er hennes fighteregenskaper som aldri ga seg på oppløpet. Søndag blir hun vår andre banker i V64-1.

