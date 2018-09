V64-omgang med stort potensial

Mika Forss er aktuell i dagens V64-omgang i Boden. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.;

Som vanlig har vi en innholdsrik torsdag foran oss, og her er det mye å glede seg til. Visby er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Bjerke, og deres V5-lunsj er i gang kl.13.40. Bergen Travpark står for den norske V65-omgang med start kl.18.55, før Boden avruder torsdagen med sitt V64-spill kl.19.30.



Til helgen braker det virkelig løs om lørdagen hvor vi har en GEDIGEN V75-OMGANG på Färjestad å glede oss til. Her kan du vinne hele 24 millioner, og vi jobber naturligvis på for fullt med løpene. På Eksperten ligger vi også ut litt dyrere lag enn normalt denne lørdagen.



Det er alt annet enn veldig lettløst i Boden denne torsdagen, og dette er en omgang med et solid potensial. Vi sparte bankeren tilslutt, og på våre bonger står 9 Höwings Star alene.

V64-1 : 1 Special Major – Kommer tilbake etter knappe fire mnd pause, og formen er derfor noe usikker. Vær dog klar over at dette er en 4-åring som har blitt matchet mot noen av de beste i årgangen, og vi tviler på om man hadde dradd ut et slikt talent i et forsøk + finale senere på kvelden om man ikke var fornøyd med den i jobbene. Er dessuten lynrask fra start, og dette ser spennende ut på forhånd. SPILLES!

V64-2 : 10 Eva I.H. – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er på riktig vei. Var ute i et veldig tøft løp sist, og den fullførte meget bra etter å ha gått i tredjespor siste 1200m. Her er den billigere ute, og får den bare tempo skal den duge godt i et løp som dette. PRØVES SOM EN FREKKIS!

V64-3 : 1 Grude Svarten – Er i sitt livs form, og den er spillbar. Knep seieren sist etter å ha vist 22,7 s 400m med krefter igjen. Gikk altså 25,2/2180mv, og noe tilsvarende her rekker normalt i massevis til seier. Løste hyggelig fra et tilsvarende spor sist, og vi håper derfor at den ikke blir fast. SPILLES!

V64-4 : 13 Zooropa – Er en talentfull 3-åring som stadig blir bedre. Nå sist var den ute i veldig tøffe omgivelser, den ble trukket bakover i den siste svingen, og den passerte mål med krefter igjen i kulissene. Her er den helt riktig ute når det gjelder motstand, den er kjapp fra start, og klaffer det bare litt på veien så burde den være HET. SKAL MED PÅ ALT! PS. 11 Feminista AM – Har blitt matchet mot bedre hester enn dette, og nå går den ned en klasse. Skal naturligvis i A-gruppen.

V64-5 : 6 Backegubbem - Er en veldig bra 4-åring, og den har altså vært på trippelen 8 av 12 ganger. Var fullt godkjent i nederlaget mot 1 Lykkje Erna sist, og den hadde nok svært godt av et løp i kroppen etter en pause på knappe tre mnd. Her lukter det et offensivt opplegg, og skulle den bli sluppet til tet, ja, da må sjansene være gode. Settes først i et veldig fint løp.

V64-6 : 9 Höwings Star – Tror vi MYE på i finalen, og dette er vår beste V64-banker. Den blir stortsett hardt matchet, og også sist i Finland møtte den mye bra hester. Spurtet da strålende nedover oppløpet etter å ha blitt hindret underveis, og på vår klokke stod det 10,7 s 1000m med krefter igjen. Her er det ganske formløst i mot, og sjansene for at den senker denne ikke så altfor tøffe gjengen skal være store. ALL IN!