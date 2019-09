V64-omgang med stort potensial

Mats E Djuse er aktuell i kveldens V64-omgang. foto_Ned Alley_Hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Nesten SUPERGEVINST og bra V75-tips fra Lerum på Färjestad 21. september!

Dexter Brick (2-valg) innfridde, og den ble banket på flere bonger. Bossy Alley (6-valg) ble det servert SUPERINFO på, og den var undertegnedes 2-valg. Odd Herakles (1-valg) innfridde naturligvis som dagens beste banker. På slike stordager som dette har vi alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene.

Spesielt på FOLKESYSTEMET (20 andeler a Kr.300) kunne det blitt det helt store denne lørdagen. Usain Henna (7-valg) så nemlig helt klink ut i finalen mot oppløpet, men ble dessverre plukket ned av en smygkjørt tilslutt. Hadde Usain Henna tatt seg av finalen (ble altså nummer to), ja, da kunne tyve stykker ha delt VOLDSOMME ca syv millioner (med seksere og femmere). Nå ble det kun en trøstegevinst, men den var likevel på meget fine Kr.154 068,-.



Sjekk ut følgende fra lørdagen på Färjestad:

Folkesystem (20 andeler a Kr.300) betalte ut storfine Kr.154 068,-.

Folkesystem (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.18 112,-.

To store systemer (4 andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Tre av våre systemer (4 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Et av våre siste info systemer (4 andeler a Kr.1 250) betalte ut Kr.33 960.



29 andelslag inn med sju rette - ca kr 18 000 - 22 500 på hvert av dem

Våre galoppeksperter knallet til med tre bankere til V75-løpene på Bro Park 22. september. Og alle vant. V75-forslaget på Nettavisen med innl. frist på kr 864 satt klokkerent og betalte tilbake herlige 18 084 kr. Totalt ble det klaff for 29 andelslag på Eksperten:

6 andelslag (fire andeler a kr 250)- utbetaling per stykk - kr 18 084

5 andelslag (fem andeler a kr 200) - utbetaling per stykk - kr 18 084

2 andelslag (ti andeler a kr 100)- utbetaling per stykk - kr 18 084

5 andelslag (fem andeler a kr 300) - utbetaling per stykk - kr 19 088

8 andelslag (fire andeler a kr 500) - utbetaling per stykk - kr 21 617

3 andelslag (fire andeler a kr 750) - utbetaling per stykk - 22 518

Over 600 000 kr i gevinster

I tillegg ble det en rekke gevinster på de minste andelslagene, mens vi dessverre manglet utgang på systemspillene. Totalt omsatte Nettavisen for 94 071 kr på Eksperten, mens samlet gevinstsum ble formidable 604 987 kr.

Det er særdeles utfordrende i kveldens V64-omgang fra Sverige, og vi blir overrasket om det ikke er duket for store penger på Solänget denne kvelden. Det finnes ingen klare bankere, og etter å ha vært i tenkeboksen en periode så landet vi på 9 Angel Ovea (V64-5) som dagens beste holdepunkt. Denne virker å være skikkelig pågang i regi Wäjersten, den blir kuskeplusset med Rikard N. Skoglund, og møter dessuten på en overkommelig gjeng. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 2 Owen Face – Debuterte for sin nye trener på beste sett sist, og selv om den var tung i kroppen så holdt den veldig sikkert unna til seier. Er den helt overlegent beste hesten på ren kapasitet i feltet, og normalt burde den gå MYE frem med en blåser i kroppen. Nå er det dog klart tøffere i mot, og den må også være forbedret for å vinne et løp som dette. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke.

V64-2 : 9 Titan Tabac – Kom ut etter en liten pause sist, og vi likte den skarpt i hendene til Mats E. Djuse. Spurtet voldsomt etter litt sene luker, og hadde mye krefter igjen over mål. Slo for eksempel veldig enkelt 10 Art Kjarvald i det løpet. Er forhåpentligvis ytterligere forbedret til denne starten, og den må passes om den leverer som sist. SKAL MED PÅ ALT!

V64-3 : 6 Olmeda – Dette er en lovende 3-åring som ikke trenger å bli så mye spilt med en relativt dårlig rad. Den kom ut etter pause nest sist, og gikk et helt strålende løp. Feilet i en trang situasjon på startsiden, og tapte mye. Ble siden sittende bom fast som fulltanket i kulissene. Nå sist likte vi avslutningen skarpt, og den kom igjen til mål med krefter igjen. Kan fort vinne dette om det bare klaffer litt på veien. PASSES!

V64-4 : 8 Bitcoin – Dette er altså et forsøk til AMATØR-SM, og i slike løp skjer det ofte litt av hvert. Favoritten føler vi dog er motivert, og leverer Bitcoin på sitt beste så må den ha en stor sjanse i et løp som dette. Får dessuten opp en av de bedre kuskene i feltet, og det at den også slipper innersporet bak bilen er et pluss. Settes først, men her kan det være smart å plukke med en del hester.

V64-5 : 9 Angel Ovea – Har fått to løp i kroppen etter den kom inn på stallen til Wäjersten, og det har nok gjort veldig godt. Fullførte riktig så fint sist, og den er altså veldig pågang. Torsdag blir den kuskeplusset med Rikard N. Skoglund, den kommer ut mot en svært overkommelig gjeng, og her skal sjansene være store om det bare blitt litt tempo på forestillingen. MÅ BARE PRØVES NÅ!

V64-6 : 10 I’ll Fixit – Svært spennende finale, og her er det jevnt blant flere. Vår ide er noe variabel, men VELDIG bra når den først har dagen. Ble bortkjørt sist, men så uansett smellfin ut i kulissene med krefter igjen. Distansen i kveld er kun et pluss, og legg også merke til at den får opp en kusk som den pleier å levere solide løp for. Vår tipsener i et ellers jevnt løp.