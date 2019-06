Verdens beste kusk kjører vår banker på Åby

Bjørn Goop har mange fine sjanser på Åby i kveld. Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com

En svært innholdsrik torsdag venter for vi som elsker å spille på trav og galopp. Lindesberg er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20, før vi tar turen til Bergen kl.13.40. I Bergen denne torsdagen blir det både V5 + V4. Bro Park står for galoppen, og også her blir det både V5 + V4, men da med start kl.18.00.Klosterskogen knaller så til med en herlig V65-omgang kl.18.55, før Åby avrunder torsdagen med sin V64-omgang kl.19.30.

Strålende OGP-søndag for våre kunder!

Kurt Leirvåg serverte meget sterke tips 9. juni, og det ble en solid opptur i flere av spillformene. Vårt største V75-system med en innleveringspris på Kr.6 000 (fire andeler a Kr.1 500) satt som spikret og betalte ut knallfine Kr.80 139,-.

I V4-spillet så ble det fullklaff for Leirvågs mellomste bong på Kr.480, og den betalte ut Kr.2 119,-.

I V5-spillet ble det også fullklaff for Leirvågs mellomste bong på Kr.480, og den betalte ut knallfine Kr.9 023,-.

Nå skal det kun dreie seg om V64-omgangen fra Åby. Sjekk ut følgende info:

V64-3: 4 Inspector blir dagens beste banker for oss. Goop-traveren årsdebuterte 22.mai. Det var knyttet spenning til 4-åringen, og han skuffet ikke. Innsatsen til tredjeplassen var svært fin. Han gikk en voldsom langspurt med full fart over mållinjen. I dag står han til for å sitte tidlig i tet, og med inntrykket sist tett i minne så tror vi ikke Bjørn Goop taper dette løpet. Inspector var såpass god sist at vi mener dette er dagens beste banker.

V64-1: 3 Pinto Bob er kraftig på gang nå. Han galopperer mye, men i en feilfri utgave så er sjansene fine i kveld. Han galopperer bort en andreplass i den siste svingen sist. Da vant rågode Ecurie D. Robert Bergh kjører springeren sin selv i dag, og sist han gjorde dette ble det feilfritt løp. Kommer han seg til tet - uten galopp - så er sjansene veldig fine. Formen er helt på topp og det blir førstevalget.

6 Waikiki Silvio skal og regnes tidlig. Glem løpet sist, da dette var et løp som inngikk i kuske-VM. Dette er en god hest som har møtt på god motstand tidligere. Bjørn Goop kusker i dag.

V64-2: 1 Zlatan Knick har en veldig fin oppgave foran seg. Jeg er ikke helt sikker på at Dante Kolgjini klarer å svare opp teten, men med siste indre så er ikke det krise. Men spørsmålet er hvor god denne egentlig er? Innsatsen nest sist var kun middels. Ikke noe mer. Nå sist ble det en enkel seier, men motstanden var klein. Motstanden i dag er noe tøffere og blir han svart opp i dette løpet er han sårbar.

7 Setauket skal jeg ha med på alle bonger. Marcus Lindgren sin traver har fått to starter i kroppen etter en lengre pause nå. Gikk godkjent sist, men ikke noe mer tross seier. Normalt sett blir 4-åringen bare bedre med disse løpene. Kan faktisk bombe til tet herfra. Regnes.

V64-4: 1 Tipsy Face blir mitt førstevalg her, og det kan dreie seg om en frekk banker for dere som spiller tøft. Det er første gang hesten er ute på 2600 meter, men hoppa virker sterk. Innsatsen i Årjäng nå sist var nemlig oppsiktsvekkende. Etter å ha travet i dødens hver meter av løpet, bare lekte hun seg til seier. Ja, motstanden var ikke all verden, men det var forminntrykket vi lot oss imponere av. Med en lignende innsats i kveldens løp, må hestene på tillegg få problemer med å hente henne inn. Vi kan ikke skjønnet annet. Tipsener og utgang på systemer.

V64-5: 7 Tobias Del Ronco står ikke tilbake for noen av dagens konkurrenter. Den italienske hingsten debuterer i dag for sin nye trener, Wilhelm Paal. Det ble kun tre starter hos Stig H. Johanssen. Her viste hesten tegn på veldig fin kapasitet. Spurten 7-åringen leverte på Solvalla nest sist var voldsom. Ble så spilt ned til en 2-oddser i tøft selskap sist. Fullførte da fint til femteplass, men hadde ingen mulighet på å vinne. Med litt klaff underveis har denne en voldsom spurt å by på. På tre prosent må hesten med på alle forslag!

V64-6: 9 Modern Love har virkelig sett fin ut på slutten. Når dette tipset skrives står hun på fem prosent av innsatsene. Det er ikke riktig! Modern Love var imponerende god på kveldens bane nest sist. Bombet feltet da og slo blant annet 2 Very Many Legs med tyve meter. Modern Love kom så ut på Axevalla senest. Her ble hun sittende bom fast til det gjenstod 100 meter. 6-åringen fikk opp farten og gikk i mål med stor fart. Det var virkelig et fint inntrykk. Dagens motstand er hyggelig, men på ingen måte uslåelig. 9 Modern Love blir min frekke DD-banker!

Rikstoto har problemer med spillboksene for våre ekspertkuponger, og det jobbes for å få det fikset. Det er dog muligheter til å kjøpe seg inn på våre Eksperten-lag ved å trykke på denne lenken.