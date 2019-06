Verdens beste kusk skal sikre helgecashen i Sverige

Bjørn Goop vinner løp, som vanlig, hele tiden. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er som alltid en spennende V65-lunsj fra Sverige på fredager. Denne gang skal det kjøres på Bergsåker. 12:45 er altså fristen her. Til kvelds er det Biri som kjører den norske V65-omgangen. I Sverige er det Eskilstuna som har tatt over V64-omgangen fra Østersund. Vi håper å kunne tjene penger til lørdag og V75-omgangen på Momarken. Tipsene til den omgangen kommer rundt 13:00 i dag.

Vi var veldig nære på å få en fulltreffer på Åby i går. Dessverre vant ikke montehesten Be Mine De Houelle, og ble bare nummer to. Vi hadde spilt inn masse med denne, i overkant av tretti tusen kroner på forslaget til 960 kroner. I stedet ble det bare trøstepremier. Men er man nære nok ganger i trav kommer det tilslutt. Vi håper på nye fremganger i dag. På Eskilstuna er det E3 Consolation-løp og en finale av Diamantstoet. Særlig finalen gleder vi oss til. Denne kjøres i V64-6.

Vi tror på to bankere, og det dreier seg om 6 Allowable i V64-2 og 5 Ronzon Face i V64-5.

Sjekk ut følgende analyser:

V64-1: Vi synes innledningsløpet er åpent. Bjørn Goop kusker 2 N.Y DiamondinTheSky og vi mener dette kan være et fint uttak her. Formen på denne er veldig fin. Hoppa var virkelig god ved seieren nest sist. Etter en meget rask avslutning ble det kontrollert. Nå sist møtte hun på litt for gode hester og klarte ikke helt å involvere seg i løpet. Glem nå det. Dagens motstand skremmer ikke voldsomt, og vi er sikre på at hesten matcher disse. I dag er det som nevnt Goop i vogna, og dette er en stor forskjell. Slik er det bare. Vårt uttak i innledningen.

V64-2: 6 Allowable er vant med å møte bedre hester enn dagens. Vi så hesten sist da han årsdebuterte. Det var fra tolvtespor mot enkel motstand, så vi var spente. Hesten til Johan Brandel var overlegen og så helt rå ut. Det var virkelig en hest som var klar med en eneste gang dette. Dagens spor er helt ypperlig, og om nevnte Brandel bare treffer volten så er sjansene gode i dag. Uten noe tull så skal ikke hesten tape mot dagens motstand. All in!

V64-3: 7 Juncio Boko klarte ikke henge med mot gode hester fra rygg leder sist. 3-åringen kunne rett og slett ikke løpe like fort som motstanderne den dagen. I dag er det enklere i mot og treneren melder om gode rapporter. Vi er dog usikre på om han kan vinne dette løpet fra dødens? Han er tre år og moralen har ikke vært voldsom overbevisende til nå.

Vi vil trekke frem 4 Global Action. Denne skrellvant nest sist og var meget god. Nå sist var han ikke like skarp. I dag kommer Kihlström opp som kusk og det kan dreie seg om tidlig tet her. Må regnes på alt av forslag.

V64-4: 6 Galadriel Sisu er på gang. Petri Salmela sin springer har nå fått to løp i kroppen etter en pause på fem måneder. Maharajah-datteren har vært positiv begge gangene, men særlig nest sist. Avsluttet veldig sterkt da. Galadriel Sisu har masse kapasitet inne, og blir vår tipsener her!

For dere som jakter på dypet så kan 3 Jobie Storm være noe. Denne har ikke vunnet enda, men leverte en sterk avslutning sist. Hoppa gikk 11,0 den siste 800-meteren og viste masse fart. Form!

V64-5: 5 Ronzon Face så svært fin i hendene på Bjørn Goop sist på Färjestad. Ja, han var stor favoritt for dagen og pliktet å vinne, men inntrykket var virkelig fint. Vi hadde rundt 12,5 den siste 800-meteren. I dag er det igjen Bjørn Goop som kusker, og sjansene for tet er veldig store. Nevnte Goop er i storform for tiden og vinner massevis av løp. Dette dreier seg om en meget god vinnersjanse. All in!

V64-6: 9 Don't be Shy står veldig flott inne i dette løpet. Hesten til Peter Untersteiner har også vist tegn på at storformen er inntakt på slutten. Nå sist rundet hesten alle og vant lekende lett. Gangen før tapte hun kun for en av verdens beste hopper. Nemlig vår egen Hillary B.R. Don't be Shy gjorde det sterk den dagen. Disse innsatsene har virkelig vært solide, og som nevnt har hun et fint løp foran seg. Vi tror denne vil gjøre et toppløp i dag og sjansene er gode for seier. En utgang på systemene og en mulig frekk banker.