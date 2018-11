Vi jakter ny opptur i V64-spillet

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Ukene bare flyr avgårde, og høydepunktene kommer tett. Det store HØYDEPUNKTET denne uken skjer på Leangen lørdag. Her er det nemlig GULLJACKPOT i V75-spillet, og ca fire millioner ekstra i sjuerpotten. I tillegg til dette er det SUPERONSDAG i V76-spillet på Bjerke. Her fordeles Kr.570 338 til alle med riktig V76-rekke.



Når det gjelder dagen i dag så er det Halmstad som er først ut med V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Skien og Klosterskogen. Her skal det dreie seg om V65, og løpene begynner som vanlig kl.18.55. Eskilstuna er sist ut, og her er V64-1 i gang kl.19.30.



Lerum med nye sterke V64-tips - denne gangen på Romme!

Det ble servert meget sterke V64-tips på Åby torsdag 15. november, men dessverre røk vår DOBBELTBANKER i V64-3. Hakon Von Haithabu, J.J. (3-valg), C. Nu Gilbak (banker), og Stepping Spaceboy (2-valg) var alle ranket først av oss. Den mellomste bongen (Kr.490) fikk to femmere, og en drøss med firere. Utbetalingen ble her Kr.1 476,-.



På Romme fredag 16. november ble det fullklaff for V64-bongen på Kr.960, og den betalte ut meget fine Kr.4 936,-. Knifetown Lover innfridde som dagens beste banker i finalen, mens godbiten vår, Wind Knight, senket dagens nest tyngste favoritt.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Eskilstuna byr på en særdeles utfordrende V64-omgang mandag. Vi er klart inne på at dette vil gi solid betalt, og spiller frekke bonger i jakten på de litt større pengene. 6 Dream Lane (V64-5) er dagens beste banker, og vi er litt inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt... Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : Radjah D’Inverne – Har vært forfulgt av utur/marginer i mot gjennom 2018, og det har derfor blitt et magert utbytte hittil. Er en bra stayer, og den pleier å henge med i de fleste selskap. Kommer nå ut i dønn riktige omgivelser, den har fått seg en velfortjent pust i bakken, og er det bare litt form direkte, ja, da duger den normalt godt. Settes småfrekt først.

V64-2 : 1 Cast Bolt – Er ikke knallhard i skallen sin, men gjør den om løpet sist så blir den ikke enkel å plukke ned fra tet. Solgte seg da dyrt, og ble kun speedet ned av kanonen Global Trustworthy (stod på tillegg). Møter ingen i nærheten av et slikt kaliber her, og den må ha en SOLID mulighet. SPILLES!

V64-3 : 1 Mex Hörsta – Avgjorde lekende lett i billige omgivelser sist, og den var bra for dagen. Er kjapp i vei, og fra tet blir den meget vrien å fange. Vår ide. 15 Dreamlady Glatigne – Er et veldig langskudd, men en artig skrell å plukke med om man garderer løpet. Har fått fire løp i kroppen etter pause, og sist kom den til mål som helt ubrukt. Da viste klokken 10,9 s 800m. Har egentlig ganske fin grunnkapasitet, den er kuskeplusset med Oskar J, og den trenger altså ikke å være helt borte med maks klaff.

V64-4 : 8 Alfa Mare – Er en litt spennende skrellhest her. Den har egentlig gått veldig fine løp på slutten, og den er bedre enn raden. Den spurtet klart bra, og kom til mål med krefter igjen nest sist. Nå sist blir den sittende bom fast på en meget god tid, og da møtte den også BETYDELIG tøffere motstand enn nå. Sporet trekker ned, men mot en såpass overkommelig gjeng er i hvertfall vi på vakt. SKAL MED PÅ ALT!

V64-5 : 6 Dream Lane – Har en smellfin oppgave foran seg nå, og dette kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Fikk ikke noe sist, men da skal man være klar over at den ble klippet ned tidlig på oppløpet, og det var et under at det ikke skjedde noe mer alvorlig. Gangen før spurtet den strålende mellom hester på oppløpet, og kom til mål med krefter igjen. Har nå fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og en KJAPP sprint burde passe perfekt. Sporet er optimalt, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på denne.

V64-6 : 12 Xanthis Dynamic – Åpen, og spennende finale. Vår ide blir fort litt bortglemt, men fakta er at denne er bra, og den duger normalt svært godt i omgivelser som dette. Feilet i stengt posisjon med alt igjen på oppløpet sist, og den hadde gått en lav 14-tid uten den galoppen. Klaffer det bare litt fra et dårlig spor så burde den være med å kjempe om det, og som for lite spilt roper vi et varsko.