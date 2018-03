Vi jakter ny suksess i Sverige

Eirik Høitomt og Carl Lewis. Mandag kommer de ut på Färjestad. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V4 Romme: Utfordrende V4-lunsj på Romme

V65 Leangen: Mjøen med V65-bankeren på Leangen

V75 Umåker søndag: Nettavisen med kjempegevinster i V75

Oddstips Premier League: Palace kommer til å gi United kamp

Oddstips dansk Superliga: Aalborg jakter topp seks

Eliteserien: Her er Nettavisens tabelltips for Eliteserien 2018

Lerum med luketømming på V75 i Sverige 4. mars!

Undertegnede serverte knallsterke V75-tips til løpene på Umåker søndag 4. mars! Tzarina (2-valg / dobbelt a-valg), Tangen Haap (2-valg), Dusktodawn Sisu (vår V75-banker), Rorri Bris (3-valg), og Rally Funny (4-valg / vår DD-banker) stod alle først på ranken! Vårt mellomste V75-forslag på Kr.864 satt som et skudd, og betalte ut meget solide Kr.30 705,-. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 14 andelslag, og de betalte ut som følger:

1 system a Kr.4 000(fire andeler a Kr.1 000)betalte ut Kr.35 497,-

5 bonger a Kr.2 000(fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200)betalte ut Kr.32 993,-

3 bonger a Kr.1 200(fire andeler a Kr.300)betalte ut Kr.32 561,-

5 bonger a Kr.1 000(fire andeler a Kr.250/fem andeler a Kr.200)betalte ut Kr.30 705,-

Totalt ble det spilt for 22 600 på disse 14 andelslagene, og vi spilte inn herlige Kr.451 370,-. Vi gratulerer alle som tok rygg.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Färjestad byr på et herlig V64-spill denne mandagen, og vi skal gjøre alt for å følge opp suksessen fra Sverige i går. Et par av løpene i dagens omgang er svært åpne, og vi trengte derfor to bankere for å komme i mål. 3 Rose Mary (V64-2) er helt overlegen uten noe tull underveis, og det er dagens beste banker. 12 Gringo Boko (V64-6) kommer fra Norge med ambisjoner, og vi banker den klart beste hesten i finalen. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 4 Conrads Wilhelm – Ser bare bedre og bedre ut, og den er spillbar i innledningen. Nå sist fungerte den perfekt, den lyste opp i banen, og avgjorde på to steg når den fikk sjansen. På klokken stod det 11,6 s 800m, og da kjørte egentlig ikke Lindberg noe… Her er det ikke akkurat veldig formsterkt imot, og det er ingen tvil om at det er Conrads Wilhelm man skal gå til på. SPILLES!

V64-2 : 3 Rose Mary – Dessverre ble den store favoritten, 8 Grandfather Bill, strøket mandag formiddag, for da blir den vi landet på som vår klare banker favoritt. Det hadde den ikke blitt om Goop sin hest hadde kommet til start. Rose Mary er et stort løfte, og det kan være noe for de litt finere hoppeløpene utover i 2018. Den var klink overlegen i billige omgivelser sist, og da viste den 13,5 s 800m med alt igjen. Feilet i debuten fra et trangt spor, og den er nok ikke 100% travsikker. I prøveløpet tredje sist gikk den 10,5 s 400m, og den så helt fullstendig lysende ut. Kan minst 15/2140mv fra strek, og den taper ikke dette feilfritt. ALL IN!

V64-3 : 7 Joe Martini – Blir hardt betrodd her, og det er snakk om en traver som er herdet mot tøff motstand. Gikk helt OK på en dårlig bane på Solvalla sist, og formen virker ikke å være så verst. Har en fin sjanse om det bare løser seg på veien. PS. 8 Carl Lewis er noe variabel, men det er snakk om en tøffing som elsker distansen. Satt BOM FAST i norsk V75 sist, og da møtte den knallgode hester. Har den en av sine bedre dager er den HELAKTUELL, og som lite spilt må vi bare varsle.

V64-4 : 11 Shannon Broline – Her er det VELDIG åpent, og ikke mange av disse ferske hoppene ønsker å vinne. Vår ide har radet opp med fine innsatser på slutten, og nå sist var den fakta utrolig tapper etter et tøft opplegg. Her er den motstandsmessig helt riktig ute, og får den bare litt tempo i førsterunden, ja, da skal den ikke bli enkel å ha med å gjøre tilslutt. Fortjener et forsøk som lite spilt. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : 10 Vassbø Fakse – Var helt utrolig bra når den stod hos Erik Killingmo i 2016, og den radet opp med mange sterke prestasjoner da. Så overtok eieren ansvaret for den i 2017, og hesten var ikke den samme som i 2016. Nå har Killingmo igjen fått den inn på stallen, og det skal bli UTROLIG spennende å følge den for han igjen. Er brennkvikk fra start, distansen er den riktige, og her kommer Vassbö Fakse fykende direkte? Kan overraske om formen er tilbake på sitt beste. OBS!

V64-6 : 12 Gringo Boko – Har en STOR mulighet i finalen, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. Dette var en traver som man hadde stor tro på når den stod hos Tjomsland, og den rakk også å imponere der. Kommer nå ut i regi Kjetil Helgestad, og den duger godt i omgivelser som dette om det bare klaffer litt på veien. Har en voldsom fart i kroppen sin, og feelingen er at den blåser alt tilslutt. To strykninger gjør at sporet betyr mindre, og når en slik hest knapt nok blir et førstevalg, ja, da må bare benytte sjansen. ALL IN!