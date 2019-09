Vi jakter ny V64-opptur

Ulf Ohlsson er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En særdeles innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Vi skal først til Halmstad denne torsdagen, og her er V4-omgangen i gang kl.12.20. Deretter blir det også en lunsj på undertegnedes hjemmebane. V5-lunsjen til Sørlandet begynner kl.13.40. Øvrevoll er først ut om kvelden, og moroa på galoppen starter til fast tid kl.18.30. Gävle byr så på sin V64-omgang kl.19.30, mens Bergen avrunder med en herlig V65-omgang kl.19.35.

Undertegnede serverte KNALLSTERKE V64-tips til løpene fra Eskilstuna tirsdag, og der var vi veldig nærme de helt store kronene! Francisfromheaven (2,3% - 8-valg) supersjokket i V64-2, men sjekket du vår info? Vi ranket den nemlig først, og topp info ble gitt! V64-bongen til Kr.480 inneholdt 4x5 riktige pluss en rekke firere, og betalte ut meget fine Kr.4 568,-.

Torsdag fortsetter jakten på tusenlappene, og i kveldens V64-omgang til Gävle byr vi på følgende:

V64-1 : 2 Eldvin – Må være et SVÆRT SPENNENDE spill i innledningsløpet, og dette er en hest vi tror MYE på. Husk på at vi her snakker om en traver som senket Lannem Silje i fjor, og den er ordentlig bra på sitt beste. Var strålende etter pause sist, og den spurtet gedigent ute i banen tilslutt. Da viste klokken 21,3 s 700m med krefter igjen. Var som vanlig litt tjukk rundt magen, og har garantert gått ytterligere frem med den blåseren i kroppen. Kan sitte tidlig i tet her, og siden kan fakta dette være over. SPILLES!

V64-2 : 1 Don Fanucci Zet – Vi er vel ikke helt solgt på denne, men den står uansett med tre seire. Har dog vært ute i billige omgivelser, og vi er usikker på hvor bra denne er. Debuterer dessuten bak bilen, og innersporet i Gävle er intet pluss. Kan selvfølgelig vinne igjen, men her er det flere usikkerhetsmomenter, og det er NÅ man skal prøve å felle en urutinert hest som dette.

V64-3 : 3 Antonio Tabac – Har fått tre nødvendige blåsere i kroppen etter et lengre opphold pga skade, og det bør ha gjort veldig godt. Er normalt VELDIG kjapp ut når den blir laddet med, og fra dette sporet er vel Oskar Kylin Blom på tetjakt? Skulle han lykkes å komme seg foran så tror vi dette løpet er over, og den må være HØYAKTUELL i et løp som dette. VI TROR HARDT!

V64-4 : 12 Red Alert W.F. – Er i superform, og den skal passes her. Den spurtet solid etter litt hinder på veien nest sist, mens den sist spurtet strålende etter sene luker. Hadde gått 14,2/2140ma om den ikke hadde blitt disket for sjenering da, og den kom PIGG til mål. Sporet nå trekker ned, men det pleier å bli kjøring i disse amatørløpene, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. MÅ MED PÅ ALT!

V64-5 : 6 Lawmaker – Hadde 2,6% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er naturligvis helt galskap. Vi er nemlig inne på at dette kan dreie seg om en FREKK banker, og den må bare prøves nå. Hans G. Eriksson var veldig opp på sin springer før debuten på svensk jord sist, og han hadde faktisk lov å være såpass optimistisk. Løste enormt fra start, var med på en 08-åpning, før den fikk andre utvendig ca 750m igjen. Fant lukene på oppløpet, og spurtet fakta skikkelig bra tilslutt. WOW, hvor bra denne var første gangen ut! Skulle den kanskje være ytterligere forbedret nå, ja, da tror vi fakta den ikke taper dette om den kommer seg til tet. VI TROR MYE PÅ DENNE SKRELLEN!

V64-6 : 15 Kalashnikov – Er BEST i finalen, og den fortjener en seier etter det som skjedde sist. Galopperte da som helt klink helt oppunder mål, og den er rett og slett i en fantastisk bra form. Distansen i kveld elsker den, og Ulf Ohlsson opp passer perfekt. Lar seg ikke stoppe om den bare kommer rundt feilfritt? SPILLES!