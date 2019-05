Vi jakter ny V64-suksess

Conrad Lugauer er aktuell i torsdagens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er en mildt sagt hektisk torsdag som venter, og her er det virkelig mye å glede seg til. Allerede kl.10.30 blir det lunsj på Bro Park, og her venter det både en V4 + V5-omgang. Bergsåker står så for den svenske lunsjen kl.12.20, før vi igjen skal til Sverige, og da en ny V64-omgang med start kl.14.50. Det er på Jägerso dagens V64-omgang kjøres. Øvrevoll innleder kvelden med sin V65-omgang kl.18.30, før det er Klosterskogen som avrunder med sin V65-omgang kl.19.35.

Undertegnede serverte nok en gang solide tips til Sverige, og det ble FULLKLAFF for den største bongen pålydende Kr.1 800 denne tirsdagen. Hele Kr.10 013 kunne man hentet om man hadde tatt rygg på den bongen. Fabulous Journey innfridde som en banker av stål, og Argbiggan (3-valg / BANKER I DD) innfridde som en ordentlig godbit! Du gikk vel ikke glipp av følgende info:

V64-5 : 8 Argbiggan – Slo over i passgang tilslutt sist, noe den også gjorde i fjor når den gikk uten sko på alle fire. Var dog ikke noe dårlig i årsdebuten sist, og den var nok ikke helt tom over mål. Er i bunn og grunn en KNALLGOD HOPPE, og den er fakta ikke sånn veldig langt bak de beste i årgangen. På ren kapasitet er den best, og når balansen er fikset til denne starten burde den også holde seg i trav hele veien. Tåler å bli brukt underveis, og vi må bare tro mye på denne frekkisen! BANKES FREKT PÅ DD!

ALLEREDE KL.14.50 er det duket for dagens V64-omgang, og dette er en omgang som fakta er spennende og som har et bra potensial. Den beste bankeren som vi landet på kommer ut i V64-3, og her kan vi ikke gjøre annet enn å tro mye på talentet til Conrad Lugauer, 3 Admirer. Ellers finnes det en rekke objekter som du ikke må gå glipp av, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 4 Burning Man – Var imponerende til seier nest sist, mens den sist ikke var like bra. Grunnen skal være at den hadde gått på grønt, og rett og slett blitt litt tung. Nå er dette fikset på, og den trener knallsterkt. Er en topphest i grunnlaget, og vi iler til med tipsnikken. 7 Volver AS – Har fått to løp i kroppen etter den kom til Sverige, og sist var den helt uvirkelig god fra dødens. Laget var billig, men den imponerte likevel noe helt kolossalt. Disse italienerne blir nesten aldri trøtte, og vi tør ikke å sage denne fra de litt større bongene etter løpet som den gjorde sist.

V64-2 : 5 Balotelli – Debuterte under sal sist, og den var knallgod til andre. Vi likte den skarpt i denne stilarten, og skulle den kanskje være enda bedre nå, ja, da må sjansene være veldig store. Rytteren er kun OK, men det var hun som red den sist også så vi regner med at det vil gå fint. Er en frekk banker for de som ønsker å gå tynt i dette monteløpet.

V64-3 : 3 Admirer – Var veldig fin etter at vintertreningen var gjort unna sist, og den vant svært enkelt på 13,8/2140mv. Viste talent i fjor, og med en blåser i kroppen er den trolig ytterligere forbedret til denne starten. Er over middels fra start, og feelingen vår sier tidlig tet. Vi kan derfor ikke gjøre annet enn å tro hardt mot en såpass overkommelig gjeng.

V64-4 : 8 M.T. Naomi – Kom ut i ny regi sist, og den var knallgod i nederlaget. Dundret til tet, trakk hardt unna, men ble fanget oppunder mål. Burde være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen etter pause, og klaffer det bare litt fra et dårlig så duger den godt i dette dårlige løpet. SPILLES! PS. 9 Cape Town – Har en fin rad, og blir nok hardt betrodd her. Vær dog OBS på at den travet dårlig sist, og den har ikke satt seg i kroppen. En kjapp sprint er derfor neppe det beste…

V64-5 : 1 Digital Data – Var brenngod til seier sist, og holder en fantastisk bra form. I det nevnte løpet sist havnet den på vingel innledningsvis, ble trukket bakover, før den ble sendt fremover til dødens. Avgjorde sikkert tilslutt, og den fikk to pluss i kanten av oss. Er veldig bra fra start når den løser ut, og fra eventuelt tet må sjansene være store. Dette er vår klare tipsener.

V64-6 : 10 Ulena Car – Hang fint med mot Hoppe Eliten i Danmark sist, og den møtte vel så gode hester som dette da. Gikk da med treningsbalanse, og det skal derfor bli spennende å se hva Veijo gjør i debuten for han. Elsker nemlig å rykke skoene på sine hester da det gir et ekstra kick, og man bør være litt på vakt direkte her. Settes helfrekt først.

