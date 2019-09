Vi jakter ny V64-suksess

Henry Rorgemoen og Custom Cheval. Tirsdag kommer den ut med Björn Goop på Solvalla. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med supertips på Färjestad 9. september - Kr.960 ble til Kr.16 879!

Undertegnede var på hugget under V64-omgangen på Färjestad, og det meste satt som det skulle. Odds Indicator innfridde som en banker av STÅL, og Global Skipper (2-valg) samt Neslands Trine (5-valg) stod først på ranken. Bongen på Kr.960 satt som den skulle, og betalte ut knallfine Kr.16 879,-. Følgende info ble servert på noen av nøkkelhestene:

V64-1 : 5 Odds Indicator – Er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto, og med NYDELIGE betingelser i kveld må vi bare tro hardt på denne. Fikk aldri sjansen i kulissene sist, og da viste klokken 12,5 s 800m med krefter igjen. Gangen før var den solid til seier på 14,6/2140ma, og da skal man huske på at banen var minst ett sekund for tung. Nå er det opp med Björn Goop, den kan åpne bak bilen, og normalt dreier dette seg om tidlig tet og slutt. VI BANKER!

V64-2 : 11 Global Skipper – Her er det usikker form på favoritten 6 Wir Ideal. Har ikke vist noe som helst i år, og sist fungerte den dessuten veldig dårlig. Vår ide er på vei mot formen, og den har vært klart positiv de siste gangene. Er dønn riktig ute når det gjelder motstand nå, og blir det bare litt tempo underveis så må sjansene være riktig så fine. SPILLES!

V64-4 : 3 Neslands Trine – HELSKUMMELT LØP hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Hesten vi plasserer knepent først har fakta levert meget bra de gangene den har vært i Sverige. På tre turer har det blitt en første og to tredjeplasser. Har fin fart i kroppen sin, og dette ser riktig ut på forhånd. Settes først, men her bruker vi altså en god del med hester på bongene.

En ny herlig travdag venter, og som vanlig starter moroa i Sverige. Det er nemlig Romme som starter med sin V4-lunsj kl.12.20. Om kvelden venter så en svært spennende V65-omgang på Forus med start kl.18.55. Sist ut denne tirsdagen er Solvalla, og den fantastisk flotte V64-omgangen begynner til fast tid kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Det er SKYHØY kvalitet på kveldens V64-omgang, og man får rett og slett ikke noe bedre V64-omgang enn dette. Vi gjorde det altså SVÆRT skarpt under gårsdagen, og har klare ambisjoner om å følge opp på Solvalla i kveld. På de flate bongene banker vi 5 Dear Friend (V64-5), og normalt skal dette dreie seg om tidlig tet og slutt. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 1 Mellby Goofy – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den har egentlig vært bra hver gang. Feilet fra seg en mulig seier fra dødens, og en tid på ca 13,1/2140ma tredje sist, mens den nest sist var overlegen etter å ha vist 11,1 s 800m. Nå sist var den muligens ikke helt på topp, og kunne derfor ikke utfordre 11 Giant Shadow tilslutt. Har hatt en liten pause etter det siste løpet, og skulle det bli tet her, ja, da kan denne umulig bli enkel å ha med å gjøre på en lynrask sprint. Settes frekt først!

V64-2 : 3 Usain Tilly – Var LEKKER fra dødens i debuten, og den vant med mye krefter igjen etter å ha vist 13,5 s 800m. Er med garanti en av de hestene med best kapasitet i dette 2-årsløpet, og feilfritt har den normalt en flott sjanse. 1 Custom Carrera – Ble aldri kjørt med sist, og den var ikke tom over mål. Er muligens den beste fra Rorgemoen i dette feltet, den står bedre til, men blir likevel grovt undervurdert. OBS!

V64-3 : 10 Dominic Wibb – Er et løfte etter Bold Eagle, og den har vært solid i begge de løpene den har gjort i karrieren. Sist var den voldsomt god fra dødens (13,1 s 800m), og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Kihlström opp er naturligvis et pluss, og blir det bare litt tempo på forestillingen så blir ikke denne enkel å holde unna for. Klar ide i et ellers ganske jevnt 3-årsløp.

V64-4 : 7 Tonique – Blir livsfarlig her om det bare skulle klaffe litt på veien. I E3-finalen sist ble den kjørt rett ned, og galoppen var ikke til å unngå. I E3-forsøket spurtet den som en rakett, og var fakta ikke veldig langt bak superhoppen Mascate Match over mål. Skulle det igjen bli en skoløs balanse i kveld, ja, da er dette et svært spennende skrellspill, og den skal helt klart tas på alvor på en slik balanse. SE OPP!

V64-5 : 5 Dear Friend – Følger bilen fra start, og her blir det normalt gratis tet. Fra den posisjonen er den ikke enkel å plukke ned, og hvem i dette feltet er dessuten sterk nok til å trykke opp noen fart utvendig? Spurtet sterkt sist, men det var rett og slett umulig å hente noe da det ble avsluttet i 08-fart. Tredje sist tok den i mot Double Exposure, og solgte seg dyrt på en ikke helt optimal bane. I kveld ser det ut som om det blir toppforhold med en lynrask bane, og det er naturligvis kun et pluss for Dear Friend. Erik Adielsson er gjestekusk, og hesten er dermed i de beste hender. Motivert favoritt som også vi tror mye på.

V64-6 : 11 Output Pressure – Småskummel finale hvor vi plukker med oss noen hester. Vi prøver oss også med en fra dypet, og en hest som kan MYE om den bare har dagen. Var for eksempel helt rå femte sist hvor den spurtet strålende, og det i tøffe omgivelser. Var også klart bra fjerde sist i nederlaget mot Ultimaluna Grif. Så har den vært noe under pari på slutten, men det er slik denne kan være. Vi liker Jepson opp som ny kusk på Output Pressure, og med tempo gjør den seg normalt ikke bort i et løp uten de helt store formbombene. OBS!