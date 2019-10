Vi jakter ny V64-suksess

Kevin Oscarsson er aktuell i kveldens V64-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V65 Øvrevoll: Jan-Erik Neuroth i hetluften på Øvrevoll

V65 Klosterskogen: Geir Flåten har V65-bankeren på Klosterskogen

V64 Åby: Vi jakter ny V64-suksess

V4 Visby: Deilig lunsj fra Sverige

V5 Drammen: Jakter stolpe i programmet

Oddstips: Ny folkefest når Odd tar i mot Haugesund i cupen

Oddssingel La Liga: Mirakelmannen leder Villarreal til ny seier

Spillsenteret: Vi har vurdert torsdagens viktigste kamper



Lerum med 66-oddser på Solvalla 29. oktober - Kr.180 ble til Kr.7 520!

Undertegnede gjorde rent bord på Solvalla denne kvelden, og i V64-spillet var tipsene SVÆRT STERKE! På den minste bongen til Kr.180 (betalte ut Kr.7 520) innfridde bankerne Zenit Brick og Gargamel Sisu. Stjernesmellen Princess Kei'em (66,43 i odds/1,3%) slo til som en SJOKKERENDE GODBIT, og følgende info ble gitt:



12 Princess Kei’em (V64-2) – Kan være noe for de som leter på dypet. Fullførte klart bra sist, mens den kom solid tilbake etter galopp nest sist. Har fått tre løp i kroppen etter pause, den utvikler seg fint, og gjør seg ikke bort med litt flyt på veien.

Lerums lille V5-BONG på Kr.168 betalte ut Kr.12 322 i Harstad 26. oktober!

Det ble servert helt fantastiske tips i V5-spillet til Harstad lørdagskveld, og ALT av bonger satt i V5-spillet! Den MINSTE bongen til kun Kr.168 betalte ut STORFINE Kr.12 322,-. Stjernesmellen Camillo (4,3%) var med på kun to hester på den lille bongen, og følgende info ble gitt:

5 Camilio (V65-5) – Er egentlig god nok i massevis, og hadde vært HET med form. Nå er formen usikker, og den er derfor kun en liten gardering.

Lerums SJOKKVINNER sørget for luketømming i V4-spillet 25. oktober!

8-valget Simb Triumph (V4-4) stod først på ranken, og solid info ble gitt. Den LILLE V4-bongen til Kr.160 satt som spikret, og betalte ut fine Kr.1 152,-. Tok du rygg på følgende info til Kalmar fredag?

12 Simb Triumph (V4-4) – Er VELDIG bra, men blir likevel kraftig undervurdert i finalen. Sporet på en kjapp sprint trekker naturligvis ned, men motstanden er billig, og med tempo blir vårt drag skummel for noen og enhver. Så meget fin ut etter pause sist, og kom til mål med krefter igjen da. Kan blåse alt med tempo, og vi velger å varsle skarpt for denne bortglemte ideen.

Lerum med ny V4-fest - Kr.216 ble til Kr.4 168!

Alt av V4-bonger satt til Gävle 24. oktober, og den minste bongen på Kr.216 betalte altså ut Kr.4 168,- Nordsjø Odin kunne naturligvis ikke tape, og når godbiten, Lome Brage (3-valg), innfridde i finalen, ja, da ble det særdeles enkelt!



Lerum med LUNSJFEST på Axevalla 22. oktober!

V4-tipsene satt som spikret i lunsjen, og den MINSTE BONGEN på Kr.240 betalte ut meget fine Kr.3 466,-. Global Wonderland innfridde som en banker av stål!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Åby byr på en utfordrende V64-omgang denne kvelden, og dette er en omgang med et meget bra potensial. Bankervalget stod mellom to hester, og når vi la ut tipset var fakta ingen av de favoritter. 10 Crazymonsterheart (V64-3) tror vi MYE på, men endte likevel tilslutt opp med å banke grunnkapable 12 Roofparty (V64-5). Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 5 Can Lane – Var strålende på samme tid i fjor, og nå er den samme formen på vei i år også? Gikk meget bra fra en beskjeden plass i feltet sist, og varslet full form da. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og vi blir skuffet om den ikke er på foto i et løp som dette. SPILLES!

V64-2 : 7 Patos Rose – Har fått noen løp i kroppen etter pause, og den virker å være veldig på riktig vei. Den spurtet meget sterkt til tredje sist, og kom fakta til mål med litt krefter igjen da. Har tidligere løst ordentlig bra fra springsporet, og fra tet/rygg leder her må den være HET. Victor Rosleff som kusk er veldig lovende, og dette er en av de klart beste kuskene i feltet. Hadde faktisk kun 4,2% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset…

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-3 : 10 Crazymonsterheart – Må være spillbar i kveld. Den har funnet superformen, og er BETYDELIG bedre enn raden. Den satt bom fast som fulltanket nest sist, og den satt også bom fast som fulltanket sist. Har en SKYHØY toppfart i kroppen sin, og blir det bare litt tempo på forestillingen, ja, da skal de andre få kjørt seg. VI TROR MYE PÅ DENNE FREKKISEN!

V64-4 : 1 Skogbys Gallardo – Helskummelt amatørløp hvor flere av hestene har slitt med aksjonen på slutten. Her kan en BRED gardering vise seg å være smart. Hesten vi prøver oss med har gått jevne/fine løp på slutten, og den spurtet klart oppløftende sist. Kan fort smyge med i rygg leder/tredje innvendig nå, og på Åby er slikt gull. Prøves som et frekt objekt, men her plukker vi altså med en del hester.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-5 : 12 Roofparty –

V64-5 : 12 Roofparty – Er den beste hesten i dette feltet, og nå er den også på vei mot STORFORMEN. Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og det har garantert gjort veldig godt. Avgjorde enkelt sist selv om det ikke klaffet helt underveis da. Kan nesten ikke få et mye finere løp enn dette, og vi er veldig inne på at det kommer en ny seier. Dette er dagens beste banker.

V64-6 : 1 Gomez – Holdt klart bra etter å ha fått mye trykk på seg sist, men hadde nok uansett godt av det løpet i kroppen etter pause. Blir SOLID kuskeplusset med Kim Eriksson i kveld, den står spennende til, og er sikret et bra opplegg. Er såpass grunnkapabel at den duger i massevis om den leverer på sitt beste. 3 Zakk Wise – Var strålende i fjor, men det har ikke blitt like mange seire i år. Debuterer for Goop, og den plukkes med på alt direkte etter det lange oppholdet.