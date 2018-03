Vi jakter V64-suksess med Cashman på Solvalla

Øystein Tjomsland og Coktail Fortuna. Tirsdag kjører Kim Eriksson. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Påskeuken venter, og det er virkelig en forrykende uke vi har foran oss. Vi skal blant annet gjennom fire dager med V75, og på Romme 1. april blir det en multijackpot i V75-spillet med MINIMUM 32 534 680 ekstra i sjuerpotten. De fire INTERNASJONALE V75-omgangene som skal kjøres denne uken er som følger:

* 29. mars: Gävle - V75-1 starter kl.19.30.

* 30. mars: Färjestad - V75-1 starter kl.15.00

* 31. mars: Klosterskogen - V75-1 starter kl.15.00

* 1. april: Romme - V75-1 starter kl.16.20

Vi i Nettavisen kommer naturligvis å ha fyldige tips til samtlige V75-omganger.

Kr.432 ble til Kr.7 153 i V64-spillet 26. mars!

Vår samarbeidspartner, SNOKEN, leverte meget sterke V64-tips til Örebro denne kvelden, og den minste bongen på Kr.432 suste inn. Den betalte ut fine Kr.7 153,-. På Eksperten gikk SAMTLIGE bonger fra Snoken inn. Samme dag ble det også fullklaff for undertegnedes system (fire andeler a Kr.1 500), og det betalte ut Kr.12 328,-.

Det er nesten som vanlig god kvalitet på løpene fra Solvalla, og det er intet unntak i dag. Mye bra hester, endel unge talenter, og vi har jobbet godt i arkivene for å hjelpe deg best mulig mot lukene. 10 Glenn Cashman (V64-3) er dagens beste banker, og den har en fin sjanse selv om den må gjøre jobben selv.

Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 1 Antonio Tabac – Gikk helt greit i kulissene etter pause sist, og normalt skal det løpet ha gjort VELDIG GODT. Er nesten avhengig å gå uten sko, og vi regner med at det blir skorykk i kveld. Vant på en lav 10-tid på Solvalla i fjor, og det er ingen tvil om at denne kan flytte på beina sine. Står nydelig til for å smyge med nå, og blir den bare ikke fast så burde den duge godt. TAS MED PÅ ALT SOM EN MULIG FREKKIS! PS. 6 Coktail Fortuna – Skuffet i årsdebuten, men da ble det egentlig feil, og den måtte dessuten gå med sko på alle fire. Nå blir det skorykk, rapportene er fine, og det kan fort bli revansje fra sist.

V64-2 : 2 Michis Accelerator – Er en 4-åring under en solid utvikling, og vi har likt den skarpt de siste gangene. Den satt bom fast både nest sist, og nå sist. Nå sist satt den fakta fast mot veldig gode hester, og her er den billigere ute. Stefan Melander begynner nok å bli sugen på å «rigge» denne hoppen litt til, og kommer den for eksempel ut med en skoløs balanse i dag, ja, da skal varsellampene LYSE! Må bare prøves, og dette er en frekkis som vi tror en hel del på! PS. 9 Her Royal Highness – Feilet fra seg en mulig seier på isen i Finland sist. Er veldig grunnkapabel, og er opplagt en av de som kan vinne dette med flyt.

V64-3 : 10 Glenn Cashman – Et VELDIG DÅRLIG LØP venter, og det er nesten utrolig at man kan hente ut 60 000 for en seier her. De fleste av hestene i feltet hører egentlig hjemme i en ren jakt, og vi tror ikke det skal veldig mye til for å vinne et løp som dette. Vår klare banker for dagen, Glenn Cashman, er ordentlig bra på sitt beste, og den var bunnsolid i nederlaget sist. Kommer trolig ut skoløs nå, den tåler å bli brukt hele veien, og den må ha en enormt bra sjanse mot en billig gjeng som dette. ALL IN!

V64-4 : 1 Hachiko De Veluwe – Er et løfte, og en hest veldig mange velger som banker denne tirsdagen. Vi liker innstillingen til den, og det er ingen tvil om at det lyser litt ekstra klasse av det som altså er lillebroren til langt mer kjente Brad De Veluwe. Er den som sin bror så vil den kunne åpne skarpt bak bilen, og den taper ikke dette løpet fra tet. Dog vil vi se den bak bilen en gang, før vi føler oss trygg på at dette er en klink banker. Har dessuten vært veldig «sløv» i løpene, og vi er usikker på hvordan den vil søke fremover om den ikke forsvarer sitt innerspor. Skal stå først på ranken, det er en banker for de som ønsker å gå tynt, men vi velger også å varsle litt for 3 Global U.Turn. Denne er Svante Båth opp på, og den varslet form etter å havnet opp i elendige rygger sist. Svante melder om en traver som er bra for klassen, og på tirsdag vil han prøve å rigge den litt til for at den skal yte enda bedre. MOTBUDET!

V64-5 : 3 Charrua Forlan – Plasseres knepent først. Vi er fullt klar over at det dreier seg om en årsdebut, men den har en veldig riktig oppgave foran seg, og med tanke på at storfavoritten, 8 Sorbet, har vært småsyk siden sitt siste løp, ja, så velger vi å lete etter outsidere i et ikke altfor tøft løp. Charrua Forlan ble vel ikke så god som vi trodde en stund, men den rader likevel opp med jevne/fine innsatser. Står nydelig til spormessig, den kommer ut fra en formstall (19% seire i 2018), og den er litt spennende direkte. OBS!

V64-6 : 14 Davy Jones Sisu – Har en passende oppgave foran seg, men blir likevel ikke spilt. Sist stod den altså til litt over 3 x flesket, mens den i tilsvarende omgivelser nå hadde 4,2% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset. I løpet sist ble det rett og slett for tøft, og det at den trakk seg på oppløpet er det ikke noe å si på. Var god til seier nest sist, og klaffer det bare litt på veien er den sylvass på speed. Er spennende i en finale hvor det er et visst skille på de beste kontra de nest beste.