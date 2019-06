Vi spekulerer mot dagens tyngste V64-favoritt

Ulf Eriksson er aktuell i kveldens V64-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Denne helgen BRAKER det løs med årets største HØYDEPUNKT på travet i Norge. Det er intet annet enn en praktfull helg vi har foran oss på Bjerke med Oslo Grand Prix om søndagen som rosinen i pølsen. Lørdagen er nesten som alltid VRIEN på Bjerke nettopp denne dagen, og V75-omgangen kan fort betale ut millionbeløp... Søndagen er fokuset mer rettet mot sporten, men også her er det bra potensial i V75-omgangen. Husk at vi spiller sammen med våre svenske venner søndag, og det betyr HØY OMSETNING!

Når det gjelder dagen i dag så er det grensebanen Årjäng som er først ut med sin V65-lunsj kl.12.45. Deretter skal vi en tur til Biri Travbane, og her begynner V65-omgangen kl.18.55. Östersund er sist ut med sin V64-omgang kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Östersund byr på en spennende V64-omgang denne kvelden, og vi skal prøve å felle dagens største favoritt! Vår beste banker i omgangen kommer ut i V64-1, og her tror vi på tet og slutt for 3 Twist N'Face. Ta rygg på følgende:



V64-1 : 3 Twist N’Face – Dette ser utrolig bra ut på forhånd, og vi tror på en STOR mulighet for det som burde ha vært en ganske tung favoritt i innledningen. Den feilet kort når den ble flyttet nedover i banen sist, men var solid i etterkant, og vi hadde 13,7 s 800m på klokken. Gangen før lekte den hjem løpet fra tet, og vant med krefter igjen. En kjapp sprint er normalt et pluss, og fra tet går denne en lav 13-tid. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

V64-2 : 2 Bara Snygg – Veldig åpent løp med ferske «kaldinger». Hesten vi prøver oss med er under en klar utvikling, og den feilet med MASSE krefter igjen i stengt posisjon mot siste sving sist. Hadde gått en lav 31-tid over 2140mv uten den galoppen. Er ikke stabil, men god nok til å overraske litt om den bare går feilfritt. Vår knepne tipsener i et løp vi velger å gardere bredt.

V64-3 : 1 Komnes Omer – Har hatt marginer mot seg på slutten, og den fortjener virkelig en seier. Fullførte veldig fint etter sene luker sist, og hadde nok litt krefter igjen. Er kjapp ut med volte, og skulle Ulf Ohlsson forsvare innersporet, ja, da tror vi ikke denne taper et løp som dette. Er en banker for de som ønsker å gå tynt!

V64-4 : 3 Buzzer Beater – Her blir 7 Zaire Wise AS BLYTUNGT betrodd, men vær litt OBS på at Gocciadoro som trener kun har to seire på de atten siste løpene, og glem heller ikke at denne hesten var veldig ordinær i Finland nest sist. Nå sist fikk den det sydd opp med en helt spinnvill fart, og selv om den var god så går vi ikke ALL IN på den her. Draget vårt likte vi nemlig utrolig godt sist, og her må man være på vakt. Spurtet helt fantastisk, så enorm ut i banen, og kom til mål med masse krefter igjen på en knallgod tid. TAS MED PÅ ALT, og vi stormvarsler!

V64-5 : 3 In Toto Sund – Vant dette løpet i fjor, og vi er veldig inne på at den gjør det igjen. Har fått opp svært rutinerte Kajsa Frick, og fra et nydelig spor bak bilen ser dette utrolig bra ut på forhånd. Ble aldri kjørt med i sitt siste løp, men avsluttet likevel enormt bra, og kom til mål med krefter igjen. NÅ KOMMER SEIEREN?

V64-6 : 4 Testa Di Cavolo – Spennende løp over 3140mv, og er det gode strekhester i slike løp så er vi veldig svak for dem. Vårt store drag står på strek, og dette er en steintøff vallak som elsker distansen. Spurtet voldsomt i sitt siste løp, og også det var over en tilsvarende distanse. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og den er fort ytterligere forbedret i kveld. Må tas på alvor, og vi setter den helfrekt først!