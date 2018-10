Vidunderlig jackpotkveld på Bro Park

Cathrine Eriksen-trente Duca di Como blir klar favoritt i V64-3 på Bro Park i kveld sammen med rytter Elione Chaves. Her ser vi hesten i seiersløpet på Øvrevoll i den siste starten. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi har en flott torsdag foran oss i hestesporten og det er på Bro Park torsdagens store høydepunkt finner sted både spillemessig og sportslig. Storløpene står i kø og det i tillegg jackpot i V64-spillet med 961 900 SEK ekstra i sekserpotten. Torsdagen byr ellers på V4-lunsj fra Hagmyren, den byr på V5-lunsj fra Drammen. Torsdag kveld er det i tillegg til V64-omgangen på Bro Park også duket for V65-løp på Bergen travpark.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens store jackpotomgang i V64-spillet fra Bro Park. Det er altså 961 900 SEK ekstra i sekserpotten og sportslig er det kanonløp på rekke og rad. Nettavisens galoppeksperter har vært inne i en bra periode de siste ukene, og på Øvrevoll onsdag ble ny flott suksess.

Topp galopp på Bro

En strålende galoppkveld står foran oss. Dette er etter vår mening en av de beste løpsdagene i år, og det er kjempestore premier i flere av løpene. For spillerne er det fine forutsetninger med jackpot i V64-spillet. Vi spiller bankerfritt på de større V64-forslagene.

Norsk bankerkandidat i V64-3

4 Duca di Como (Cathrine Erichsen) og 1 Master Blaster skiller seg ut i V64-3. Duca di Como er på vei til å bli en stjernesprinter, mens Master Blaster har vært enorm i alle sine løp på sandbanen. Sist gikk det dårlig på gress, nå er det sand igjen. 4 Duca di Como er uansett vår klare favoritt og bankerspilles på de to minste V64-forslagene.

PS: Dette løpet er også V4-1 og her står vi på 4 Duca di Como og 1 Master Blaster på samtlige V4-forslag.



Dobbeltbanker både i V64-1 og V64-2

Vi synes det er flere løp til å begynne med i V64 hvor det går an å gå ganske tynt. I V64-1 blir 2 Ramone fra Niels Petersens stall favoritt, og hun har imponert så langt. Torsdag formiddag ligger denne an til å bli omgangens nest største favoritt. Vi tar dog med 9 Casinobutler DK på samtlige V64-forslag.

1 Angel Love og 4 High as a Kite er to norske håp i V64-2, og det er i hvert fall de to beste hestene. Vi tror det er bra sjanse for at en disse også vinnet løpet og låser også V64-2 på to hester.

Herlig toårsløp i V64-4

Toåringene møtes om store penger i V4-4, hvor 10 Privilegiado (Petersen) og 3 Nouvelle Lune (Neuroth) trolig får størst bry med den danske stjernen 11 Sir Churchill. Møtte meget gode toåringer i Frankrike sist etter overlegen seier i debuten.

Vi garderer omgangens største favoritt

9 Master Bloom har imponert stort og blir etter alle solemerker kveldens aller største favoritt i V64-5 som er St Leger. Han har vært knallgod i hele år, men vi spekulerer litt i at han har hatt flott form i et halvt år og sesongen har vært lang og krevende. Det er spennende motbud i løpet og vi tar med ytterligere fire hester i dette løpet. I DD-spillet skulle vi gjerne hatt et alternativ i V64-6/DD-2, men det løpet er vidåpent. Således bruker vi 9 Master Bloom som vår DD-banker.



Gedigen spillenøtt til slutt

Dermed er det kun V64-6 igjen. For oss er det løpet hvor det kreves garderinger i bøtter og spann. Vi tar med alle 15 startende på det største V64-forslaget og åtte hester på de tre minste V64-forslagene.