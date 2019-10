Øvrevoll med en riktig pangdag på galoppen

Elione Chaves og Duca Di Como. Søndag kommer de ut på Øvrevoll. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.



Birger og Morten byr på følgende til Øvrevoll:

En riktig stordag blir publikum servert søndag på Øvrevoll. Breeders med en drøy halvmillion til vinneren, kriteriet, Arnfinn Lunds Minneløp, Terje Dahl Champion Hurdle, kriteriet, det er nok å velge i.



Det er V64, V4, V5 og DD i tillegg til spilleformene i hvert enkelt løp, så det er noe for en hver smak.

I V64 bruker vi to bankere på de flate bongene. 4 Duca di Como i V64-4 er en av våre favoritter. Distansen 1170 meter er i korteste laget, men han har vært utrolig bra i to sesonger. I V64-6 gir oss 10 Queen Rouge som en stor favoritt. Hun vant Dansk Derby og to Guineas-løp i sommer, men tapte sist på Bro for en meget god For the Roses. Nå tror vi på revansj, men sistnevnte får plass på V4- og V5-spillet.



Vi går også tynt i V5-5. Hinderløp var en gang en stor gren på Øvrevoll, nå er det få som satser på hekkeløp. Klar favoritt er for oss 4 Ajas, som har vunnet større løp i Frankrike. Eneste gardering blir 1 Somerville, som vant løpet i fjor

