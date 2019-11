Øvrevoll med sesongavslutning og stor V64-jackpot

Deadline Day og rytter Jan Erik Neuroth er Nettavisens V64-banker på Øvrevoll søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en herlig søndag vi har foran oss. Den innledes med sesongavslutning på Øvrevoll og en herlig internasjonal V64-omgang med jackpot og 245 945 SEK ekstra i sekserpotten. Litt senere på ettermiddagen er det så klart for en spillemessige strålende V75-omgang fra Østersund. Og søndag kveld er det klart for stor jackpotomgang på Sørlandets travpark der det er internasjonal V65 med hele 630 585 kr ekstra i sekserpotten.

I denne saken skal vi heretter konsentrere oss om sesongavslutningen på Øvrevoll. Her er det altså V64-omgang med jackpot og 245 945 SEK ekstra i sekserpotten. V64 har spillestopp allerede kl 12.45, mens V4-spillet som innledes i V64-3 har spillestopp kl 13.25.

Etter et par uker med mye stang ut, ble det igjen herlig fullklaff for våre galoppeksperter under onsdagens V4-lunsj på Bro Park.

Flott V4-suksess på Bro Park onsdag 13. november

Det ble fine penger i V4-lunsjen på Bro Park denne onsdagen. Våre galoppeksperters V4-forslag med innl.pris på kr 960 satt klokkerent og betalte tilbake pene 6 804 kr.

Finale med jackpot

Søndag er det klart for årets siste løpsdag på Øvrevoll. Som ekstra påfyll er det 240 000 kroner i jackpot. Spillet så langt og tipsene i media varierer mer enn normalt. Det betyr at løpene er åpne med mange vinnerkandidater, og vi tror på hyggelige penger på seks rette. Vår banker blir 7 Deadline Day i V64-3. Han er betydelig bedre på sand enn gress, og seieren sist var solid. Da slo han gode We Got the Boss ganske lett, og en liknende prestasjon bør gi seier. Vi bankerspiller også 7 Deadline Day på de to minste V4-forslagene. V4-spillet innledes i V64-3.



Favoritt i fare

Mange vil nok prøve 2 Prince Field i V64-4, som står med fire strake seire. Men han har aldri møtt så sterk motstand, og 1600 meter er nok også litt kort. Bør med på bongen, men vi synes han egentlig han er en favoritt i fare.

Hvordan banen blir søndag, kan ha en del å si. Litt regn kan gjøre banen hard, men regner det alt for mye, blir det bare klinete. 4 DJ's Dream vant sist for første gang på 1100 meter sand. Hun er lynrask og leder lenge. Vi tror hun holder helt inn dersom banen er på den raske siden. Og i en svært spennende DD-omgang bankerspiller vi 4 DJ's Dream i DD-2.



Den store outsideren i løpet er 9 Aconcagua. Har på sitt beste hatt formtall 81. Nå er tallet 69, og innsatsen var et steg i riktig retning. Tilbake på sitt beste spør han ingen om seieren, men han har ikke vist toppform på to år.