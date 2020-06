V65-jackpot i Bergen klokken 16.20

Svært spennende omgang, og alt annet enn veldig lettløst! Våre litt større bonger er uten banker! Her jakter vi flotte kroner fra banen mellom de syv fjell! Du tar vel rygg?

Bergen Travpark byr på en ÅPEN og SPENNENDE JACKPOTOMGANG med start klokken 16.20 i dag. 262 809 ligger ekstra i sekserpotten, og de skal vi kjempe om! Våre litt større bonger er uten banker, og vi skal til lukene med følgende snadder:

V65-1 : 4 Silversmith A.C. – Hadde et sterkt fjorår, og det ble totalt seks seire. Har plundret litt med formen i år, men kommer nå ut etter pause, og pleier å gjøre OK løp etter opphold. Var dessuten i en ordentlig bra form på samme tid i fjor, og finner den bare litt form så ser dette veldig riktig ut på forhånd. Er kjapp fra start, og fra tidlig tet på en lynrask bane så kan den umulig bli enkel å ha med å gjøre. OBS!

V65-2 : 9 Rymodin – Skummelt løp med ferske kaldinger, og her trenger det ikke å være feil å plukke med seg en del hester. Vår klare ide har tullet litt i år, og ikke oppført seg stabilt. Har dog hatt et sår i munnen som nå er fikset, og det er mulig at det har plaget den. På ren kapasitet er den best, og i et billig løp som dette er den verdt et forsøk. SKAL MED PÅ ALT!

V65-3 : 1 Getreadyfortakeoff – 9 Deep Sea Dream har vært veldig svak etter pause, og den vil vel man ikke kjøre spesielt hardt med nå? Det lukter et defensivt opplegg, og en positiv opplevelse i banen. Dermed er vi veldig inne på at Dalen kan lure samtlige fra tet med Getreadyfortakeoff. Banen i Bergen vil være på sitt raskeste i ettermiddag, denne går minst 15,0 fra spiss, og kan umulig bli enkel å fange. Gikk et greit løp etter pause sist, men er trolig forbedret med den blåseren i kroppen. OBS!

V65-4 : 11 Bjørkevarg – Var meget god etter pause sist, og den fullførte solid etter et tøft opplegg. Var knallgod når den var som best i fjor, og med en blåser i kroppen etter pause vil den trolig være ytterligere forbedret til ettermiddagens løp. Selv fra 40m tillegg har den normalt en stor sjanse å runde, og det kan dreie seg om en banker om man ønsker å spille tynt i et ellers ganske åpent oppgjør.

V65-5 : 10 Todin – Har ikke fått spesielt godt betalt for gode innsatser på slutten, og er noe bedre enn hva man kan lese ut fra resultatene de siste gangene. Nå sist ble det delvis feil, og den kom til mål med litt krefter igjen i kulissene. Her støter Todin på helt riktig motstand, distansen er den riktige, og den duger svært godt om det bare klaffer litt på veien. Settes først i et ellers jevnt løp.

V65-6 : 4 Handsome Hank – Er en traver som er herdet mot bedre hester enn hva den støter på nå, og den gjør en svært spennende start i regi Geir Stangeland. Kusketalentet Bjørn Steine får sjansen, og det liker vi også. Fra et optimalt spor bak bilen så lukter det et offensivt opplegg, og er det bare litt form på plass første gang ut i ny regi, ja, da skal favoritten få kjørt seg. OBS!