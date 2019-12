V65-jackpot med 675 012 ekstra i sekserpotten

Bankeren nekter å tape! Favorittduo får kamp av vår smellkaramell! Du blir vel med oss i jakten på den ekstra jackpotcashen i kveld?

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V64 Bro Park: Herlig V64-galopp på Bro Park

V75 Örebro: Ekstra V75-omgang med en ordentlig tøffing som banker

Tippetips: Vanvittig nedrykksdrama i Eliteserien

Oddssingel PL: Manchester United leverer alltid på Old Trafford

Oddssingel PL: Leicester tar opp kampen med Liverpool

Oddsdobbel Eliteserien: Mjøndalen redder plassen med seier

Oddssingel Eliteserien: Strømsgodset lever farlig



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Det er altså JACKPOT i kveldens V65-omgang, og med kun fem løp å ranke så tror vi ikke på storutbetaling. Ja, for det er vel bare fem løp å ranke med 5 Lesja Odin (V65-1) på startstreken? Vi tror det! Vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 5 Lesja Odin – Jakter seier nummer 13 for året, og har altså aldri tapt. Har fått to løp i kroppen etter pause, og selv om den er tøft ute i grunnlaget her så er den likevel bare best. Har nemlig helt overlegne fartsressurser, og den er «umulig» å stå i mot når Tjomsland spiller ut speeden. Ingen negative rapporter er fanget opp, og vi blir veldig overrasket om den taper et løp som dette. ALL IN!

V65-2 : 3 Mjølner Brun – Her er det flere svært urutinerte kusker, og vi går heller på den beste kusken i feltet. Mjølner Brun feilet med litt krefter igjen i debuten for sin nye trener sist, men kom bra tilbake i kulissene. Har ganske fin grunnkapasitet, og den duger godt i en feilfri utgave. OBS!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 7 Kleppe Nido – Er lovende, og den er veldig spennende etter pause. Slet med litt sykdom i sommer, men skal nå være frisk og fin. Har en stor sjanse om den leverer i nærheten av sitt beste, og det er snakk om en klar tipsener for oss.

V65-4 : 8 Troja Face – Har et gaveløp foran seg, og den vinner dette om den ikke finner på noe tull underveis. Fikk vinne i Sverige sist, og fikk da rettet opp smultringen fra Sørlandet gangen før. Det er kun galoppen mot, og feilfritt er det ikke snakk om saken. Veldig motivert favoritt.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 7 Stjerne Kos – Har møtt Etne Spretten en gang tidligere (13.01.2019), og stod da 40m bak nevnte hest. Var likevel favorittspilt i totoen… Begge har utviklet seg mye siden den gang, men det er ingen tvil om at det er Stjerne Kos som har den beste sjansen her. Er kjapp i vei, og kan fort få gratis kontakt med streken. Har bare gjort gode løp på slutten, og her kommer vel det en ny seier?

V65-6 : 8 Highland Breeze – Har fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og er på vei mot storformen. Var uheldig sist når den havnet opp i elendige rygger, men spurten nedover oppløpet likte vi. Sporet trekker ned, men motstanden skremmer overhodet ikke, og vi kan ikke gjøre annet enn å ile til med tipsnikken.