V65-jackpot med Åsbjørn Tengsareid som nøkkelkusk

342 756 kr ligger ekstra i sekserpotten til kveldens V65-omgang på Biri. Åsbjørn Tengsareid kusker vår V65-banker.

En herlig trav- og galoppweekend nærmer seg og det er store jackpotter i vente i helgens to V75-omganger. Lørdag spiller vi V75 til Årjäng og her er det hele 30 378 942 SEK ekstra i sekserpotten. Søndag er det V75 på Jägersro galoppbane med Svensk Derby og her venter det hele 5 411 314 SEK ekstra i premiepotten.

Jackpot er det også i kveld når Biri på en herlig V65-omgang med hele 342 756 kr ekstra i sekserpotten. Fredag kveld er det også en flott V64-omgang på Axevalla der det i kveld kjøres kvalifiseringsløp til Stochampionatet. Fredagens V65-lunsj finner sted på Dannero.

Men i denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Biri og kveldens jackpotomgang i V65-spillet. Det er ingen lettløst omgang og jeg fant min banker i V65-3.

Rivende utvikling på V65-bankeren

Det handler om fireårige og Anders Lundstrøm Wolden-trente 4 Kolnes Brage. Innledet karrieren med en fin 3. plass på Momarken for en måned siden og fulgte opp en sterk seier på Biri i sin siste start. Står i kveld 20 meter bedre til kontra 15 Spik Lyna som vant løpet på Momarken og får i tillegg Åsbjørn Tengsareid opp som kusk. Normalt skal det ikke være noen særlig galoppfare og jeg tror på en topp vinnersjanse. 4 Kolnes Brage blir min V65-banker på Biri i kveld i V65-3.

"Seierstørke" for Dalen

Det er kanskje å ta vel hardt i med å si at Dag-Sveinung Dalen er i en seierstørke. Men faktum er at Dalen nå har kjørt 37 løp uten å få vinne. I kveld er det uansett gode muligheter til å komme tilbake på vinnersporet og hans beste vinnersjanse i kveld, må være 5 Hold Me Quick i V65-5/DD-1. Vallaken som trenes av Trond Anderssen står med to strake seire og har vært veldig solid i begge løpene. Har en klart overkommelig oppgave foran seg i kveld og 5 Hold Me Quick blir min DD-banker.



Bra klasse på V65-1

Fire hester skiller seg litt ut i V65-1 og jeg gir formsterke 3 Stasline et knepent vinnertips. Hvattum-hoppa imponerte i seiersløpet på Biri sist og legger hun like mye godvilje til i kveld, er det bra sjanse for ny seier. Utfordres i første rekke av 9 B.B. Solrun og 10 Snonsøy Balder, mens 1 Salte Odin som overrasket med seier sist får plass på de største V65-forslagene.

Startsiden kan avgjøre V65-2

To hester skiller seg ganske klart ut i V65-2, der 1 Hardy B.R. er en motivert favoritt. Men førstesporet bak bilen er sjanseartet på Biri og 9 Excellent Maltin er en klar utfordrer. Jeg tror klart mest på disse to, men tar også med den mulige tethesten 7 Es Trenc på de største V65-forslagene.

Tengsareid med mange vinnersjanser

Åsbjørn Tengsareid kusker min V65-banker Kolnes Brage, han kusker betrodde Excellent Maltin i V65-2 og han kusker også 2 Lome Frikk som blir min knepne favoritt i V65-4/V5-1. Vallaken strakk ikke til mot Gylden Balder og Vetle Petter sist, men var flink i seiersløpet nest sist. Passende selskap igjen i kveld og et ypperlig andrespor bak bilen i V65-4/V5-1.

Enda mer Tengsareid

Den godeste Tengsareid kusker også min småfrekke favoritt i V65-6/DD-2. Det er et sprintløp for kaldblodshester med grunnlag under 615 000 kr, der flere av forhåndsfavorittene er bedre fra start enn til slutt. Det gjelder nok også for 2 Lille Amare. Men er vallaken like opplagt som i seiersløpet tredje sist (som attpåtil var 2100 meter), er det bra sjanse for ny seier.