V65-jackpot med bra potensial på Biri

V65-jackpot med vel 250 000 ekstra i sekserpotten! Veldig jevn og spennende omgang! Vi spiller med frekke objekter i jakten på jackpotcashen! Du tar vel rygg?

Undertegnede serverte SVÆRT sterke lunsjtips på Bergsåker 8. januar, og omtrent alt av bonger satt som de skulle. Nettavisens forslag på Kr.480 betalte ut Kr.4 934, og på Eksperten suste samtlige bonger inn. Den dyreste bongen der var Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300). Supersjokket Paulas Prins (9-valg) lurte mange spillere i denne runden, men den var altså vår TIPSENER! Bourne Dominion (2-valg) senket dagens tyngste, men også dette var vår tipsener. Du gikk vel ikke glipp av følgende info på godbitene?:

V4-1 : 10 Bourne Dominion – To hester er trolig helt overlegne på ren kapasitet i innledningsløpet, og vi nøyer oss med kun disse to på bongen. Knepent først plasserer vi Bourne Dominion som gikk et SVETT løp etter en mildt sagt grov galopp sist. Kom voldsomt tilbake, og den fikk to solide pluss i kanten av oss. Gangen før var den klink overlegen, og la da inn en siste 800m etter 12,5. Er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og den blir ikke enkel å slå i en feilfri utgave.

V4-2 : 5 Paulas Prins – Debuterte for Tjomsland sist, og gikk kun et løp på det jevne da. Vi likte dog hesten, og den så veldig fin ut i banen. Har hatt pause etter det løpet, og muligens slet den med et eller annet som gjorde at den ikke fikk vist hvor bra den egentlig kan være? Har nemlig litt kapasitet, her er det billig i mot, og når en hest fra Tjomsland sin stall er såpass lite spilt, ja, da er i hvertfall vi på vakt. OBS!

Det er ganske tynne felt på Biri i kveld, men det er snakk om jevne løp, og ikke spesielt lettløst. Noen reprise på gårsdagens bunnutbetaling tror vi derfor ikke på. Vi har jobbet frem flere HETE OBJEKTER i denne omgangen, og prøver å komme oss gjennom uten banker. Gå ikke glipp av følgende mot jackpotcashen:

V65-1 : 2 Tora – Har overlydsfart i forhold til det grunnlaget den har på konto, og dette kan opplagt dreie seg om tet og slutt. Ble grovt sjenert til galopp av 3 Åsaguten sist, gjentok galoppen, og havnet langt bak. Gikk fullt godkjent i kulissene, og er i det hele tatt bedre enn raden. Er nå 20m billigere ute kontra Åsaguten, den får normalt gratis tet, og Tora har en TOPP MULIGHET her om den bare ikke galopperer. SPILLES!

V65-2 : 8 Stealth – Var altså trykket ned til 1,6 i debuten, men rotet seg da bort. Rapportene på den var at den skulle være travsikker samt at den kunne ca 18,0/2140mv. Gikk da med et åpent hodelag. Sist kom den ut med helstengt, og oppførte seg da mye bedre. Vant veldig enkelt på en 18-tid, og det var krefter igjen. Kan nok på 17-tallet, og en slik tid rekker normalt en bra bit i et billig løp som dette. SPILLES!

V65-3 : 3 Skogli Viktor – Har et gaveløp foran seg her, og den kan ikke få bedre betingelser enn dette. Gikk dessuten fullt godkjent sist, og var helt OK i nederlaget da. Settes først fra et nydelig spor bak bilen. 7 Il Sokken – Er spesiell, men veldig bra når den først går. Har vært ute i en del monteløp på slutten, og også startet mye med volte. Er veldig kjapp ut bak bilen når den løser, og det er ikke helt utenkelig at den kan trykke seg til tet her. Er god nok, og skal passes i et såpass billig løp som dette.

V65-4 : 3 Voje Eldin – Kan være helt klink her. Det er nemlig kun en hest i mot, og det er klink ustabile/usikre 2 T.K. Torden. Sjansene for at sistnevnte feiler er store… Når det gjelder Voje Eldin så er den langt mer travsikker selv om den feilet sist. Var god i nederlaget både nest sist, og tredje sist. Møtte da på klart tøffere motstand enn hva den gjør nå. Skal stå først på ranken, men vil man være helt sikre så plukker man også med 2 T.K. Torden. DOBBELTBANKER!

V65-5 : 7 Ajax Miguan – Tar seg av dette løpet fra dødens? Fikk aldri sjansen tilslutt sist, og ble sittende bom fast over mål. For et utrent øye så virket det kanskje som maks, men det var det altså ikke. Flyter på styrken, og her kommer nok Gunnar Austevoll «labbene» frem i dødens med sin tøffing. Kan opplagt avgjøre fra en posisjon utvendig, og vi har god tro på at denne plukker ned favoritten. OBS!

V65-6 : 4 Memphis Tennessee E.P. – Er betydelig bedre enn raden, den har nydelige betingelser foran seg, og får dessuten opp Åsbjørn Tengsareid i vognen. Spurtet solid etter sene luker sist, og vi hadde ca 14,0 s 800m på klokken. Så fin ut på det, og vi gav den et pluss i kanten. Kan åpne bak bilen, og dette ser i det hele tatt veldig riktig ut på forhånd. SPILLES!