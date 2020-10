V65-jackpot med godbiter på menyen i Bergen

Deilige 353 664 ekstra i sekserpotten! Våre litt større bonger er uten bankere! Du blir vel med oss i jakten på jackpotcashen i kveld?

Knallsuksess i V4-spillet på Bro Park onsdag 28. oktober

Til tross for at omgangens klart største favoritt, 4 Troubled Guy, vant V4-1 på Bro Park onsdag ble det veldig flott utbetaling. 8. valget Divorce i V4-2 og 9. valget 9 Repeat Offender sendte verdien opp i 9 441 kr etter tre avdelinger. Vårt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) stod igjen med alle hestene i V4-4, men vi måtte "nøye" oss med andrevalget 5 One Star. Utbetalingen stoppet på meget pene 15 162. Totalt ble det klaff for fem andelslag på Eksperten.

Kjempefest på Bjerke

Det var dobbel jackpot på Bjerke i V75 onsdag kveld. Fire favoritter vant i de fire siste avdelingene, men i V75-1 sviktet storfavoritten 11 Lesja Tara og dermed ble det ikke så verst utbetaling. Vårt spilleforslag med innl.pris på kr 450 satt som det skulle og betalte tilbake pene 3 667 kr. Totalt ble det sju rette for hele 63 andelslag på Eksperten. Totalt ble ca 250 000 kr innspilt og Nettavisen omsatte for ca 82 000 kr på Eksperten.

Bergen Travpark byr på en fyldig meny denne kvelden, og dette er en løpsdag vi virkelig gleder oss til. Glem heller ikke at det er JACKPOT I KVELDENS V65-OMGANG, og det ligger hele 353 000 ekstra i sekserpotten. Våre litt større bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 11 Highlander – Trengte prøveløpet, og løpet sist i kroppen. Har rett og slett vært veldig tung. I løpet sist fullførte den godkjent (15,3 s 1000m), var ikke tom over mål, og møtte da betydelig bedre hester enn dette. Vi vet at den forventes enda MYE forbedret til kveldens oppgave, motstanden er svært billig, og normalt tar den seg av dette om den leverer i nærheten av sitt beste. MÅ BARE PRØVES NÅ!

V65-2 : 2 Rainman O. – Har ikke gjort noen feil, og har vært bra. Blir TUNGT betrodd i kveld, men glem ikke at den brøt ut i siste sving sist, og vi stoler ikke fullt ut på den. Motivert favoritt, men vi avstår fra et bankerspill på de litt dyrere bongene.

V65-3 : 6 Ocean Drive – Et SVAKT løp venter, og det skal ikke mye til for å vinne dette. Ove Wassberg skryter litt av sin egen debutant, og melder at den har levert kjappe sluttrunder i jobb. Er enda ikke å stole på, men feilfritt må sjansene være gode i et løp som dette. Vår ide.

V65-4 : 1 Opseth Elma – Var altså ute i V75’en sist, og går ned MANGE KLASSER når det gjelder motstand i kveld. Var fullt godkjent i nederlaget nest sist, og formen er nok ikke så verst. Har sjeldent fine betingelser foran seg nå, og vi er litt inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt. Husk også at denne var i en veldig fin form på samme tid i fjor. Nå kommer seieren?

V65-5 : 1 Schönbrunn – Får opp Svein Ove Wassberg i kveld, og dette ser interessant ut på forhånd. Følger bilen fra start, og tar tet. Hvem skal da trykke opp noen fart? Ingen av disse er nemlig spesielt «modige» lengre… Vi er derfor klart inne på at Svein Ove Wassberg som nyter stor respekt kan få dirigere dette litt som han vil. Renner unna til seier på en kjapp bane?

V65-6 : 9 Lille Jerkeld – Her blir 3 Verdals Svarten TUNGT betrodd, og det etter at den var meget god sist. Vær dog litt OBS på at den ikke akkurat rader opp, og på de to siste årene er det blitt en seier på 37 forsøk. Vår ide ser veldig fin ut for tiden, den er ute i riktige omgivelser nå, og gjør seg ikke bort om den leverer på sitt beste. Satt fast i kulissene sist, og høstformen er i anmarsj. Slår til som en godbit?