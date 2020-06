V65-jackpot med Høitomt i hovedrollen

307 850 ligger ekstra i sekserpotten! V65-1 begynner allerede klokken 16.20! Vi har jobbet frem flere svært interessante objekter samt en banker som vi tror hardt på! V65-suksess i vente?

Vi går HARDT ut i tirsdagens jackpotomgang på Momarken, og anbefaler et bankerspill på talentet 3 Maquavit E. Den var veldig fin i debuten, den har MYE inne, og taper ikke sitt løp om alt går riktig for seg. ALL IN! Ellers finnes det flere høyinteressante objekter i denne omgangen, og vi kan by på følgende:

V65-1 : 3 Maquavit E. – Var et lekkert skue i debuten, og via en avslutning i 11-fart kom den alene til mål. Hadde nok et par sekunder inne, og skikker den seg i tiden fremover, ja, da vil den gjøre det meget bra. Er etter Speedy Anna E., og denne hoppen var kjapp fra start og dessuten travsikker. Har Maquavit E. arvet noen av de egenskapene så dreier fort dette seg om tet og slutt. Er en veldig motivert favoritt som også vi tror mye på.

V65-2 : 10 Spønsk – Ferske kaldinger, og dette løpet er ikke helt lettløst. 1 Gnisten vinner normalt om den henger sammen i aksjonen sin, men var altså av på midten sist, og det gjør oss usikker. Vår ide har fått to løp i kroppen, og er en 3-åring som for tiden utvikler seg fint. Gikk bra i kulissene etter galopp sist, hadde fin fart over mål, og det var krefter på lager. Er ikke helt stabil, men på ren kapasitet er den god nok. OBS!

V65-3 : 12 Tangen Ternar – Er en relativt fersk 4-åring som er under en ordentlig fin utvikling. Galopperte på startsiden sist (ble for pigg), og havnet flere lengder bak feltet. Viste dog 27,5/1900m etter denne galoppen, og gikk altså sterkt i kulissene. Er ikke helt stabil, men neppe noen er bedre enn den på ren kapasitet, og feilfritt burde den ha en bra sjanse å runde samtlige. Vår tipsener i et ellers småskummelt løp.

V65-4 : 6 Lucky Kentucky – Gikk meget sterkt etter galopp i debuten for Tengsareid nest sist, mens det ble feil på en upassende bane sist. Tengsareid har vært veldig opp på sin springer, og ingen skal bli overrasket om denne snart slår til med et toppløp. Her dukker den opp i helt riktige omgivelser, og normalt kjemper den om seieren i et løp som dette. PLUKKES MED PÅ ALT!

V65-5 : 5 World Peace – Så veldig formsterk ut etter en lengre pause sist, og varslet da toppform direkte. Ble etter hvert bakket ned i femte innvendig i det nevnte løpet, var pigg på bittet, og avsluttet altså lynraskt nedover oppløpet (11,5 s 300m). Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, og sjansene for seier skal være gode. En motivert favoritt.

V65-6 : 12 Tyrifaksen – Har fått et par nødvendige blåsere i kroppen etter pause, og virker å være veldig på riktig vei igjen. Var ikke tom etter sene luker sist, og vi gav den et lite pluss i kanten da. Sporet nå trekker ned, men blir det bare litt tempo så skal ikke denne bli enkel å stå i mot nedover det lange oppløpet på Momarken. Nå er det igjen duket for en seier?