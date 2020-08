V65-jackpot med mer magi fra Potter

JACKPOT med 387 343 ekstra i sekserpotten! Løpene er flyttet til Bjerke! Bankeren kan vise seg å være noe langt utover det vanlige! En mulig godbit i finalen! Du blir vel med oss i jakten etter jackpotcashen i kveld?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Løpene i kveld går altså på Bjerke, og det er dessuten JACKPOT med knappe 400 000 ekstra i sekserpotte. 2 Ari Potter (V65-2) er kveldens i særklasse beste banker, og den kan vi ikke spekulere mot. Vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 4 Red Bar – Var knallgod i NM sist, og fullførte da strålende mot betydelig bedre hester enn dette. Har virkelig funnet superformen i regi Anders Wolden, og i kveld har den fantastiske betingelser foran seg. Taper ikke om alt går riktig for seg, og den store favoritten er veldig motivert i innledningsløpet.

V65-2 : 2 Ari Potter – Mange tror det er denne som vinner årets Kriterium, og man har altså skyhøye tanker rundt dette talentet. Har aldri tapt, og i kveld kommer den sjette seieren. Møter nemlig «IKKE noe», den kan nok en 25-tid om nødvendig, og for oss er dette kveldens sikreste banker. ALL IN!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 7 Kjennesgodtut – Har hatt litt mageproblemer, og ikke prestert som best. Har nok heller ikke hatt fordel av mellomdistanse, og den vil komme mer til sin rett på en kjapp sprint i kveld. Er lynrask ut bak bilen, og klaffer det bare litt underveis så duger den godt i omgivelser som dette. MÅ MED PÅ ALT!

V65-4 : 3 Haugestad Duft – Brøt ut på oppløpet sist, og fikk dermed ikke beholde førsteplassen (Tid: ca 33,5/2140mv). Er veldig på riktig vei, den blir solid kuskeplusset med Høitomt i kveld, og fra eventuelt tidlig tet kan dette fort være over. Vår ide i et ellers VIDÅPENT oppgjør.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 8 Lucky Queen Soa – Gikk 13,1 s 1000m / 10,3 s 500m sist, og kontret nesten til seier da. Har møtt langt tøffere hester enn dette på slutten, og den bør fakta blåse en gjeng som dette. Skal stå først. 1 Diamond Are Forever – Er hesten vi frykter om den skulle greie å forsvare sitt innerspor. Er nemlig en god hest i grunnlaget dette, og på lynraske baner er det ikke veldig enkelt å hente tillegg. Motbudet!

V65-6 : 11 Harmke Schermer – Debuterte for Østre sist, og varslet form direkte. Ble brukt knallhardt innledningsvis, og det var ikke noe å si på at den fikk litt syre til slutt i det løpet. Er normalt ytterligere forbedret til dette løpet, motstanden er den riktige, og vår feeling er at Harmke Schermer har en stor sjanse om det bare klaffer litt underveis. SPILLES!