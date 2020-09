V65-jackpot med stort potensial på Klosterskogen

V65-jackpot med deilige 379 539 ekstra i sekserpotten! Utfordrende omgang uten de helt klare og gode bankerne! Her går det fort mot flotte kroner, og de skal vi kjempe om! Du blir vel med oss i jakten på den ekstra "deigen"?

Klosterskogen byr på en ÅPEN OG SPENNENDE V65-JACKPOTOMGANG i kveld, og dette er en omgang med et solid potensial. Vi fant ingen klar banker i denne omgangen, og våre litt større bonger er uten. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 4 Speedy Jetstar – Var fem ganger blant de to beste i fjor, og vant også tre løp. To av de løpene ble vunnet på høsten. Har nå fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og formen virker å være veldig på riktig vei. Leverte en relativt sterk sluttrunde sist, og på klokken stod det 13,9 s 800m. Er normalt kjapp fra start når den løser, den er trolig ytterligere forbedret i kveld, og mot en ikke veldig hard motstand må den passes. Slår til som en ordentlig godbit?

V65-2 : 1 King N’ Swing – Har en drømmeoppgave foran seg i kveld, og det er slike oppgaver denne skal ha. Har hatt seg en liten pause, Ødegaard trener, og viser den bare litt form så er den på foto i et løp som dette. Fra dette sporet er den dessuten sikret et bra opplegg, og den må være spillbar direkte! 7 Draco Braz Minto – Gikk OK mot betydelig bedre hester enn dette i Sverige sist, er trolig forbedret med et løp i kroppen, og skal naturligvis med på bongen.

V65-3 : 4 Navras Bjørn – Viste STOR fart mellom flere galopper sist, og det er nok ingen fare med formen. Gangen før avgjorde den sikkert, og da hadde vi 29,8 s 1000m på klokken. Møter en særdeles overkommelig gjeng i kveld, og feilfritt har den en stor sjanse. Vår tipsener i et dårlig løp.

V65-4 : 4 Løset Teddy – Satt tidlig i tet sist, og vant enkelt. Har aldri vært helt å stole på, og vi er usikre på om en bane som Klosterskogen er et pluss med sine krappe svinger. Skal stå først på ranken, men det er ikke snakk om noen banker for oss. 7 Finnskog H.B. – Er en tenkbar skrell som fortjener litt oppmerksomhet. Var ikke helt tom bak Løset Teddy nest sist, mens den gikk et svett løp etter en grov startgalopp sist (fikk vingen i hodet). Det er gode rapporter på Finnskog H.B., og vi føler den må passes her.

V65-5 : 4 Alsaker Pumbaa – Vinner dette fra rygg leder? Sitter normalt tidlig i tet, men velger rygg leder på 6 Tangen Braute/7 Komnes Bork/8 Tyri Loke? Alsaker Pumbaa er i en helt strålende form, den trives på Klosterskogen, og er altså trolig sikret et nydelig opplegg i kveld. Har vært nede på 22-tallet to ganger på rappen, og formen virker å være på topp. Innfrir som ganske hardt betrodd? 7 Komnes Bork – Var enorm etter galopp sist, og gikk et betydelig bedre løp enn for eksempel 8 Tyri Loke. Er blitt strøket inn et spor, den kan åpne, og her blir det et offensivt opplegg. PASSES!

V65-6 : 1 Weinberry – Har en utrolig fin oppgave foran seg i kveld, og er det bare litt form på plass etter oppholdet så taper den normalt ikke et løp som dette. Står perfekt inne på kronene, og man har nok ventet litt på denne oppgaven. Forsvarte sitt innerspor enkelt tredje sist, og her blir det dårligst rygg leder om den løser OK ut fra start. Dalen får naturligvis sjansen, og vi iler til med tipsnikken direkte.