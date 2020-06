V65-jackpot med Tjomsland og Lesja Odin i hovedrollen

Bankeren har aldri tapt! Flere frekke bud! V65-jackpot med over 460 000 ekstra! Du blir vel med oss i jakten på den ekstra "jackpotdeigen"?

Solide V75-gevinster under OGP-søndagen

Det ble herlig klaff under V75-løpene på Bjerke søndag. På Leirvågs V75-forslag på Nettavisen bankerspilte han både 1 Odd Herakles i V75-5 og 5 Calina i V75-2. Kun førstnevnte vant, så vi måtte nøye meg med seks rette på de forslagene.

På Eksperten splittet vi bankerne og spilte en tråd med Odd Herakles som banker og en med Calina som banker. I tillegg brukte vi Odd Herakles banker på det største systemspillet. Fem andelslag gikk inn med sju rette (Siste V75 OGP) og utbetalingen ble bra. Disse fordelte seg slik:

To andelslag med seks andeler a kr 332 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fem andeler a kr 400 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fire andeler a kr 500 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett systemspill med fire andeler a kr 1500 (innl.pris 5 852) - utbetaling kr 30 265

Forus byr på en herlig V65-omgang tirsdagskveld, og selv om vi har en "klink banker" i V65-1 så blir vi ikke veldig overrasket om dette gir bra betalt. De fem siste løpene er nemlig ikke spesielt lettløste, og vi håper på å få inn en skrell eller to der. 12 Lesja Odin (V65-1) har tatt 27 strake seire, og i kveld venter det en ny seier for den brennkvikke vallaken etter Moe Odin. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 12 Lesja Odin – Er en helt fantastisk hest, og i kveld jakter den altså sin seier nummer 28 på rad! Gikk 22,0/1609ma etter en lengre pause sist, og var brenngod til seier da. Er trolig ytterligere forbedret i kveld, her møter den «IKKE NOE», og må være syk skal den tape et løp som dette. Er dagens i særklasse beste banker, og vi går ALL IN!

V65-2 : 8 Victorius – Småskummelt løp med hester som har vist veldig lite. Vår ide fullførte klart bra etter en tøff førsterunde i dødens sist (15,4/1000m). Her er den billigere ute, den er egentlig ikke så verst på sitt beste, og klaffer det bare litt bedre nå så kan det komme en etterlengtet seier igjen. Vår knepne favoritt.

V65-3 : 1 Himalaya – Fullførte klart bra i V75’en sist, og her er storformen i anmarsj. Trives dessuten på denne tiden av året, og i fjor så kom en av seirene i begynnelsen av juli-mnd. Er ganske bra fra start, den trives i tet, og i disse rekruttløpene er det aldri feil å være med i fremste rekke. Slår til som en godbit?

V65-4 : 2 Samantha Frecel – Gikk flere fine løp mot langt bedre hester enn dette i fjor, og det skal bli spennende å se den igjen i banen etter en treningspause. Er bare formen sånn noenlunde på plass etter oppholdet så skal sjansene være store. Vår tipsener i et ellers veldig jevnt oppgjør.

V65-5 : 11 Alo Venue – Nytt småskummelt løp hvor ikke så veldig mye skiller. Hesten vi plasserer først havnet utvendig leder etter pause sist, mistet aksjonen i siste sving, og så kom galoppen. Kommer nå ut etter knappe to mnd pause, på ren kapasitet er neppe noen bedre, og klaffer det bare litt fra baksporet så må denne være het. SKAL MED PÅ ALT!

V65-6 : 2 Nu Love S.S. – Hentet 20m tillegg på en såpass god hest som Tayno Destrier femte sist, og på ren kapasitet er dette en hest som duger svært godt i sitt grunnlag. Har nå kommet hjem til eieren, har garantert fått det litt «snillere» i trening, og det kan bety et overskudd i løpene fremover. Kan nesten ikke få et bedre løp enn dette, og vi plasserer den først i en ellers svært spennende finale.