V65-jackpot med utfordringer på Forus

Forus byr på en åpen og svært spennende JACKPOTOMGANG denne kvelden, og dette er en omgang vi virkelig gleder oss MYE til. Vi jakter jackpotcashen med frekke bonger, og vil du spille favoritter i kveld, ja, da må du ta rygg på andre. Vår beste banker i omgangen kommer ut i V65-3, og der står 1 Hardhaus alene. Så fantastisk bra ut i årsdebuten, og vi tror hardt på tet og slutt!

V65-1 : 2 Prado – Dette er en hest med BRA kapasitet, men som altså var syk i sin siste start. Nå er rapportene fine, og fra et ypperlig spor er i hvertfall vi på vakt. MÅ MED PÅ ALT! Mye spill blir det på nykommeren til Refsland, 11 B J’S Brogård. I sitt siste løp i Danmark ble den dradd med til en 15-tid, og vi ble ikke videre imponert av den da. Er god nok, men vi vil gjerne se den prestere på Forus før vi går hardere til på den.

V65-2 : 1 True Superb – Tet og slutt? Har dessverre rotet hittil i karrieren sin, men det skal være snakk om en BRA hoppe dette, og ingen skal bli overrasket om denne plutselig knaller til med en solid innsats. Løste bra ut fra spor to i volten nest sist, og det kan altså bli tet i kveld. Stod likt med 10 Fabian Chanell nest sist, og er 20m billigere ute nå. MÅ BARE PRØVES I KVELD!

V65-3 : 1 Hardhaus – Likte vi svært godt etter et lengre avbrekk sist, og den hadde vunnet det løpet med «en mil» om den ikke hadde feilet i en trang situasjon vel runden igjen. Kom nemlig voldsomt tilbake, og vi hadde 26,7 s 900m på klokken med krefter igjen… Kan helt sikkert 29,0 på distansen, og fra tet kan denne umulig bli enkel å plukke ned. SPILLES!

V65-4 : 3 Erga Sjefen – Er dum i hodet, men best på ren kapasitet. Ble faktisk trykket ned til 1,1 i totoen i Bergen sist, men igjen var den innom et par galopper. Fra tet taper den ikke dette, men ingen skal bli overrasket om den feiler seg bort nedover startsiden. Motivert favoritt, men ingen banker.

V65-5 : 3 Pøylefanten – Her blir «antivinneren» 5 Verdals Svarten (en seier de siste to årene) mye betrodd, men for oss er ikke den veldig het. Vår ide var egentlig OK etter pause sist, og feilet da i kamp om seieren mot oppløpet. Stod den dagen likt med 10 Åse Elden som vant løpet. Nå har den fått det løpet i kroppen, den får opp Hegdal i «jolla», og fra eventuelt tidlig tet så må dette dreie seg om en flott sjanse. SPILLES!

V65-6 : 8 Kissmymuscles – Klaffet det ikke for i V75’en sist, men fullførte likevel bra på en god tid. Det var første løpet etter en liten pause, og gjorde nok også svært godt. Har en passende oppgave foran seg nå, og den burde ha en OK sjanse å speede inn til seier om det bare klaffer litt bedre enn sist.