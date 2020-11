V65-jackpot på Jarlsberg i kveld

Snaue 300 000 kr venter ekstra i sekserpotten i kveldens herlige V65-omgang på Jarlsberg.

En herlig trav- og galopphelg står foran oss. Lørdag er det V75 på Sørlandets travpark med en rekke storløp på menyen og søndag er det internasjonal V75 på Eskilstuna med Breeders Crown-finaler og fantastisk fin sport.

En herlig trav- og galopphelg står foran oss.

Før den tid skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj fra Boden. Favorittene stod i kø på Bergen travpark torsdag kveld, ergo er det jackpot i kveldens V65-omgang på Jarlsberg og 293 199 kr ekstra i sekserpotten. Fredag kveld er det også en flott V64-omgang på Romme.

Men i denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Jarlsberg og kveldens V65-omgang. Der det altså er jackpot og 293 199 kr ekstra i sekserpotten. Både sportslig og spillemessig er det en flott omgang og bankerkandidatene vokser ikke på trær. Jeg finner min banker i V65-5/DD-1.

Herlig treårshoppe får tillit

Det handler om Geir Vegard Gundersens flotte treårshoppe 1 N.Y. Embrasse Moi. Hoppa var knallsterk vinner fra dødens i et V75-løp på Bjerke tredje sist, speedet inn til enkel seier i et forsøksløpene til Norsk Oaks på Momarken nest sist og tok en flott 4. plass i finalen der stallvennina Global Bred To Win vant. Førstespor bak bilen kan bety at hun blir overflydd og møter også et par formsterke konkurrenter. Dog er hun veldig bra selv også og når stall Gundersen velger å ta henne ut i et vanlig grunnlagsløp på Jarlsberg en fredag kveld, så tyder på det klare seiersambisjoner. Jeg tror på seier og 1 N.Y. Embrasse Moi blir min V65-banker på Jarlsberg i kveld og bankerspilles også i DD-spillet.



Hamre på vei mot hundre

Frode Hamre har hatt en kanonsesong, både som trener og kusk. Etter Pantanis seier i V75-6 på Bjerke onsdag kveld, står Frode med 98 seire i Norge i 2020. Det er imponerende tall med tanke på at han kun har kjørt 327 løp. I V65-1 i kveld tar han ut formsterke 6 Brage Hindø. Vallaken gjorde et kanonløp på Sørlandet søndag og skal stå som favoritt i V65-1 i kveld, all den tid det er usikker form på 3 Eddie Arctous.

Klar bankerkandidat - men urutinert kusk

V65-2 er et amatør og ungdomsløp og nytente 2 Rare Gilde har en meget flott oppgave på papiret. Men selv om kusk Harald Øverdal er 57 år, så har kun kjørt fire løp de siste ti årene. Det er et minus og velger at jeg avstår fra et bankerspill. Rare Gilde har sett kanonbra ut i to strake seiersløp og møter klart billigere motstand enn hun gjorde i seiersløpet sist på Jarlsberg.

Mer Hamre i V65-3

Det er sprint og masse spørsmålstegn foran V65-3 og jeg tyr til ganske bred gardering, ikke minst siden ruseren 3 Florry Princess sannsynlig sitter tidlig i tet. Frode Hamre sender ut italienskfødte 6 Borea Del Circeo i norgesdebut og det er gode rapporter på hesten. Til tross for et litt sjanseartet sjettespor bak bilen, synes jeg Hamre-traveren skal stå som favoritt i et uoversiktlig løp.

Mer medvind for Motvind?

Ujevn klasse er det på V65-4/V5-1, men på strek har 3 Motvind en flott oppgave foran seg. Galopperte som vinner på Klosterskogen nest sist, men på Biri sist kom endelig seieren for hoppa i den 24 starten. Har en veldig fin oppgave foran seg i kveld og kjører kusk Hans Chr. Holm i trav også i kveld, må det være en flott vinnersjanse for hoppa.

Flåten får sitt ryggløp i kveld

Det er V75-klasse på V65-6 i kveld og kanskje ligger det an til en duell mellom 8 Frøyu Petter og 10 Tyri Loke. Jeg setter sistnevnte først, med tanke på at Geir Flåten kan gi sin speedkule et ryggløp i kveld. Det gjorde han også sist på Bjerke, men da satt han bom fast i lederryggen på vinneren Stensvik Martin. I kveld blir det trolig tredje par utvendig og det er ikke mange som følger denne på fart. Min vinner i en meget flott V65-finale.