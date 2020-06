V65-jackpot på Momarken

Lørdag er det dobbel jackpot i V75 på Momarken. Fredag kveld er det vorspiel med jackpotomgang i V65 og drøye 300 000 kr ekstra i sekserpotten.

En gnistrende trav- og galopphelg står foran oss. Lørdag er det som kjent DOBBEL JACKPOT i V75 på Momarken og hele 5 241 588 kr ekstra i sjuerpotten. Lørdag kveld byr Øvrevoll på en kanonkveld med flere storløp på menyen og internasjonal V5 og V4.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit skal vi gjennom en meget innholdsrik fredag. Den innledes som vanlig med V65-lunsj fra Sverige, Solvalla er vertskap denne fredagen. Fredag kveld byr Momarken på en herlig V65-omgang, og her er det også jackpot og 301 722 kr ekstra i sekserpotten. Jackpot er det også i V64-spillet på Bergsåker i kveld. Her venter hele 1 832 334 SEK ekstra i sekserpotten. I Danmark er det galopp på Klampenborg fredag kveld, med både V4 og V5 på menyen.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om V65-løpene på Momarken. Her er det spillestopp kl 18.55, mens V4-spillet som innledes i V65-3 har spillestopp kl 20.05. Det ble lettløst på Bergen travpark i går kveld og ingen utbetaling for 5 rette. Ergo er det jackpot på Momarken i kveld og 301 722 kr ekstra i sekserpotten. Spillemessig er det en meget fin V65-omgang i kveld, jeg går på bankeren direkte i V65-1.

Billig oppgave for V65-bankeren

Det handler om 11 Selma's Revenue og Magnus Teien Gundersen. Vallaken stod med seks strake seire før sin siste start, en V75-finale på Bjerke. Satt da i tet, men tempoet var høyt underveis og han klarte ikke å svare smygkjørte Orlando G.M. mot mål. Gjorde uansett et meget bra løp. I kveld er det bakspor, men betydelig billigere motstand. Skal være en flott vinnersjanse. Jeg spekulerer ikke og lanserer 11 Selma's Revenue i V65-1 som min V65-banker på Momarken i kveld.

Har toppform - seieren kommer i kveld

Variabel klasse på hestene i V65-2 og tre hester skiller seg klart ut. Formsterke 10 Key To Happen blir min favoritt. Midtfjeld-traveren var meget tapper fjerde i et sterkt V75-løp på Bjerke forrige onsdag. Travet da utvendig for ledende Jetske Beemd de siste 1200 metrene. Klart billigere oppgave i kveld og settes først.

Tjomsland og Hvattum

V65-3 er en Oaks-bonus for fireårige kaldblodshopper og vinneren kan kvittere ut hele 50 000 kr. Tjomsland-duoen 7 Brenne Berna og 5 Norheim Borka utfordres i første rekke av Kriteerievinneren 6 Stas Eldi og Per M Hvattum. De tre hestene skiller seg ganske klart ut og spilles på samtlige V65-forslag.

Hop har favoritten i flott kaldblodsløp

Det er V75-klasse på V65-4/V5-1 og favoritt blir 2 Birk Støvern og Vidar Hop. Fireåringen var meget god vinner på Jarlsberg nest sist, men ikke like god sist. Til tross for 3. plass. Men var litt seig i takene da og aldri i nærheten av tetduoen Gompens Hønk og Helten. Bedre startspor i kveld. I en herlig V5-omgang velger jeg meg 2 Birk Støvern som banker.



Hamre vinner overalt

Frode Hamres stallhester har gått som toget i evigheter. To seire ble det i V75 på Biri onsdag og torsdag kveld hadde Hamre-stallen en vinner på Åby. I kveld har Frode Hamre med seg tre hester til Momarken. Beste vinnersjansen er uten tvil 9 Ghandi B.R. i V65-5/DD-1. Vallaken avsluttet som en vind til andre på Klosterskogen i sin siste start, men kom akkurat for sent til å vinne. Har en passende oppgave foran seg i V65-5/DD-1 i kveld og 9 Ghandi B.R. blir min DD-banker.



Kanonløp venter i V65-6

I likhet med V65-4 er det V75-klasse også på V65-6/V5-3 i kveld. Mange gode hester er på farten og det blir kamp om føringen med flere raske hester i første rekke. En som kan favoriseres av det er 1 Mira Prawo. Hoppa holder uforandret fin form og kan få det sydd opp i kveld. Min knepne favoritt i et herlig løp.