V65-jackpot på Øvrevoll torsdag ettermiddag

Våre galoppeksperter er i strålende tipsform. Torsdag er det V65-jackpot på Øvrevoll med drøye 212 274 SEK ekstra i sekserpotten. Merk spillestopp allerede kl 16.20.

En herlig trav- og galoppweekend nærmer seg og det er store jackpotter i vente i helgens to V75-omganger. Lørdag spiller vi V75 til Årjäng og her er det hele 30 378 942 SEK ekstra i sekserpotten. Søndag er det V75 på Jägersro galoppbane med Svensk Derby og her venter det hele 5 411 314 SEK ekstra i premiepotten.

Jackpot er det også i torsdagens internasjonale V65-omgang på Øvrevoll. Her venter det 212 274 SEK ekstra i sekserpotten og merk at det spillestopp allerede kl 16.20. Torsdag kveld byr ellers på V65-omgang fra Bergen travpark og V64-omgang fra Ørebro, mens torsdagens V4-lunsj går på Hagmyren.

Våre galoppekspertet traff skikkelig under søndagens V4-galopp i Gøteborg og de fulgte opp med nye strålende v4-gevinster på Bro Park onsdag.

Tre overraskelser og en banker som innfridde onsdag 8. juli på Bro Park

Våre galoppeksperter lanserte 4 In Vero We Trust som banker i V4-4 under onsdagens V4-omgang på Bro Park og denne innfride til fulle. Og med et 10. valg i V4-1, et 9. valg i V4-2 og et 5. valg i V4-3, ble det flotte 15 181 kr i utbetaling for 4 rette. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 980 satt klokkerent og totalt ble det klaff for 10 andelslag på Eksperten.

Gedigen V4-suksess på Gøteborg galopp søndag 5. juli

Det ble nok en utfordrende V64-omgang på galoppen i Gøteborg søndag. Kun en spiller klarte seks rette i V64 og seks rette betalte ut hele 326 240. Vrient ble det også i V4-spillet, men her ble det kjempeklaff for våre galoppeksperter. 8. valget 13 Last Reference var krysset på kun tre hester på det største V4-forslaget i V4-4 (innl.pris kr 1 872). To andelslag på Eksperten med fire andeler a kr 500 satt klokkerent og V4-utbetalingen landet på solide 55 130 kr.

Da får vi håpe den strålende tipsformen sitter i til torsdagens internasjonale V65-omgang. Her er det altså jackpot og 212 274 SEK ekstra i sekserpotten. Svenske kroner siden ATG er teknisk host. Spillestopp er altså allerede kl 16.20, mens et svært spennende V4-spill innledes i V65-3 og har spillestopp kl 17.10.

Spennende V65-runde

17. mai var det to som klarte seks rette i V65 på Øvrevoll. 18. juni ble det jackpot i V65, og det er de to gangene det har vært et V65-spill på Øvrevoll i år. Det kan godt hende at det blir på samme måtte denne gang. Hvis favorittene i de to første avdelingene ikke innfrir, blir det nok svært fine penger også nå.

Vi prøver oss med en banker i V65-2. 3 Courtney Cracker årsdebuterte flott til annen på en for kort distanse sist. I fjor var han treer i Oslo Cup, og trener Niels Petersen er veldig optimistisk, og vi går for en singelstrek.

1 Jet Action i V65-1 blir trolig stor favoritt. På sitt beste fra i fjor er han en banker, men de to løpene i år har vært svake. Det er mulig at han ikke fungerte på Jägersros sand, men man blir litt bekymret. Kanskje er han tilbake på topp igjen på gresset. Vi dekker opp og tar med 3 Sir Leo og 6 Native på de fleste V65-forslagene.

Denne gangen er V4-spillet minst like vrient, da de fire siste løpene i V65 er veldig åpne. Vi velger å låse V4-1 og V4-3 på fire hester, mens 1 Ocho Rios er vår favoritt i V4-4/DD-2 og denne blir da også vår DD-banker.

