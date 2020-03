V65-Kos på Sørlandet

Årets beste omgang i sør! Bankeren er på revansjejakt! Storfavoritt i trøbbel? To herlige objekter som begge er bedre enn raden... V65-suksess i vente?

Lerum med systemfullklaff i V64-spillet 28. februar!

Det ble bare fem riktige på de flate bongene denne fredagen, men på systemet ble det fullklaff. Vi satt igjen med 5x9, så noen maksimal uttelling ble det ikke. Månodin A.M. (3-valg) innfridde som en herlig tipsener, og var en av grunnene til at det ble fullklaff da den var en SINGEL UTGANG på systemet. Utbetalingen på systemet (fire andeler a Kr.1 000) ble Kr. 13 684,-.



Lerum med herlig V5-treff - Kr.750 ble til Kr.16 711 på Forus 25. februar!

Det ble ikke helt lettløst i V5-spillet på Forus denne tirsdagen, men undertegnedes største bong (Kr.750) uten banker satt som spikret. Åspe Mix (6%) var med på fem hester. Utbetalingen for dem som tok rygg på denne bongen ble knallfine Kr.16 711,-.

Lerum med solide V65-tips i Bergen 13. februar - Kr.1 800 ble til Kr. 23 837!

Tipsene satt bra mellom de syv fjell denne torsdagen, og det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på den store bongen til undertegnede (Kr.1 800). Sylv Odin innfridde som dagens banker, og SJOKKET Rymix (5,2%) slo til som en ordentlig godbit. Utbetalingen for dem som tok rygg ble meget solide Kr.23 837,-. På Eksperten serverte vi også en ren V6 bong på samme størrelse (fire andeler a Kr.500), og den betalte ut Kr.37 558,-. Du tar vel rygg på våre tips fra Bergen?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Sørlandet avrunder uken med en svært fin V65-omgang, og endelig er det litt solid innmelding til banen i sør. Vi slet fakta med å finne en klink banker i denne runden, og landet tilslutt på vinnermaskinen 4 Stjerne Kos (V65-3) som dukker opp etter pause. Vi liker dessuten å banke Tom Erik Solberg da han alltid gir hestene sjansen. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 4 Harley D.E. – Leverte en blendende oppvisning sist, og var ekstremt forbedret. Blir KNALLHARDT betrodd på den prestasjonen i kveld, men vær litt OBS på at den er best på sprint, og møter fakta flere OK hester i grunnlaget i kveld. Motivert, men… 1 Skylander Hill – Kan det være skrelldags for i kveld. Feilet som trolig vinner etter sene luker nest sist, mens den ble sittende bom fast sist. Er veldig grunnkapabel, den er OK fra start, og kan skrelle om det bare klaffer litt på veien. PASSES!

V65-2 : 4 Arnspik – Greide ikke helt å henge med på siste bortre sist, men var fakta den hesten med størst fart i kulissene, og den varslet altså litt form. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og er trolig ytterligere forbedret i kveld. Sporet er blitt bedre etter strykning, og vi liker også at den er kuskeplusset med «MESTER» Høitomt. SPILLES! 6 Rolf Martin – Var under pari etter pause sist, men det er også mulig at det var «JULEFLESKET» som trengte å få seg et løp før det blir litt form? Er nemlig mer enn god nok på sitt beste, og en forbedret Rolf Martin duger alle dager i uken her. DOBBELT A-VALG!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V65-3 : 4 Stjerne Kos – Er BEST, og dette er en riktig oppgave for Stjerne Kos. Var ikke som best sist, og har altså hatt en pause etter det løpet. Før det så tok den syv seire, og en andreplass… Har overlydsfart i kroppen sin, den er sylvass når den får gå med i rygger, og dette ser i det hele tatt veldig riktig ut på forhånd. Nå melder treneren at den ser fin ut i jobbene, men at den ikke er satt opp til dette løpet. Har uansett en stor sjanse, og er en hest som vi tror mye på. 2 Waxen – Er den eneste hesten som er i nærheten av Stjerne Kos på ren kapasitet, og den var det altså knallsterke rapporter på sist. Fungerte dessverre ikke da, og med tanke på at banen blir omtrent som sist så er vi fakta litt skeptisk til denne. Vil nok komme bedre til sin rett utover våren når banene blir bedre.

V65-4 : 9 Loveyou Hangover – Er knallgod, og var altså bunnsolid i nederlaget mot en såpass god hest som Selma’s Revenue sist. Har vært 10 ganger blant de to beste på 13 starter, og den er stortsett på foto. Nå har den trent fint i pausen, og rapportene er gode. SPILLES! PS. Møtte 3 Four On The Floor 7. desember, og holdt lekestue med den da. Sporene nå gjør at 3 Four On The Floor er selvskreven på bongen, men kun som en gardering, og ikke som storfavoritt. 10 Dimoko Merci – Herman Tvedt tar altså turen til Sørlandet, dagen etter sin bursdag, med en hest som har hatt en lengre pause. Da mistenker vi at den har trent veldig bra, og man skal være klar over at den har flott KAPASITET! Plukkes med på alt! Disse tre skiller seg ganske klart ut.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V65-5 : 10 New Talisman – Her er det veldig jevnt, og en relativt bred gardering anbefales. Vår ide ble det feil for nest sist, mens den feilet med litt krefter igjen i kulissene sist. Har rett og slett ikke hatt marginer med seg på slutten, og formen er nok klart bedre enn hva du kan lese ut fra de to siste resultatene. Med bedre flyt nå så kan det komme en seier, og det til OK odds i lukene.

V65-6 : 1 Date Night – Vinner fra tet, men greier den å forsvare sitt innerspor? Var nemlig helt sjanseløs på det tredje sist… Sist ble det tidlig tet, og den var god på en lav 15-tid da. Sporet i mot, og vi nøyer oss derfor å sette den knepent først. 6 Staro On The Rocks – Var forbedret sist, og den utvikler seg fint. Er kun middels fra start, men kan muligens kjøre seg til tet om Date Night blir overflydd. Er naturligvis selvskreven på bongen. 7 Speedy Jetstar – Er lynrask ut når den løser, og skal Per Vetle Kals vinne dette så må han nesten kjøre til. Gikk et aldeles SVETT løp etter en grov galopp sist, og denne er fakta ordentlig god. DISSE TRE SKAL VÆRE HELDEKK I FINALEN!