V65-kveld fra Bodø

Ikke veldig store felt, men likevel bankerfritt! Du blir vel med oss i jakten på en saftig V65-opptur fra Bodø i kveld?

Lerum med nye solide V64-vurderinger 13. august - Kr.1 728 ble til Kr.8 902!

Det ble ingen verdensrekord for Odd Herakles, men bankeren vår travet 18,5, og bedre enn det er det vrient å levere! Ellers innfridde vår herlige ide, New Young (4-valg - delt seier), og den store bongen på Kr.1 728 satt som den skulle. Her kunne man hente ut deilige Kr.8 902,-. Følgende info ble servert på New Young:

V64-4 : 9 New Young – Har kun en helt OK rad, og den ser ikke ut til å bli veldig mye spilt her. Vær dog litt OBS på at den varslet superform sist, og kom voldsomt tilbake etter å ha blitt grovt hindret på siste bortre. Vår klokke viste da 12,5 s 500m med krefter igjen. Står i et spennende smygspor nå, og med tempo duger den i et løp som dette. KAN SKRELLE!

Herlig V65-opptur på Øvrevoll 13. august - ikke langt fra kassa...

Birgers store system (fire andeler a Kr.1 000) var ikke langt unna å plukke med seg hele kassen på Øvrevoll torsdag. Nå ble det dog en solid trøst, og fantastiske Kr.51 128 i utbetaling. Vi gratulerer de som kjøpte seg en andel i systemet!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Bodø fikser kvelden med sin V65-omgang, og i kveld spiller vi bankerfritt i jakten på tusenlappene! Det finnes solide favoritter i omgangen, og det betyr at mange spiller tunge samlebonger. Svært lite skal skje for å "velte" disse bongene, og akkurat det gjør vi et forsøk på. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 Tanic Plane – Ble sittende bom fast som fulltanket i V75’en sist, og den var ordentlig positiv etter pause. Er her 20m billigere ute kontra 5 Gina W. / 7 Indian Fanatic fra det løpet, og det «stinker» litt tet og slutt. Vi tror på en stor sjanse, og iler til med tipsnikken.

V65-2 : 7 Faks Odin – Har løftet seg, og vært ordentlig positiv to ganger på rappen. Sist viste den 31,2 s 500m med litt krefter igjen. Skal ut på langreise her, og det er alltid usikkert med ferske hingster. Vi nøyer oss derfor med å sette den først i et ellers småskummelt oppgjør.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : Ville Lille Faksen – Går fra helt feile betingelser i V75’en sist til drømmebetingelser i kveld. I V75’en sist gjorde den fakta et meget bra løp til tredje, og vi gav den et klart pluss i kanten. Her kan det fort bli gratis tet, og siden er fort dette løpet over. Er en veldig motivert favoritt.

V65-4 : 5 Camilo – Drar stor fordel av et bittelite felt, og her blir det gratis kontakt med streken. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og normalt spinner den rundt en gjeng som dette. Er en glassklar favoritt!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 4 Hovtun Faks – Leverte et bunnsolid løp i V75’en sist, og den blir stadig bedre. Går den en tilsvarende tid her så skal storfavoritten få problemer med å hente 20m tillegg. PASSES!

V65-6 : 7 Philip Lyn – Morten Carlsen kjørte et fryktelig dårlig løp med denne sist, og akkurat det er han fullt klar over selv. Philip Lyn var brenngod, men det ble helt feil. Nå er nok kusken ordentlig revansjesugen, og fakta er at han også har en GOD sjanse i et løp som dette. TYNNE tillegg favoriserer de beste hestene, og distansen har den ikke problemer med. Slår til som en godbit i finalen?