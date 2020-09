V65-kveld fra Sverige

SEKS BREDDLOPP! Ikke mange "kjente" kusker/hester er med her! Vi har naturligvis gjort jobben for deg, og spiller med småfrekke bonger! Du tar vel rygg?

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus - Kr.240 ble til Kr.41 551!

Det meste satt på Forus 25. august, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse).

Rättvik byr på en åpen V65-omgang denne kvelden, og kvaliteten på løpene er ELENDIG. SEKS BREDDLOPP venter, og dette er alt annet enn lettløst. Vi byr på dagens beste banker samt dagens beste objekt:

V65-5 : 7 S.G.'S Atalanta - Debuterte for svært dyktige Joakim Elfving sist, og vant utrolig enkelt direkte. Fungerte meget bra, og vi likte det vi fikk se. Her er det med veldig få unntak billig i mot, og uten noe tull underveis så tror vi den bare vinner. BANKES PÅ V65!

V65-4 : 4 Banzai Merci - Vant hele fire løp i fjor, og dette er ingen dum traver. Har nå fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og sist varslet den full form. Spurtet da meget sterkt, og kom til mål med krefter igjen. Her er det ikke akkurat veldig hardt i mot, og fra et nydelig spor bak bilen må vi bare varsle. Slår til som et helfrekt objekt?