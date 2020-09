V65-kveld med potensial på Biri

Åpen og spennende V65-omgang på Biri! Ingen klare holdepunkter! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V65-vurderinger?

Lerum med TOPPTIPS i Bergen 10. september - tok du rygg?

Undertegnede serverte MEGET STERKE TIPS til Bergen torsdag, og det meste satt. V65-bongen til Kr.480 betalte ut meget solide Kr.7 951, mens V5-bongen til Kr.980 betalte ut Kr.8 301,-. På Eksperten ble det levert 20 V65-bonger, og ALLE satt som de skulle. Du var vel med på spillfesten?



Biri serverer en JEVN OG SPENNENDE V65-OMGANG denne kvelden, og dette er en omgang med et skikkelig potensial. Det finnes ingen klare bankere i omgangen, og våre litt større bonger er uten. Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 1 Battimo – Småskummelt innledningsløp hvor ikke mange er sjanseløse. Vår ide kommer ut i ny regi, og det er altså Kristine Kvasnes som har fått den inn på stallen. Vi liker når litt eldre hingster skifter miljø, og vi blir alt annet enn overrasket om denne får seg en nytenning. Kan dessuten ikke få spesielt bedre betingelser enn dette, og den skal helt klart passes. 4 Best Ruggen – Kommer ut i regi Østre, og rapportene er knallfine. Har trent 26/2100m, og må naturligvis regnes direkte. DOBBELT A-VALG!

V65-2 : 8 Iselin B.R. – Er en annen nykommer fra Kvasnes, og her er det snakk om en ganske fersk hoppe. Innledet egentlig ganske positivt som 3-åring i fjor, men utviklet seg ikke som ønsket, og sesongen var under pari. Nå har Kvasnes hatt denne på stallen over en liten periode, det er gode rapporter på den, og mot en særdeles overkommelig gjeng prøver vi oss direkte. PASSES!

V65-3 : 9 Visentini – Har vi en klar feeling for denne kvelden, og det er en hest vi tror MYE på. Har fått fire løp etter et lengre avbrekk, og den har vinnerform i kroppen. Fullførte fint på en knallgod tid nest sist, mens den gikk OK etter litt hinder på veien i Danmark sist. Her er det med veldig få unntak billig i mot, og dette er en ordentlig flott oppgave for Visentini. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

V65-4 : 5 Bjørnemyr Tore – Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og er på vei mot vinnerformen. Fikk aldri sjansen sist, og ble sittende fast i kulissene. Er litt tøft ute i grunnlaget, men er nok en god del bedre enn det grunnlaget den har på konto. Settes først, men vi tør ikke å banke.

V65-5 : 5 Champlain (denne ble strøket fredag) – Har vært GOD i tre av de fire siste løpene, og raden burde vært bedre enn hva den er. Sist i Bergen ble den sittende bom fast med litt krefter igjen på tanken. Fra dette sporet er nok Høitomt interessert i tet, og fra eventuelt tidlig tet i et billig løp som dette så må sjansene være store for seier!

V65-6 : 10 Bulldozer – Er noe variabel, men kan ikke få en mye bedre oppgave enn dette, og må passes på fredag. Feilet sist, mens den var positiv etter sene luker nest sist. Får den bare litt tempo så dukker den med garanti opp der fremme, og vi iler til med tipsnikken.