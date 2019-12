V65-kveld på glattisen i Boden

Knallspennende V65-omgang med en rekke frekke objekter samt en banker som ikke var noen favoritt når dette tipset ble lagt ut! Du tar vel rygg?

Lerum med NY herlig fulltreffer! Var du med på oppturen 5. desember?

Det ble som ventet ikke helt lettløst i lunsjomgangen til Bollnäs denne torsdagen, og spesielt ikke når 89-oddseren Kolar Ville supersjokket i finalen. Systemet til undertegnede (fire andeler a Kr.500) satt imidlertid som spikret, og betalte ut meget solide Kr.23 742,-. Tok du rygg?



Lerum med solid fulltreffer til Eskilstuna 2. desember!

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men på systemet (fire andeler a kr 750) ble det en herlig opptur! I finalen stod systemet igjen med storfavoritten 1 Vicy Grif samt outsideren 9 Global Thunder. Storfavoritten tauet løpet rundt om, og dermed måtte vi "nøye" oss med 46 364 kr i utbetaling. Mye av nøkkelen til denne solide fulltrefferen var Dark Roadstar (7,9% - odds 14,90). Den stod nemlig først på ranken, og var en SINGEL UTGANG på systemet.

Boden inviterer til årets første kjøring på ISBANE siden i vinter, og slikt er aldri helt enkelt å regne på. Vi har dog god kontroll på hvem som liker isbane, og hvem som ikke gjøre det. Bankeren som vi landet på har vunnet flere løp på isbane, den har smellfine betingelser foran seg, og vi velger å gå ALL IN på 5 Anchor Man (V65-3). Ellers vrimler det med godbiter i denne omgangen, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V65-1 : 3 Mellby Dealer – Har fått to løp i kroppen, og den er på vei mot formen. Var klart positiv sist, og vi gav den et pluss i kanten. Har et skreddersydd løp foran seg i innledningen, og dette er dessuten en hest som liker seg på isbane (6-3-3). Støter på en relativt formløs gjeng, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på denne. SPILLES!

V65-2 : 9 Bläs Laban – Har en dårlig rad, og den har ikke helt fått det til på slutten. Kommer nå ut etter en liten pause, den er dønn riktig ute grunnlagsmessig, og vær OBS på at denne ELSKER isbane. Gjorde det skarpt på nøyaktig samme tid i fjor, og den fant superformen da. Må ikke undervurderes i et løp som dette, og vi roper et stort varsko!

V65-3 : 5 Anchor Man – Kommer ut etter pause etter at den ikke var som best sist. Har vunnet flere løp på isbane, og den kan ikke få en billigere oppgave enn hva som venter i kveld. Skulle den komme seg foran her, ja, da er fort dette løpet over. MÅ BARE PRØVES NÅ!

V65-4 : 10 Nacrous – Står med tre strake andreplasser, og den har vært god hver gang på slutten. Fullførte tappert sist, mens den kom til mål med krefter igjen både nest sist og tredje sist. Fortjener virkelig en seier, den kommer ut mot en overkommelig gjeng, og takler den bare isbanen så må mulighetene være STORE! SPILLES!

V65-5 : 2 Yakari – Har tidligere slått 8 B.W.L. Ruthless fra likestart, og den har smellfine betingelser foran seg i kveld. Elsker dessuten isbane, og den vant to stayerløp på isen i Boden tidligere i år. Spurtet meget sterkt etter pause sist, og kom da til mål med krefter igjen. MÅ BARE PRØVES HER!

V65-6 : 3 Dragondamour Sisu – Gikk helt greit sist, men er nå betydelig billigere ute, og kan ikke få en billigere oppgave enn hva som venter her. Viser den bare litt fightervilje så kjemper den med garanti om seieren her, og den står først på vår rank, Løpet ellers er ekstremt jevnt, og en bred gardering trenger ikke å være feil.