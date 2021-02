V65-lunsj med flere godbiter på menyen

Bankeren lar vel seg ikke slå? Flere mulige sjokk som bare må prøves! Du blir vel med oss i jakten på lunsjkronene fredag?

Eskilstuna byr på en FLOTT V65-LUNSJ fredag, og vi har jobbet frem flere mulige supersjokk som du vil like infoen på. Den beste bankeren i omgangen dukker opp i innledningsløpet, og vi må bare tro MYE på tet og slutt for 3 Moncler Bo.





Ta rygg på følgende:



V65-1 : 3 Moncler Bo – Vant enkelt fra tet nest sist, mens den sist holdt knepent unna for en rakettspurtende Gassin AM. Gikk da 11,9 s 700m. Får normalt gratis tet igjen, og da er dette hesten å slå. Er derfor en veldig motivert favoritt.

V65-2 : 12 North Star Navi – To hester blir spilt, men her prøver vi oss med en fra dypet. Vår ide har vært ute i mye monteløp på slutten, men var ute i et vanlig løp nest sist. Ble da sittende bom fast som fulltanket i et løp hvor gode Zidane D.E. vant. Micael Stjernström fikk vinne med Stella Pona tidligere i uken, og kommer med selvtillit i kuskesetet til denne starten. PASSES!

V65-3 : 6 K.S. Cascade – Her blir 3 Global Wizard hardt betrodd, og fungerer den, ja, da er det trolig snakk om en vinner. Fungerte dog ikke sist, og vi er fakta usikker på den på disse vinterbanene. Vår ide gikk på en snøbane sist, fikk aldri sjansen til slutt, og satt bom fast med ubrukte draskylapper over mål. Kommer altså med toppform, og er en tenkbar skrell mot en ikke veldig hard motstand.

V65-4 : 2 Bailamos – Er en 5-åring som vi holder ganske høyt, og den har et for lavt grunnlag målt opp mot kapasitet. Møtte de beste 4-åringene i Sverige i fjor, og på Solvalla 6. mai travet den altså 12,3/2140ma… Dukket opp sist etter at vintertreningen var unnagjort, og vi likte det vi fikk se. Ble sittende bom fast over mål med masse krefter igjen, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Blir nå ENORMT kuskeplusset med Anders Eriksson, den står i et nydelig spor, og her må man være på vakt. Slår til som en ordentlig godbit?

V65-5 : 14 Violette Face – Dette er ikke en så verst hoppe, og det skal bli spennende å se den i hendene til kusketalentet Magnus Djuse. Gikk OK mot en ganske tøff motstand sist, og fullførte fint over en velvoksen distanse. Kommer her ut etter en liten pause, motstanden skremmer ikke, og er det bare litt form etter oppholdet så duger den normalt godt. PASSES!

V65-6 : 12 Volare Gar – Ble kjørt ned i kjelleren sist, og slike løp kan slå begge veier. Har ellers levert meget gode løp på slutten, og favoritten har normalt en god sjanse om den leverer som den skal. Vi tør dog ikke å banke den etter det som skjedde sist, og plukker med noen hester i mot…

