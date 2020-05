V65-lunsj med potensial

To bankere! Flere vidåpne oppgjør! Bollnäs byr på en utfordrende lunsjomgang fredag! Du blir vel med oss i jakten på en flying start på weekenden?

Velfylte felt, og alt annet enn en lettløst V65-lunsj venter fra Bollnäs denne fredagen. 2 Västerbo Vixen (V65-2) og 9 Mjölner Apollo (V65-5) er våre to beste bankere i omgangen, og de spekulerer vi ikke mot. De fire øvrige løpene er vidåpne, og det vil overraske oss om det ikke kommer et par ordentlige skrell i denne omgangen.

Ta rygg på følgende:

V65-1 : 3 Joli Strimma – Kan være langskuddet i innledningsløpet. Har fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og var strålende fra dødens på 7 Järvsö Majlis sist. Er 20m billigere ute kontra favoritten nå, og en kjapp sprint skal ikke være et minus. PASSES!

V65-2 : 2 Västerbo Vixen – Bløffet hjem løpet i debuten, men så meget bra ut, og dette er nok en hest som vil gjøre det skarpt fremover. Vi hadde 12,5 s 400m på klokken, og det gjorde den enkelt. Er kjapp fra start, vi tror på tet, og siden må dette dreie seg om en stor sjanse. Vi banker!

V65-3 : 8 Trönö Borka – Feilet som tilsynelatende pigg mellom hester i stengt posisjon ned mot siste sving sist, og den varslet form da. Kommer her ut i et svært jevnt løp, og feilfritt er den god nok til å skrelle. En kortere distanse er normalt kun et pluss. OBS!

V65-4 : 1 Global Attention – Nytt åpent oppgjør. Vår ide feilet seg bort i årsdebuten, men på ren kapasitet er ikke denne så verst, og den kan ikke få spesielt bedre betingelser enn hva den har her. Blir dessuten kuskeplusset med Rikard N. Skoglund, og den er verdt litt oppmerksomhet med slike betingelser.

V65-5 : 9 Mjölner Apollo – Kom helt alene til mål sist, og virker å være betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. Dukker opp i svært overkommelige omgivelser nå, og leverer den bare som den skal, ja, da taper den normalt ikke et løp som dette. Vi banker!

V65-6 : 3 Huddelstone – Har spurtet ordentlig bra de to siste gangene, og har full vinnerform i kroppen sin. Nest sist gikk den altså 13,5/2140ma med krefter igjen… Står nydelig til på strek her, og nå er vel det dags for en seier igjen? SPILLES!