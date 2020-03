V65 Xpress med toppløp fra Solvalla og Jägersro

Bankeren lar seg rett og slett ikke stoppe? Toppobjekt er bedre enn hva mange tror! Voldsomt "PROVLOPP" - utfordrer storfavoritten? Vi skal spille V65 Xpress i kveld, og har gjort jobben for deg. Du tar vel rygg?

Lerum med LUKEFEST på V64 den 17. mars - Kr.480 ble til Kr.7 028!

Omtrent ALT satt denne tirsdagen, og det ble svært bra for de fleste som tok rygg på oss. Vikens Fingerprint (20,9% mot dagens tyngste favoritt), og Drive Launcher (11,2% mot dagens nest tyngste favoritt) stod begge først på ranken! Don Fanucci Zet innfridde dessuten som en banker av STÅL! Den mellomste bongen på Kr.480 betalte ut knallfine Kr.7 028!

Omsetningen mot løp i Sverige har EKSPLODERT pga coronaviruset, og den ene rekorden avløser den andre. Mandag omsatte V64 enorme 10,6 millioner, mens i går økte omsetningen til over 11 millioner! Da er det verdt å minne om at det er V75-JACKPOT fra Sverige og Bergsåker førstkommende lørdag, og der ligger det altså over 19 millioner ekstra i sjuerpotten. En V75-omsetning på mellom 120-150 millioner vil ikke overraske, og det skjer altså i det som er en SVÆRT VRIEN OMGANG MED STORT POTENSIAL!

Her skal det dreie seg om V65 Xpress som er en NYHET fra Norsk Rikstoto. Alt skjer i en rasende fart, og vil være over på en KJAPP TIME! Tre løp fra Solvalla og tre løp fra Jägersro venter, og vi har naturligvis jobbet godt i arkivet for at nettopp du skal få best mulig hjelp på veien mot tusenlappene.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





Sendingen begynner klokken 18.00 / V65-1 begynner klokken 20.30:



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Her er kveldens tekst til V65 Xpress:



V65-1 : 9 Terminator Face – Holdt oppvisning i årsdebuten, og kom alene til mål etter en sisterunde i 11-fart. I kveld blir det skorykk rundt om for første gang i karrieren, og det blir også på med en BIKE for første gang i karrieren. Dette kan bli helt «DYNAMITT», men det kan også gjøre at den faller tilbake til gamle galoppsynder. Skal uansett stå først på ranken. 4 Get Ready On Tour – Imponerte STORT i ett løp i fjor, og det var løpet femte sist. Vi har ellers ikke latt oss imponere veldig av denne. Her kan den naturligvis få gratis tet, og da er sjansene bra. Vi vil uansett se denne i noen løp før vi går hardt til på den, og velger helt klart å spekulere litt mot storfavoritten.



8 Eppur Si Mouve – Blir trolig ett av sistevalgene i dette løpet, men vær OBS på at denne er knallbra på sitt beste. Imponerte oss stort ved flere anledninger i fjor, og har i det hele tatt en god del inne. Fikk maks etter pause sist, men var forbedret, og er trolig ytterligere forbedret i kveld. Finner den bare litt ordentlig form igjen så er den alt annet enn ueffen her. 10 Dallas – Er i toppform, og var mildt sagt solid i nederlaget sist. Gikk også klart bra nest sist. Er riktig ute grunnlagsmessig nå, og er med toppform er den selvskreven på bongen. 3 Mamba – Kommer ut etter pause, og man velger å rykke skoene bak direkte. Dette er et stort pluss. Er kjapp i vei, det er snakk om en ganske bra hest i grunnlaget, og det skal bli spennende å se hvordan «JOKKE» Lövgren legger dette opp. Er en av flere som kan vinne om man først begynner å spekulere.

1 Celsius Evo – Har slitt med aksjonen i vinter når den har gått med sko på alle fire. Nå rykker man skoene foran, og vi håper at det vil bedre aksjonen. Er ikke kjapp fra start, og sporet er derfor sjansebetont. Da vil det bli vrient å runde på en lynrask bane, og vi ranker den derfor litt ut. 7 Bonny Boy – Blir MYE spilt, men har ikke imponert oss veldig på slutten, og var kun helt grei sist. Rankes derfor en bra bit ut.

Vår rangering : A : 9-4 B : 8-10-3-1-7 C : 5-6

V65-2 : 4 Athos Race – Har gjort to løp etter pause, og som resten av stallen til Åke Lindblom så er også denne i flott form. Avgjorde sikkert sist, og på klokken stod det 12,2 s 800m med krefter igjen. Helsemessig har denne alltid hatt sine skavanker, og den er ikke like fin å se på hver gang. Kan muligens kjøre seg tidlig til tet nå, og da taper den ikke dette løpet om den bare fungerer som den skal. I kveld blir det skorykk bak, og det er et pluss.

2 Ronaldo Malibu – Blir HARDT betrodd, men vi blir fakta overrasket om Mika Forss kjører denne i tet over 2640ma. Er nemlig best når den får gå med i rygger… Fikk det sydd opp sist, og avgjorde sikkert tilslutt etter en avslutning i 12-fart. Kan vinne, men vi tror altså det må klaffe for favoritten om den skal den gjøre det. 1 Give Me Ten – Får igjen opp Erik Adielsson, og kanskje er det slik at en offensiv Adielsson vil prøve seg på teten nå? Var meget fin i hans hender nest sist, og formen rapporteres å være bra før denne starten. Distansen skal heller ikke være noe problem. Outsideren.



8 Volare Gar – Ble kjørt dønn ned i kjelleren nest sist, men avgjorde likevel enkelt fra dødens sist. Er en OK hest i grunnlaget, men den er meldt litt opp nå, og fra et dårlig spor får den kun plass som et 4-valg på vår rank. 5 Rigel Face – Har «SMYGFORM», og spurtet fint mellom hester til slutt sist. Gikk da 12,8 s 800m med krefter igjen. Har bitvis hatt store aksjonsproblemer, men fungerte bedre enn noen gang sist. Kan muligens være en storskrell med flinke Emilia Leo. 6 Lady Zappa – Har trent 18/2100m, men har normalt ingen fordel av distansen, og er derfor mer trippel enn seiersaktuell i årsdebuten.

Vår rangering : A : 4 B : 2-1-8-5 C : 6-3-7-9

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





V65-3 : 1 Gulfstream AM – Kan være en av de virkelig storoutsiderne til å vinne årets Derby, og dette er rett og slett en knallgod 4-åring. Lugauer ligger aldri på latsiden når det gjelder å trene hest, og Gulfstream AM kommer garantert godt forberedt til kveldens oppgjør. Er over middels fra start, og det kan utmerket godt dreie seg om tet og slutt.



2 Osterc – Er en svært spennende nykommer med bra meritter i USA. Vi så denne i et «provlopp» for en tid tilbake, og der jogget den 12/1600m med en avslutning i 11-fart. Så helt ubrukt ut på det. Er kjapp fra start, så får vi nesten bare se hvordan Tobias Eriksson legger dette opp. Løpets soleklare outsider.



4 Sashay My Way – Er en superbra hoppe som dukker opp i banen etter at vintertreningen er gjort unna. Imponerte oss stort ved flere anledninger i fjor, og den går et svært spennende år i møte. Kan åpne, men vil virkelig Adrian kjøre knallhardt til direkte etter oppholdet mot en såpass tøff motstand? Skal med om man spekulerer. 7 Galantis – Fullførte fint sist, og var positiv etter pause. Trenger trolig noen flere løp i kroppen før den er veldig aktuell i tøffe omgivelser som dette.

Vår rangering : A : 1 B : 2-4 C : 7-3-6

V65-4 : 5 Jaguar Hill – Er sparsomt startet, og veldig grunnkapabel. Har altså kun gjort 16 løp i karrieren, men da skal man vite om at det har blitt åtte seire. Har gjort to løp i ny regi etter et lengre opphold nå, og den så fantastisk bra ut på en elendig bane sist. Jogget 16,2 som ubrukt, og på en god bane hadde nok det tilsvart ned mot 14,0/2140ma. Claes Sjöström opp er et pluss, den er veldig kjapp i vei, og på en lynrask sommerbane så regner vi med at den blir kjørt foran. Leder dette løpet veldig lenge! 9 Uret – Holder vi høyt, og den så rålekker ut i oppvarmingen før løpet sist. Avgjorde også enkelt i selve løpet, og det er liten tvil om at denne elsker å bli kjørt i BIKE som den gjorde sist. Sporet passer perfekt, og Kihlström opp er et pluss. DOBBELT A-VALG!



4 Great Winner – Er en god hest i grunnlaget, og i fjor var den faktisk med i et forsøk til Svensk Derby. Feelingen vår er at den har et for lavt grunnlag på konto, og at den er helaktuell direkte etter pause. Har trent 17/2100m, og rapportene går i dur. Må med om løpet garderes! 6 My Sweden – Ble sittende fast med krefter igjen sist, og da satt den altså fast bak en såpass god hest som Strong Heartbeat. På klokken stod det 10,7 s 800m. Risikerer svar av vår ide her, og dermed skal favoritten virkelig være god for å vinne dette. Skulle den bli sluppet til tet så øker jo naturligvis sjansene. Er uansett kun en liten gardering.

Vår rangering : A : 5-9 B : 4-6 C : 10-2-8-3-1-11-7

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





V65-5 : 9 Panamera – Er ikke veldig mye dårligere enn 11 Whipped Eggs på ren kapasitet, og dermed må vi bare plassere en formtoppet tøffing øverst. Disse to har møtt hverandre tre ganger, og i to av løpene har det vært helt jevnt mellom dem. Panamera holder superform, og var meget god til seier sist. Er en av de hestene i feltet som liker distansen best, og den er spillbar. 3 Neelix – Hadde vi banket her om vi hadde visst at den fungerte som den skulle og hadde gått feilfritt. Er nemlig svært grunnkapabel, og sist feilet den som helt klink. Hadde da travet ca 12,5/1640ma. Nå rykkes skoene, og feilfritt skal noen og enhver få kjørt seg.



11 Whipped Eggs – Er feltes mest kapable, men vi likte den overhodet ikke i årsdebuten sist. Travet var nitrist, og det var nesten utrolig at den greide å holde seg på beina når den så såpass dårlig ut. Er heller ikke noe glad i volte, og et springspor er neppe optimalt. Vi vil se denne fungere igjen før vi ranker den høyere opp. 2 Brediabliks Cognac – Har funnet en meget bra form, den står helt riktig inne i dette løpet, og nå rykkes dessuten skoene (?). Er en av mange som skal med om man først begynner å gardere. 4 Bag’s Simoni – Likte vi sist, og den varslet form da. Spurtet meget sterkt etter hinder på veien, og vi hadde faktisk 10,3 s 500m. Kan være løpets storskrell med litt bedre flyt.



8 Comanche Moon – Hadde et sterkt fjorår, og radet opp med flotte innsatser. Kommer nå ut etter pause, og får stå som en aldri så liten outsider. Vil dra stor fordel av få hester i feltet. 6 Dizzy River – Er blitt 9-år, men gjør likevel sitt beste. Fikk aldri helt sjansen sist, og formen virker å være bra. Skal med om man går bredt ut.

Vår rangering : A : 9-3 B : 11-2-4-8-6 C : 1

V65-6 : 4 Makethemark – Har et tilnærmet gaveløp foran seg i årsdebuten, og vi kan ikke skjønne annet enn at dette dreier seg om en stor sjanse. I fjor når den kom ut etter en tilsvarende pause så gikk den 11,4/2140ma, og var knallgod direkte. I elitloppsforsøket hadde den innersporet bak bilen, og svarte enkelt ut Disco Volante. Vi er derfor veldig inne på at den suser til tidlig tet her, og siden skal dette være over. Treningsrapportene går også i dur, og dette er kveldens beste banker.

Velger man å spekulere så er det 9 Perfect Spirit som er den første som skal med. Er dog en traver som vi aldri har blitt imponert av, og i fjor viste den svært lite selv om den løp inn en halv million. Får et passivt opplegg etter pause? 1 Ragazzo Da Sopra – Løste veldig bra ut bak bilen fra spor 5 på Färjestad femte sist, men det gjør ALLE fra spor 4/5 på den banen. Har ikke løst noe spesielt når den har stått langt inne bak bilens vinger, og vi tviler derfor på om den har en mulighet å svare vår banker. Kan dog bli 2-3 med klaff.



2 Linus Boy – Gikk en sluttrunde i 11-fart sist, men det ble delvis feil da. Var enorm gangen før når den vant på en 11-tid. Distansen nå passer bedre, den havner trolig fint på det, og er i aller høyeste grad trippelaktuell.

Vår rangering : A : 4 B : 9-1-2 C : 3-5-6