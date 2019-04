All in i V65-avslutningen på Axevalla

Enzo Am kommer ut i den siste V65-avdelingen, og vi tror det er snakk om en god vinnersjanse. Foto: Anders Kongsrud/ www.hesteguiden.com.

En herlig travhelg venter oss. Det er nemlig landets hovedbane, Bjerke, som er vertskap for lørdagens V75-omgang. Spillmessig er det en herlig meny, men også sportslig sett er det høy klasse. Jacob Meyers pokalløp med 200 000 i førstepremie er hovedoppslaget. På søndag er det som vanlig GSV75 i Sverige.

Fredagen er mildt sagt innbringende, og det er masse travløp som skal kjøres. Alt starter på Axevalla, der det er dags for V65-lunsj. 12:45 er fristen vi må forholde oss til her. Til kvelds er det en herlig V65-omgang på Jarlsberg, her må bongene inn før 18:55. Mens i Sverige, denne fredagskvelden, kjøres det travløp i Bollnäs. V64-bongene må inn før 19:30.

Lerum med supertips til Eskilstuna 2. april - var du med på oppturen?

Vi gjorde rent bord i V64-omgangen til Eskilstuna denne tirsdagen, og tipsene var meget sterke. Knifetown Winner og Hulk Boko (3-valg) stod begge alene på bongene. Godbiter som Omaha Zenz (6-valg) og Maverick Dream (4-valg) innfridde som deilige tipsenere, og den minste V64-bongen på Kr.216 betalte ut knallfine Kr.5 511,-.

Nå skal denne artikkelen kun handle om V65-løpene til Axevalla. Sjekk ut følgende V65-analyser til lunsjen på Axevalla:

V65-6: 3 Enzo Am har jeg stor tro på leder dette sprintløpet rundt om. Vallaken elsker dagens betingelser. Det er et fint spor og kort distanse. På en normal dag skal sjansene for å holde de verste konkurrentene i 5 Lord L.S og 6 Dynamit Life ute fra start være gode. Enzo Am har noen gang åpnet litt dårligere enn forventet, men de to siste gangene med spor i første rekke har det sagt PANG. Nest sist, altså det siste løpet før den tre måneders pausen han hadde, åpner han første 500-meteren på Solvalla på 07,5. Utrolig tempo. Til tross for dette holdt hesten ypperlig inn til femteplassen. Nå sist, i årsdebuten, hadde hesten tolvtespor på sprintdistanse. En umulig oppgave. Med tanke på at det var første starten i år, synes jeg hesten gikk fullt godkjent til sjetteplassen. Samme hvilken plass hesten kom på, det viktigste var å se hesten gå i mål med fin fart og at det var fint inntrykk.

I dag er det dags for tet og slutt, og jeg tror med løpet sist i kroppen at Per Nilsson sin springer er klar for en solid prestasjon. Om formen er slik jeg tror, så blir dette en svært vrien hest å slå i løpet. Dagens beste banker.

V65-2: 9 Teton Miss Lady. Her kommer altså dagens nest beste banker ut. Og på tre av mine fire forslag så spiller jeg hesten banker. La en ting være klart, denne hoppa er dønn overlegen på ren kapasitet i dette mildt sagt kleine travløpet. Innsatsene 5-åringen har vist er det ingen i dagens felt som kan vise til. Dessverre har hun ikke oppført seg slik som ønsket, og det har sjeldent gått veien for denne damen. I dag debuterer hun for ny trener, i form av Thomas Dalborg. Tidligere har hesten stått hos Henrik Hollsten. Sistnevnte har 18 hester i trening, hvorav 11 hester enten ikke har tjent en krone eller startet i løp enda. Normalt sett skal dagens trener, nevnte Dalborg, ha en bedre sjanse til å få til hoppa.

Tredje sist gjør hesten et toppløp fra dødens på Solvalla, og det etter å ha kjørt hardt den første 500-meteren. Både nest sist og nå sist galopperer hun vekk en trolig seier i den siste svingen. Fjerde sist på Solvalla gjør hun det samme, og spretter som trolig vinner i siste sving. Ja, det er en sjanse å ta dette, men dagens motstand er såpass mye svakere enn henne og derfor må hun prøves her. Neste gang, om hun vinner i dag, er hun nemlig brukt opp. Feilfritt bør hun vinne dette enkelt. Vi velger å satse på det går i trav, og melder dagens beste banker her.

V65-1: 7 Lutecia blir favoritt i innledningen. For meg er dette bare en av fler hester i løpet. Hun er rask bak bilen på gode dager, men trenger på ingen måte å ta seg forbi 4 No Faith her. I tillegg er hun usikker, og galopper ofte. Sist, i et ganske tøft V75-løp, var hun fullstendig tom for krefter over oppløpet, og galopperte bort en fjerdeplass. Hun er nok best med ryggløp, og klaffer det optimalt kan hun helt klart vinne. Men ingen banker hos oss!

Skulle 7 Lutecia rote seg bort eller bli tatt i mot på startsiden synes jeg dette løpet er ganske åpent. Mitt førstevalg i løpet er dog en hest som blir en god del spilt. Det er snakk om 4 No Faith. Hesten årsdebuterte sist, og så svært fin ut. Etter sen luke, spurtet hoppa utrolig flott på Färjestad. Hun er rask ut, og jeg mener kusk Kim Eriksson bør svare opp favoritten her.

Hester som 1 Dats Madame, 6 Bitcoin, 10 Jessica Pride og 12 Sara Palema er alle nødvendig garderinger. 1 Dats Madame har fått to løp i kroppen etter lang pause. Hesten så veldig fin ut i målgang etter startgalopp sist. 10 Jessica Pride kom ut skoløs sist, og rekordforbedret seg med over et sekund. Hesten spurtet sylvast til tredje på Åby.



V65-3: 8 Beauty Taste er virkelig i form for tiden. Hoppa var heldig som vant tredje sist, da en klink vinner galopperte kort før mål. Spurten til Beauty Taste var dog ingen bløff. Vi har nemlig fått se hesten prestere godt to ganger på slutten nå - og det mot tøffere motstand enn dagens. Nest sist spurter hesten sterkt til fjerdeplassen, etter å ha sittet sist, i et løp som hadde 125 000 i førstepremie. Nå sist spurter hoppa utrolig flott mellom hester på Åby. Nok en gang mot hyggelig motstand. De to siste løpene har Andover Hall-datteren gått uten sko, og det har virkelig gjort henne godt.

Jeg mener Beauty Taste skal være førstevalget, foran 7 Rob Dyrdek. Sistnevnte gikk fint på Färjestad sist, og er på gang. Blir et andrevalg for meg.



10 Zolasoray O.O er jeg usikker på. Hesten årsdebuterer i regi Mercedes Balogh. Hesten sto hos Robert Bergh tidligere, og hvor ofte går hester fra Bergh til Balogh og gjør det mye bedre? Kan umulig være mange. Kun en sen gardering for meg.

Merk: V4-spillet starter opp i dette løpet!

V65-4: Her kommer det ut hyggelig hester i form av 1 Stepping Forever og 2 Bransbys Juke Box. Begge hestene er tidlige garderinger.

Men, ingen av de blir min favoritt. Det blir nemlig 11 Rise Again - og det med god margin! Hvilket enormt inntrykk vi fikk se av Cantab Hall-sønnen sist på Axevalla. Kusk Kajsa Ljunghager satt seg innvendig med sin springer, og fikk ikke åpning før midt på oppløpet. Da gikk hesten gjennom lydmuren inn i mål! Det var et voldsomt inntrykk til tredjeplassen. Hva var grunnen? Jo, det var første gang uten sko på beina i karrieren. Jeg tror ikke dette var noe bløff, og mener dette er det soleklare uttaket i løpet. En banker er ganske litt vel dristig, men for de aller tøffeste kan det faktisk være en frekk løsning på dette løpet.



V65-5: 8 Gun Palema gjør en meget spennende årsdebut her i dag. At dette er feltets beste hest, er det naturligvis ingen tvil om. Vi husker oppløpet hoppa leverte i semifinalen i Breeders Crown på Solvalla tredje sist. Hun møtte hester som Dibaba, Mellby Free og Violet Bi, og fløy virkelig som en rakett ned oppløpet. Etter det ble det to sterke seire. Deretter kom pausen. Hvordan legger så kusken opp løpet i årsdebuten i dag? Det kommer adskillig større oppgaver for Ready Cash-datteren enn dagens senere i år. Jeg tror det blir å ta opp, og sette seg sist. Da kjører nok kusken for fullt de siste 300 metrene. Det kan gå, men da er ikke dette noe banker.



2 Global Skipper, 4 Cikoria Frazer og 10 Hugo R.C får alle plass på mine forslag, og jeg står på fire hester på samtlige bonger. Hugo R.C er veldig spennende her, og skal regnes som et knapt førstevalg. Vallaken årsdebuterte på Solvalla sist, og satt noe fast over mål. Dette er en ordentlig fin traver, som bør ha gått mye frem med løpet sist.