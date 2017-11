Amanda må fikse V65-cashen på Leangen

Helle Spik og Amanda Robertsen blir store favoritter i V65-3 på Leangen mandag kveld. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En praktfull trav- og galoppuke står foran oss. Lørdag er det duket for internasjonal V75-omgang på Bjerke kanonløp fra ende til annen og over 60 milioner kroner i den totale premiepotten. Kommende onsdag er det klart for stor jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke med drøye 1,2 mill. kr ekstra i sjuerpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før den tid skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag som også denne mandagen innledes med tidlig V5-lunsj på Bjerke (spillestopp kl 11.10. Den etterfølges av V4-lunsj på Åby. Til kvelden venter en meget spennende V65-omgang på Leangen og på Mantorp er det jackpot i V64-spillet med 1 168 693 SEK ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V65-omgang på Leangen, der svært mye tyder på flott utbetaling. Jeg garderer storfavoritten i V65-1 og finner min banker i V65-3 som er et monteløp.

Overlegen på kapasitet

I V65-3 blir seiersmaskinen 4 Helle Spik stor favoritt sammen med sin faste rytter Amanda Robertsen. Helle Spik har blitt disket for galopp i tre av sine fire siste travløp, men har stort sett skikket seg vel når det er snakk om monteløp. Totalt sju ganger har Helle Spik startet i monte, det har endt med fem seire og to ganger med galopp. De to siste monteløpene har Helle Spik oppført seg eksemplarisk og begge har endt med seire. Det er alltid en viss galopprisiko med Helle Spik, men av fem monteløp på hjemmebanen Leangen, så har fire endt med seier. Jeg satser på det dyktige Amanda Robertsen loser Helle Spik feilfritt rundt i kveld og 4 Helle Spik i V65-3 blir min banker i kveld.

Storfavoritten får kamp

Jomar Blekkan leder kuskestatistikken på Leangen overlegent, men har faktisk ikke vunnet løp på hjemmebanen siden han vant med Eurocandidcamera 2. oktober. Siden den gang har Blekkan kjørt 35 løp på Leangen uten å vinne. Nevnte Eurocandidcamera er storfavoritt i V65-1 i kveld og det er bra sjanse for at Blekkan får slutt på seierstørken allerede i det første løpet i kveld. Men 1 Bacalao Va Bene har vært veldig forbedret i sine to siste løp, og utfordrer nok om seieren i kveld. Sammen med klart forbedrede 2 Queen Lythonia er de tidlig på mine V65-forslag i V65-1.

Stensen i superform

Andre H. Stensen har vært i voldsom seiersflyt på Leangen de siste månedene og har flere fine oppsitt også i kveld. Blant annet med 10 Calvin Classic i V65-2, som er et vidåpent løp. Det har ikke klaffet for denne vallaken etter at han ble kjøpt til Trøndelag, men formen er klart bedre enn raden og hesten blir min favoritt i V65-2.

Frekt lås i V65-4

Det er gode rapporter på pausehesten 3 Sørlijerven i V65-4 og vallaken står i tillegg flott til på strek. Sammen med 6 Lyngsmaia som tok en imponerende seier i comebacket på Leangen 2. november (første starten på nesten tre år), så låser jeg V65-4 på kun disse to på de tre minste V65-forslagene her på Nettavisen.

Fornyet tillit til hedershesten

I V65-5/V5-2/DD-1 er det to hester som skiller seg noe ut på forhånd. 11 Valley Ivan og 8 Jaccaroo. 11 Valley Ivan gikk tom for krefter i et steintøft V75-løp på Biri i sin siste start, men fikk da veldig tungt løp den dagen. Før eller siden vil nok også 11 Valley Ivan få en liten formdipp, men inntil videre, så får hesten tillit. I DD-spillet bankerspiller jeg 11 Valley Ivan i kveld.



Vidåpen V65-finale

Det er ingen tvil om at 10 Sirikit har den beste kapasiteten i V65-6/V5-3/DD-2, men trener Lars Aunemo er usikker. Hesten har slitt med bronkitt og treningsmessig ikke helt der hun skal være. Jeg garderer bredt i V65-6 og tar med åtte og ni hester på de to største V65-forslagene.

