Årets beste lunsjomgang

Conrad Lugauer er aktuell på Åby fredag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Åby innleder weekenden med en herlig V65-lunsjomgang, og her er man i gang kl.12.45. Biri byr så på V65-jackpot kl.18.55. Sekserpotten fylles opp med Kr.342 694 ekstra, og de skal vi være med å kjempe om! Sist ut er Umåker, og her begynner V64-1 kl.19.30.







Strålende V76-tips på Bjerke - vår minste bong på Kr.210 betalte ut Kr.4 106!

Petter var i fyr og flamme på Bjerke 8. august, og gjorde det meget skarpt i V76-spillet! Selv det minste V76-forslaget på Kr.210 satt som et skudd, og betalte tilbake meget pene Kr.4016. På Eksperten ble det fullklaff for 25 bonger, og vi gratulerer de som tok rygg denne onsdagen!



Supertreff - Kr.1144 ble til Kr.81 621 på Bjerke 4. august!

På Bjerke denne lørdagen var det langt i fra lettløst, og det var ingen som klarte å prikke riktig V75-rekke. I V4-spillet var det annerledes, og her maktet Petter Kristiansens største bong på eksperten (fire andeler a Kr.295) å få fire rette. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.81 621,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Åby byr på årets beste lunsj hittil i 2018, for noe bedre enn dette går det knapt å presentere. Løpene er av høy klasse, og dette gleder vi oss MYE til. Dagens beste banker er et supertalent, og vi spekulerer ikke mot 12 Campo Bahia (V65-2). Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 1 US Wise AS – Har fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den har vært bra i comebacket. Er nok best på sprint, og tredje sist holdt den for eksempel lekestue fra tet på en 12-tid. Har trukket vinnerloddet i sporlottoen denne fredagen, og det kan bli seier fra både tet/siste indre. Settes først i et ellers ganske jevnt oppgjør.

V65-2 : 12 Campo Bahia – Er normalt overlegen om den ikke havner oppi trøbbel underveis. Imponerte noe kolossalt etter en ganske tøff reise sist, og den var altså KLIN OVERLEGEN på 13,6/2140ma etter en avslutning i 10-fart. Gangen før viste den 13,5/1900m etter en grov startgalopp. Har MYE inne, og den kan nok en høy 12-tid om det bare skulle bli litt tempo. Vi anbefaler et bankerspill.

V65-3 : 9 Hector Di Quattro – Gikk en lav 13-tid på Bjerke nest sist, møtte bedre hester enn her, og gjorde 13-tiden uten å fungere 100%. Kommer nå ut etter pause, den har kapasitet litt utover det grunnlaget den har på konto, og fra et perfekt smygspor må den passes i omgivelser som dette. Slår til som en deilig skrell?

V65-4 : 11 Da Pepperboy – Avslørte ekstremt bra kapasitet i fjor, og den var et STORT SKRIK i Svenskt Trav-Kriterium hvor den ble trykket ned til 6x flesket mot en hest som Villiam… Kommer nå ut etter en lengre pause, men vi tror ALDRI at Petri hadde dradd denne ut, uten å være fornøyd med den i jobbene. Christoffer Eriksson opp er et solid pluss, og leverer den i nærheten av hva den kan, ja, da vinner den et løp som dette. SPILLES!

V65-5 : 1 Majett – Trives svært godt på Åby, og den vant enkelt via siste indre femte sist. Har levert gode løp på slutten også, og dette er en hoppe i toppform! Er kjapp fra start, den har trukket vinnerloddet i sporlottoen, og dette kan fort bli veldig riktig. Prøves som en frekkis i et ellers veldig jevnt oppgjør.

V65-6 : 9 Enclave – Ble plukket ned oppunder mål av gode Farmer Jack sist, mens den gikk et knallsterkt løp etter galopp nest sist. Er i TOPPFORM, og distansen takler den uten problem om den bare får litt hjelp på veien. Smygsporet passer derfor perfekt, og med tempo kan fort dette bli veldig riktig. Skreller?