Årets beste V65-omgang i Bergen

Lars Tore Hauge og Rano Hilda. Torsdag kommer de ut i Bergen. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Bergen Travpark kjører med større førstepremier denne kvelden, og vips så ble det en knallfin V65-omgang med flere tilreisende hester/kusker. Dette er i særklasse den beste V65-omgangen som er blitt kjørt i Bergen hittil i år. Det var alt annet enn enkelt å finne noen klinke bankere i dagens omgang, men etter flere timers jobb landet vi på 5 Tortuga Bi (V65-5) som dagens beste holdepunkt.

Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 8 Deep Sea Dream – Er en hjemmekjær hest som ikke fikk det til når den stod hos Tom Erik Solberg. Nå er den kommet hjem til eieren igjen, og ingen bør bli overrasket om den viser seg frem fra en betydelig forbedret side på direkten. Er feltes i særklasse beste hest, og den kan fakta vinne dette fra dødens om den leverer på topp. Er en MYE BEDRE hest enn megafavoritten 4 Explosive Lane, og det er ingen tvil om hvem vi tror klart mest på i innledningen.

V65-2 : 12 Jailhouse Banker – Her kan det ligge an til litt kjøring mellom favorittene, og da trenger det ikke å bli feil å komme bakfra med sparte krefter. To strykninger gjør også at det vil bli enklere å komme inn i «leken» fra dårlige spor. Draget vårt er fakta ikke så verst, og den avslørte fin kapasitet mot vel så gode hester som dette i fjor. Nå har den fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den vant sikkert på en dårlig bane sist. Roar Hop trakk ikke ned draskylappene, og det var nok krefter igjen. Kan overrasket med flyt på veien…

V65-3 : 2 Kleppe Maia – Fikk maks sist, men travet trossalt 32,0/2040mv. Kan muligens 33,5 fra tet, og da sier det seg selv at den ikke blir enkel å fange. Leder hele veien? 14 Sjeras – Er ikke spillerne glad i, og de undervurderer den gang på gang. Vi hadde den med på tre hester når den vant som et 8-valg tredje sist, og leverer den på sitt beste er den STEKHET mot en billig motstand som dette. Hadde 0,4% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er naturligvis galskap. SKAL MED PÅ ALT, for formen er fortsatt fin!

V65-4 : 8 Rano Hilda – Et fantastisk fint hoppeløp venter, og her er det fakta bra klasse på flere av hestene. Vår ide har fin kapasitet, og den var klart bra etter pause sist. Feilet da i en slags strid, men hadde nok trolig uansett tapt knepent uten denne galoppen. Kan ventes MYE forbedret med det løpet i kroppen, og vi er veldig inne på at Lars Tore Hauge har prøvd å sette sin springer opp til denne oppgaven med 24K i førstepremie. Springsporet på tillegget passer perfekt, og den skal bli utrolig spennende å følge om det bare klaffer litt på veien. SKAL MED PÅ ALT!

V65-5 : 5 Tortuga Bi – I en krevende omgang i Bergen så går vi på denne nykommeren som dagens beste banker. Vi har sett den i flere løp på Wolvega, og inntrykket har vært bra. Når den vant nest sist så bare blåste den inn til en meget enkel seier, og da viste klokken 13,8 s 1000m med krefter igjen… 16,3/2100ma på Wolvega er minst 15,0 på samme distanse i Bergen… Samtlige i første rekke må være interessert i denne ryggen, og vi får sjokk om noen ønsker å svare. Vi tror på gratis tet, og banker nykommeren til Kolnes!

V65-6 : 7 Hage Jerven – Ove kan kaldblods, og det fikk vi et nytt bevis på når han debuterte med Hage Jerven sist. Så smellfin ut i banen, og avgjorde enkelt nedover oppløpet. Vi hadde 24,0 s 300m på klokken, og det virket den helt ubrukt på. Kan fort bli en HIT i Bergen, og feelingen er at den vil gjøre det utrolig skarpt i det grunnlaget som den nå står inne i. Vi tror på en SOLID SJANSE! PS. 5 Valle Max – Er spennende om den bare kommer seg rundt uten noe tull på veien. Gikk et enormt løp etter galopp i V75’en sist, og da hadde vi 26,3/2000m etter den grove galoppen. Overrasker nå?