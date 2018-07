Årets beste V65-omgang i Bodø

Røyns Stjernen og kusk Ragnar Fremstad. Lørdag kommer de ut i Bodø. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Sørlandet: Gulljackpot i en fantastisk V75-omgang

V4/V5 Bro Park: Vi jakter ny opptur på galoppen

Tippetips: Vi jakter suksess på lørdagskupongen

Oddstips 1: Kongsvinger med tomålsseier?

Oddstips 2: Svært spillbar odds på Brattvåg

Overgangsvinduet: Sjekk siste nytt

De fleste av spillerne har nok et fokus mot løpene på Sørlandet hvor det altså er GULLJACKPOT i V75-spillet. V75-1 starter kl.15.00. Det er imidlertid mer å glede seg til, og til lunsj blir det galopp. Bro Park står for løpene, og her begynner man kl.12.45. Som om ikke dette var nok så blir det også V65 på kvelden, og da skal vi til Bodø. Her begynner V65-1 kl.19.10.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Bodø byr på en fantastisk fin V65-omgang denne kvelden, og det er i særklasse årets beste omgang fra den banen. Her blir det stor sport i flere av løpene, og spillet er dessuten spennende! Dette er rett og slett en omgang vi gleder oss stort til, og vi anbefaler deg på det varmeste å ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 Zarahs Valentino – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er veldig på riktig vei. Sist travet den altså en 16-tid på stayerdistanse, og det gjør ikke mange etter den i dette løpet. Dag-Sveinung Dalen opp er naturligvis spennende, og fra et nydelig spor bak bilen må den være HET! Nå kommer seieren?

V65-2 : 3 You Who – Var klink overlegen, og veldig god på en elendig bane sist. Virker til å ha mye inne, og det kan meget godt hende at denne er helt klink igjen. Vi dobler dog bongene med 1 Cankus What’s Up. Feilet like etter start sist, og da var den dagen over. Var meget god i løpet nest sist hvor den ble hengt opp i sporene innledningsvis (14,5 f 500m), og ble siden sittende fast for lenge. Banen den dagen var helt elendig. Nå er det opp med Dalen, den er OK fra start, og den kommer til å senke rekorden sin. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 7 Røyns Kasper – Er ekstremt variabel, men den har fart nok i kroppen til å leke dette løpet hjem fra tet. Avsluttet sylvasst sist (22,9 s 300m), og den var ikke langt unna seieren. Er lynrask fra start, og har den først dagen så blir den ikke enkel å fange. 8 Stensvik Iver – Hadde 0,1% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er altfor lite. Vi hadde litt skrellfeeling for den i svensk V75 nest sist, og da var den klart bra som fjerde i MYE tøffere omgivelser enn dette. Glem heller ikke Dalen supersjokket med akkurat denne hesten på Sørlandet 03.12.2017, og da slo den Tekno Odin… Stensvik Iver med bra form i kroppen tas med på ALT!

V65-4 : 3 Gilmour – Følger bilen fra start, og den fyker normalt til tet. I Boden sist spurtet den ordentlig bra tilslutt, og den var ikke langt bak i mål. Gikk da 12,3 på distansen. Vi ser ikke helt hvem som skal lage tempo i dette løpet, og dette må dreie seg om en stor sjanse. Det vi ikke liker er at det er samme eier på 4 Fantoccini som var god sist. Østman har disponert merkelig før, men vi håper at han disponerer sin hest for å vinne løpet, og ikke kjører slik at hans andre hest vil ha luker hele veien. Normalt vinner Gilmour, men det trenger ikke å være feil å doble med stallkompisen som trolig sitter i rygg leder…

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 12 Marciano – Er veldig bra, og den skal normalt duge SVÆRT godt i et løp som dette. Fikk aldri helt fritt frem sist, men den hadde heller ikke veldig mye igjen. Har blitt matchet mot klart bedre hester enn dette, og leverer den bare som den skal, ja, da skal de andre få kjørt seg. Er en banker for de som ønsker å spille tynt.

V65-6 : 9 Røyns Stjernen – Tre hester kan vinne finalen, men vinner det gjør Røyns Stjernen om den får aksjonen til å stemme hele veien. Feilet som vinner sist, og hadde travet ca 23,9/1640m uten galoppen. Tredje sist avslutter den strålende, og var kun en halv lengde bak en såpass god hest som Rofstad Odin. Hadde man plassert Rofstad Odin inn her, ja, da hadde den stått til 1,0 i totoen. Røyns Stjernen gjør ikke det, og var kun et 3-valg når vi la ut tipset…