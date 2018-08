Årets beste V65-omgang i Harstad

John Östman kjører vår banker i Harstad. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Bjerke: Du kan bli mangemillionær i V75 på lørdag

Oddstips 1: Oddsdobbel til over fire i odds i England

Oddstips 2: Nottingham Forest innleder med en trepoenger

Tippetips: Championship og Eliteserien på lørdagskupongen

Overgangsvinduet: Sjekk siste nytt

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Harstad fikk altså ingen V75-omgang i 2018, og "plaster på såret" ble kveldens kjøring hvor det er HØY førstepremie i flere av løpene. Dette er rett og slett en knallfin omgang, og det blir ikke bedre enn dette i Harstad. Dagens beste banker kommer fra Sverige, og vi tror hardt på talentet 3 Kingofthehill F. i finalen. TET OG SLUTT! Sjekk ut følgende:



V65-1 : 3 Stensvik Iver – Har et tilnærmet gaveløp foran seg i innledningen, og den må bare spilles. Den var klart bra i nederlaget nest sist, og da var den ute i et veldig tøft V75-løp. Kommer nå ut etter en liten pause, den står helt perfekt inne i dette løpet, og den kan åpne fra start. Skulle den komme seg tidlig foran skal det en god hest til for å plukke den ned, og dette må være et knallgodt spill. VI TROR HARDT!

V65-2 : 2 Falcon W.F. – Dette er et ganske dårlig stayerløp, og det skal ikke veldig mye til for å vinne det. Falcon W.F. er en bra stayer med et altfor lavt grunnlag på konto. Den fullførte godkjent sist (15 s 800m), og kom til mål med krefter igjen. Gangen før vant den enkelt fra tet på en fin tid. Går nok ned mot 16,0 fra tet over denne distansen, og da tror vi ikke den taper. VI TROR HARDT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 2 Tysvær Tor – Her blir 5 Kringlers Viktor en av dagens tyngste favoritter, men hvordan vil egentlig dette gå fra start? Den er nemlig ekstremt hissig i startøyeblikket, og sjansene for startgalopp er over 50%. Vi prøver derfor å spekulere, og vi gjør det med en ordentlig formbombe som er milevis bedre enn raden. Tysvær Tor feilet som skummel nest sist, mens den gikk et gedigent løp etter grov galopp tredje sist. Er bra i vei, og fra tet skal de andre få kjørt seg. MÅ MED PÅ ALT!

V65-4 : 4 Augustus F. – Kommer ut i ny regi, og etter en lengre pause. Dette har hele tiden vært en veldig bra hest, og når den gikk 10,9 tredje sist, ja, da lekte den seg med krefter igjen. Rapporten på den er knallgode før dette løpet, og dette bør fakta dreie seg om tet og slutt. Motstandsmessig er det nemlig ikke veldig tøft i mot, og den må ha en veldig dårlig dag for å tape dette fra tet. VI TROR HARDT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 12 Reventon – Ble bortkjørt sist, men gjorde fakta et klart godkjent løp etter tredjespor/dødens, og da mot betydelig tøffere motstand enn dette. Nå har den fått en blåser i kroppen etter pause, den er fort forbedret, og får altså opp HC Holm. I dette løpet «stinker» det stor fart, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter… SKAL MED PÅ ALT!

V65-6 : 3 Kingofthehill – Er en toppstammet vallak som neppe kan få en bedre oppgave enn hva som venter i finalen. Den var klin overlegen mot en billig gjeng sist, mens den satt bom fast på 13,6 nest sist. Er veldig kjapp fra start, og dette må dreie seg om en stor sjanse for tet og slutt. VI BANKER!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.