Årets frekkeste V65-banker på Solvalla

Kenneth Haugstad er aktuell på Solvalla tirsdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En innholdsrik tirsdag venter, og her er det litt av hvert å glede seg til. Axevalla er først ut, og lunsjen her starter kl.12.20. Deretter blir det lunsj på Bjerke, og her er man i gang kl.13.40. Forus byr så på en fyldig kveldsmeny med både V4/V65/V5. Her begynner V65-1 kl.18.55. Solvalla er sist ut med sin V65-omgang, og løpene fra Sverige begynner som vanlig kl.19.30.

Bergen 20. september / mot dagens fjerde tyngste favoritt:

V65-6 : 5 Armagedon Vivel – Ble det egentlig feil for sist, og det er ikke slike opplegg den skal ha. Gangen før ble den sittende bom fast med vinnerkrefter, og formen er nok stadig bedre enn raden. Har tidligere avslørt at den er LYNRASK ut bak bilen, og kommer den seg bare forbi 2 Quickwin på startsiden så er fort dette løpet over. Svein Ove Wassberg opp er dessuten et solid kuskepluss. SPILLES!

Sørlandet 22. september / 26-oddser som dobbeltbanker:

V65-3 : 10 Special Edition – Har en misvisende rad, og den gikk klart bra etter galopp på siste bortre sist. Virker til å være en sterk hoppe, og feilfritt kan den fort være et spennende motbud å ha med på bongen.

Momarken 23. september / mot dagens tredje tyngste favoritt:

V65-3 : 7 Umaticaya – Møtte knallgode hester i debuten for Stall Hamre, og selv om den gikk 10,5 s 800m så hentet den ikke mye. Har normalt gått MYE frem med det løpet i kroppen, på ren grunnkapasitet er den best, og med Magnus Teien Gundersen opp må den bare prøves mot favoritten 5 Merles Simone.

Mantorp 24. september / mot dagens tyngste favoritt:

V64-1 : 1 Blue Star Champion – Her blir 4 Bålsta Palema enormt hardt betrodd, men er denne like bra som tidligere? Den ble halt i sommer, og har vel ikke akkurat sprudlet noe enormt de to siste gangene. Kan selvfølgelig renne til tet, dirigere til seier osv, men vi må bare spekulere til denne viser superformen igjen. Draget vårt er helt uspilt, og den hadde 0,9% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut. Har nå gjort to løp for sin nye trener Ville Karhulahti, og vi har likt den skarpt ved begge anledninger. Har gått HELPIGG i mål etter sene luker i begge løpene, og sist viste klokken 10,9 s 800m som helt ubrukt. Er grunnkapabel, og løser det seg bare litt på veien så har denne form til å skrelle. SKAL MED PÅ ALT!

Solvalla byr på en særdeles spennende V65-omgang tirsdag, og vi spiller smellfrekt i jakten på de virkelig store kronene. Dagens beste spill for oss er 10 Southwind Hydro i finalen. Den har imponert veldig de siste gangene, den er MYE bedre enn raden, og den ligger virkelig i skorpen. Vi tar en sjanse, og banker frekt! Sjekk ut følgende:



V65-1 : 13 Tzatziki – Er betydelig bedre enn raden, men likevel er den ikke spilt i innledningsløpet… Den ble sittende bom fast som helpigg sist, mens den ble grovt hindret nest sist. Tredje sist spurter den helt strålende (11 s 800m), og var ikke veldig langt bak J.S. Apollo da. Distansen på tirsdag er ikke noe problem, motstanden er ikke akkurat veldig tøff, og fra et interessant smygspor er i hvertfall vi på vakt. OBS!

V65-2 : 3 Ivan Pavlova A.T. – Gikk flere knallsterke løp i vinter, og er den i en tilsvarende skikk etter dette avbrekket, ja, da skal sjansene være store. Var bunnsolid mot Hachiko De Veluwe nest sist, mens den også var meget god mot Digital Performer sist. Her er det langt billigere i mot, og det skal bli spennende å se den igjen. Vi vil dog se den i en oppvarming før vi går hardere til på den. Er dog en veldig motivert favoritt.

V65-3 : 7 Galinna AM – Imponerte veldig i debuten, og det lyste stor klasse av henne. Vi er dog særdeles skeptisk til å gjøre en såpass fersk hoppe til en GIGAFAVORITT. Det kjøper vi rett og slett ikke. Dessuten debuterer den bak bilen, og den var også litt hissig underveis i debuten. Nei, vi vil la denne gå noen løp til før vi går ALL IN. 6 Power Brodda – Er ingen dum 2-åring, og litt spennende her. Den viste 13,9/1200m etter en grov startgalopp sist, mens den spurtet strålende i debuten nest sist. Trenger opplagt ikke å være borte om den leverer som i disse to løpene.

V65-4 : 8 Estelle Brodda – Var hardt betrodd i debuten, og var da trykket ned til 2,1x flesket. Da ble det imidlertid startgalopp, og den tapte mye på den. Kom fint tilbake i kulissene (15,8/1000m), og den så skikkelig fin ut i målgangen. Går nok en 16-tid på distansen, og som for lite spilt er i hvertfall vi på vakt. SKAL MED PÅ ALT!

V65-5 : 4 Lady Rubenstein – Er lynrask fra start, og trolig får den overta teten gratis uten at det koster for mye. Den vant enkelt fra tet tredje sist, mens den nest sist stummet fra samme posisjon. Da åpnet den dog på 08,8/12,7… Nå sist fullførte den bra, og gikk 13,7 s 1000m. Dette er en dønn riktig oppgave for Lady Rubenstein, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro på en solid mulighet.

V65-6 : 10 Southwind Hydro – Hadde 4,6% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er galskap. Blir nok mer spilt, og det skal den også være. Den gikk et knallsterkt løp etter galopp nest sist, mens den leverte et luftig oppløp etter hinder på veien sist. Var da ute mot en helt annen verden av hester kontra det den møter nå. Her lukter det stor fart på forestillingen, og klaffer det bare litt på veien tror vi denne er helt «klar». Dette er dagens i særklasse beste spill, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!