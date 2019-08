Austevoll har V65-bankeren på Biri

Gunnar Austevoll kusker Nettavisens V65-banker på Biri i kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En strålende trav- og galopphelg står foran oss. Lørdag er det V75 på Forus med flotte løp på menyen og søndag er det klart for internasjonal V75 fra Jägersro med svensk Derby som den store sportslige attraksjonen. I tillegg er det flere jackpotomganger søndag. På Klampenborg er det V64 med jackpot og 490 360 SEK ekstra i sekserpotten og søndag kveld er det internasjonal V65 i Drammen med 511 403 kr ekstra i sekserpotten.

Jackpot er det også fredag. Det er i V64-omgangen fra Bollnäs der det er 951 000 SEK ekstra i sekserpotten. I tillegg til dette, er det en herlig V65-omgang fra Biri. Fredagen innledes med V65-lunsj på Jägersro.

Ny tillit til Gunnar Austevoll

Undertegnede valgte å gi bankertilliten til Gunnar Austevoll i V65-1 på Klosterskogen torsdag med storfavoritten Tiger Man E.P. i V65-1. Det ble skjebnesvangert da jeg fanget de fem øvrige vinnerne og lenge vurderte 9 King N'Swing som banker i V65-4. Uansett ble det fem rette på de mellomstore V65-forslagene. Jeg har ikke tatt skrekken med Gunnar Austevoll og går på Gunnar igjen som banker i kveld, nå med storfavoritten 6 Djarpur Dry i V65-1. Denne har vært helt rå i tre strake seiersløp nå. I kveld er det 2600 meter, det er en fordel for denne tøffingen. Støter på flinke 9 On Track Paul i kveld, men jeg tror Gunnar Austevoll har den beste hesten. 6 Djarpur Dry blir min V65-banker på Biri i kveld.

Vinner feilfritt?

Kun åtte hester stiller til start i V65-2, men jeg må ha med fem hester på samtlige V65-forslag. På kapasitet er jeg helt sikker på at 7 Rive Rakett er best. Mikkelborg-hesten vant fire løp tidligere i år, men var ikke som best i sine to siste løp. I kveld kommer vallaken tilbake etter fire måneders pause og blir mitt forholdsvis klare førstevalg.

Supersprint med Østre i hovedrollen

V65-3/V5-1 er en supersprint over den uvante distansen 1100 meter og det er voltestart. Evigunge 7 Særpefanten holder koken i en alder av 14 år, og har garantert ikke noe mot den korte distansen. De tre 20-meters hestene 7 Særpefanten, 6 Valle Mattis og 8 Torpa Nicklas skiller seg litt ut, men jeg setter Særpefanten først på rangeringen.

Langløp og åpent

Ferske hester er på farten i V65-4/V5-2 og her er distansen 2600 meter. Det er et åpent løp og bortsett fra 7 William The Winner, synes jeg de åtte øvrige har vinnersjanse. Kanskje er svært lite spilte 1 Glazier's Victoria en spennende løsning i et meget vrient løp å rangere.

To hester gjør opp i V65-5/DD-1

V65-5/DD-1 er et kvalifiseringsløp til Per Arne Enholms minne og to hester skiller seg klart ut. Jeg tror det er bra sjanse for Maren Øyo kjører seg tidlig til tet med 4 Harbour Eightysix. Kolnes-hesten innfridde som vår V75-banker på Bjerke i sin nest siste start og og gjorde et sterkt seiersløp da. Fra tet skal det være bra vinnersjanse og i DD-spillet blir 4 Harbour Eightysix min banker.



Dog er neppe 1 Ibra Boko noe dårligere, men jeg tror ikke denne svarer ut førstesporet. Er uansett det klare motbudet og selvskreven på samtlige V65 og V5-forslag.

Har funnet en voldsom formtopp

Hyppig startende 9 Jillborka (32 starter i 2018 og 25 starter hittil i år), har funnet en voldsom formtopp i det siste og selv fra 40 meter tillegg synes jeg hun er en motivert favoritt i V65-6. Vant tredje sist og spurtet som en vind etter sen åpning i V75 på Biri forrige tirsdag. Langt tillegg har jo normalt ikke vært Jillborkas melodi, men motstandsmessig ser det veldig overkommelig ut i kveld.