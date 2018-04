Austevoll kjører bankeren på Momarken

Logical Mystic kommer ut som favoritt i kveld. Her fra seieren sist på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige mandagsmeny:





For en travuke vi har foran oss. På lørdag er det dags for Olympiatravet på Åby med en stor internasjonal V75-omgang. I morgen er det superonsdag på Bjerke. Bonuspotten skal fordeles på alle med sju rette og det venter 814 032 kr ekstra i sjuerpotten. Før dette skal vi innom Momarken som presenterer en vrien og en spennende V65-omgang. Merk også at det er jackpot i V64-spillet på Solvalla i kveld med 1 115 565 SEK ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Lørdag ble ellers en innbringende dag for Nettavisens tips og Rolf Lerum tok for seg både i Harstad og på Forus.

Lerum med spillfest i Harstad 21. april!

Det ble servert enormt sterke tips til Harstad denne kvelden, og lukene ble tømt! Rolf Lerums største V65-forslag på Netavisen (innl.pris kr 1 920) satt som støpt, og den betalte ut hele 17 518 kr. I V5-spillet satt ALT, og Lerums minste V5-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 19) betalte ut flotte 5 741 kr. Kveldens storskrell Young Moon Hoss (5,6%) var med på kun tre hester i V65-6. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 21-bonger. Sjekk ut følgende:

* 8 andelslag (fire andeler a kr 125) betalte ut 16 278 kr.

* 5 andelslag (fire andeler a kr 300) betalte ut 17 022 kr

* 4 andelslag (fire andeler a kr 500) betalte ut 17 518 kr.

* 2 andelslag (seks andeler a kr 330) betalte ut 17 518 kr

* 1 andelslag (fire andeler a kr 729) betalte ut 18 014 kr

* 1 systemspill (fire andeler a kr 1 000) betalte ut 18 510 kr

Luketømming i V4-spillet på Forus 21. april!

Rolf Lerum serverte også sterke tips til Forus lørdag, og spesielt i V4-spillet ble det bra. Hans mellomste V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 480) suste inn, og betalte tilbake fine 6 382 kr. SUPERSJOKKET, og 30,83 ODDSEREN Odins Høvding, advarte vi skarpt for. Den var faktisk en A-HEST for oss, og følgende info ble servert: Er en hest som Atle Erga har et solid tak på, og vi hadde tro på den sist. Så da ut som en klink vinner, men ble plukket ned på streken av en annen hest vi trodde på, Godtepåsen. Har fått tre NØDVENDIGE blåsere i kroppen etter pause, og normalt skal den bare bli bedre og bedre fremover. Fra tredje omvendt burde den havne fint på det, og den kommer i a-gruppen vår.

Nå skal alt fokus rettet mot Momarken og den spennende V65-omgangen. En banker er funnet, samt et fint to hesters-lås. Det finnes også flere svært lite spilte objekter på Momarken denne kvelden.

Austevoll og Blakkestad

Jeg har meget god tro på at 6 Logical Mystic vinner V65-4. Blakkestad-traveren har nå fått to løp i kroppen etter en syv måneders pause. Første gang ut etter pausen ble hingsten tredje i et løp som ble vunnet av Eurora foran Royal Winner. Dette er to gode hester. Det var svært gledelig og se at Logical Mystic hadde gått så mye frem med løpet i kroppen sist på Bjerke. Da var han å finne i tet etter 300 meter. Derfra ble seieren meget komfortabel. Det jeg likte spesielt godt var måten 4-åringen svarte opp Masserati G.T ned oppløpet. Starthurtigheten til hingsten er meget god. Jeg har sjekket opp alle hestene i første rekke, og jeg er ganske sikker på at Logical Mystic sitter i tet tidlig. Fra tet så tror jeg ikke hesten taper dagens løp og 6 Logical Mystic blir dagens beste banker for meg både i V65- og V5 spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen







3 Blaze Of Glory er hesten som står nærmest vår banker på kapasitet. Hesten kommer dog ut etter fem måneders pause og det ligger ann til et forsiktig opplegg. 4-åringen har ikke hittil i karrieren vist noe tegn på hurtighet fra start. Jeg tror ikke han kan holde ute min banker. Vi skal dog følge på med denne fremover, for han er vant med å møte meget gode hester og kan få et fint år. 8 Roberto Brazz er heller ingen startkanon, og dagens spor er nitrist. Det er en veldig god traver, men i dag ser det tøft ut å slå min banker for dagen.



Nå da, Kjenner

Favoritten i V65-1 skal være 9 Battimo, som er i sitt livs form for tiden. Hesten gjør topprestasjoner hele tiden. Fjerde sist på Färjestad spurtet hesten meget sterkt til tredjeplassen. Tredje sist på Bjerke sitter hingsten sist inn mot den siste svingen, og leverer en strålende spurt til tredjeplassen, kun en lengde bak seieren. Nest sist ble 5-åringen sittende fast for lenge, men viste at det var krefter spart da luken kom kort før mål. Jeg tror Battimo hadde vunnet med åpning. Nå sist på Bjerke satt han nok en gang som en av de siste inn mot den siste svingen, men spurten var forrykende til fjerdeplassen, kun en halv lengde unna seieren. Dette er den store formhesten i feltet og det skal være den klare favoritten, men jeg kommer ikke til å spille 9 Battimo alene.



10 Neslands Faksen er en hest jeg setter ganske høyt. Hingsten har nå gått feilfritt to ganger på rad og vært god. Det lange Momarken-oppløpet er til hesten sin fordel. Må med på alt. Det samme må 5 Tekno Teddy, som i en feilfri utgave vil sitte i tet og styre tempo underveis. Hesten er god nok til å vinne dette løpet.



Brenne-hoppe i andre?

Jeg synes 8 Shez Elegant har en veldig fin oppgave foran seg i V65-2. Hoppa som blir trent av Jens Kristian Brenne rakk å gjøre tre løp i fjor, men tok plutselig en pause på hele ni måneder. 4-åringen kom ut på Biri etter den lange pausen sist, og gikk et veldig sterkt løp til andreplassen. Lars Anvar Kolle, som kusket henne, kjørte til fra start. Hun fikk tidlig over seg Bjørn Steinseth som skulle til tet og første 500 meteren ble åpnet på 12,4. Når Kolle angrep med 500 meter igjen tok hun virkelig tak i det og gikk meget sterkt. At hoppa ble tatt ned rett før mål av Aaby Sisa bryr meg lite. Hun fungerte mye bedre enn ventet etter den lange pausen. I dagens løp møter hun en god konkurrent, og det er 2 Millman. Jeg mener dog bestemt at Brenne-hoppa er en bedre traver og det blir mitt førstevalg i løpet.

2 Millman gjorde sitt beste løp i karrieren sist på Biri. Mikkelborg bare sendte hesten i angrep ned siste bortre og vant veldig enkelt. Vallaken har gode tetsjanser her, og skal med på alt av forslag. Jeg kommer til å stå på disse to hestene.

Jeg ser at 1 Monbaleno får en del oppmerksomhet av salen, men denne har på ingen måte overbevisst meg og får ikke plass på bongene.

Svensk førstevalg i monteløpet

3 Elstar Rapida blir det klar førstevalget mitt i V65-3. Juliano Star-sønnen er en god traver. 7-åringen har startet fire ganger i år, men dette er den første montestarten. Jeg tror formen til Elstar Rapida er fin for tiden. Han var meget god på Färjestad nest sist og imponerte stort. Måtte gjøre mye selv under sisterunden, men viste tegn på god styrke og vant enkelt. Nest sist hesten startet i monte, var han en 4-oddser. Det løpet ble vunnet av kanonen Bob La Chance. I dag tar Sophia Jacobsen turen til Momarken. Sistnevnte som er en meget talentfull rytter fra Sverige. I dagens løp mener jeg helt klart at 3 Elstar Rapida er en av feltets beste hester, og må regnes som favoritt.



Videre får 1 Shoothesun, 6 Mr. Sopranos, favoritten 7 The Dark Knight og 10 Lucille Bourbon plass på alle forslag.

Storm blir kjørt i dag

I dag tror jeg 2 Valle Storm blir satset med fra start i V65-5. Tredje sist kom hingsten ut etter en fire måneders pause. I forkant av det løpet sa Helgestad at hesten skulle bygges opp, og derfor bli kjørt passivt med. Det stemte og hingsten satt bom fast. Nest sist ble det tredje innvendig underveis, men det løste seg med siste indre på Klosterskogen. Seieren ble til slutt veldig enkel. Alm Nagano var sjanseløs til å svare Valle Storm ned oppløpet. Helgestad-traveren startet så på Bjerke sist, og ble sittende fast altfor lenge. Med åpning tidligere kunne hesten ha vunnet. Han var et hode bak Frøyu Petter i mål. Jeg ser for meg at Valle Storm holder ute Frøyu Petter ute fra start, og får overta teten av 1 Alm Nagano. Det er usikkert hva sistnevnte velger, men denne har ikke vært som best på slutten og bør få et ryggløp. 2 Valle Storm blir mitt førstevalg i V65-5.

Spret hemmer, men...

Inntrykket på 12 Ubuntu i V65-6 sist var meget tiltalende. 6-åringen som blir trent av Kristine Sørensen satt fast for lenge, men da åpningen kom så gikk vallaken med full fart inn i mål. Cromwell-sønnen var kraftig under pari nest sist, og noe må ha vært galt for dagen. Jeg ser for meg at 12-traveren kan sitte i fine rygger under sisterunden. Her kommer både 10 The Secret Light og 11 Frankie Lobell og søke seg ut i tredjespor. Ubuntu har vist før at han spurter meget fort med det rette løpsopllegget og jeg mener han kan vinne dette. Inntrykket sist gjør at jeg prøver hesten som en frekk DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen