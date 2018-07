Bankerfri V65-jackpotomgang på Sørlandet

Intrepid Ibex og kusk Lars Fredrik Kolle. På søndag kjører Geir Mikkelsen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V4/V5 Göteborg: Spennende lunsjgalopp fra Sverige

V75 Åmål: V75-jackpot med 1,5 millioner ekstra

Oddstips 1: God odds på norsk dobbel

Oddstips 2: Åsane tar sin andre borteseier i år

Tippetips: Stor utbetaling på søndagskupongen?

Overgangsvinduet: Sjekk siste nytt

Det blir galopp fra Gøteborg i lunsjen denne søndagen, og V4-1 starter kl.12.45. Åmål byr så på en helt strålende V75-jackpot, og det ligger altså over 1,5 millioner ekstra i sjuerpotten. V75-1 begynner kl.15.50. Som om ikke dette var nok så blir det også JACKPOT fra Sørlandet, og her ligger det 576 426 ekstra i sekserpotten. V65-1 er i gang kl.18.15.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi spiller uten banker på de litt større bongene i dagens V65-jackpotomgang på Sørlandet, og vi er klart inne på at dette kan gi bra betalt. Den nærmeste vi var å lande på som alenestrek var faktisk 4 Intrepid Ibex (V65-5), og den var altså et 7-valg når vi la ut dette tipset... Ta rygg på følgende snadder:



V65-1 : 2 Whatsoflying S.S. – Fikk syre sist etter å ha blitt brukt en del over stayerdistanse. Har ellers radet opp med sterke innsatser, og den er i det hele tatt i en ordentlig bra form. Har nå en MYE finere oppgave enn på lenge, den har trukket et perfekt spor, og sjansene må være gode. Vår klare tipsener.

V65-2 : 11 Circus Va Bene – Er normalt helt overlegen her om den bare går feilfritt. Er MILEVIS bedre enn raden, og den gikk et gedigent løp etter grove galopper sist. Her er det ekstremt billig i mot, og den dukker normalt opp helt der foran om den bare kan skikke seg. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 4 Eikfaksen – Har funnet formen igjen, og den så klart bra ut sist uten at den fikk lukene tilslutt da. Er ikke den beste hesten i feltet, men på fart/speed er den sylvass, og får den først løpet, ja, da kan den speede ned en gjeng som dette. Settes knepent først.

V65-4 : 6 Moi Elden – Går «ALLE» til på denne søndagen etter løpet sist, og den blir knallhardt betrodd. Går alt riktig for seg så kjemper den naturligvis om seieren igjen. Vær dog OBS på at vi her snakker om en ekstremt fersk hoppe, det kommer viktigere løp senere i år, og vi kan ikke gå ALL IN på en slik fersk hoppe som blir såpass hardt betrodd. 9 Kleppe Elfina – Er en ikke noen dårligere hest, og den har levert gode løp på slutten. Har en veldig fart i kroppen, og feilfritt er den med i fremste rekke.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 4 Intrepid Ibex – Har et gaveløp foran seg nå, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om en vinner. På Sørlandet nest sist feiler den som helt klar i den siste svingen, og den hadde gått en 13-tid uten den galoppen. Etter pause på Bjerke sist kommer den til mål med krefter igjen etter et defensivt opplegg. Her fyker den normalt til tet, neppe noen er god nok til å lage fart, og feelingen sier altså tet og slutt! Var et 7-valg når vi la ut tipsene, men nå blir den naturligvis mer spilt. VI TROR HARDT!

V65-6 : 1 Åse Elden – Var veldig uheldig på Jarlsberg sist, og den ble grovt hindret fra en mye bedre enn 6-premie da. Har vært veldig flink etter den kom inn på stallen til Ove Kenneth Karlsen, og den kan nesten ikke få et finere løp enn dette. Blir den bare ikke fast dukker den opp på foto, og den skal med på alt.