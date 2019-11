Bankerfritt og spennende i Bergen

Håkon Håvardstun er aktuell i Bergen i kveld. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er ikke enkelt i kveldens V65-omgang fra Bergen, og ingen skal bli overrasket om dette gir særdeles godt betalt. Vi har som vanlig jobbet godt med løpene, og funnet frem til mye snadder. Våre litt større bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 8 Caramello P.P. – Innledningsløpet er av svak klasse, og det skal ikke mye til for å vinne et løp som dette. Vår ide er ingen stjerne, men har løftet seg på slutten, og var ikke tom i kulissene på en bra tid sist. Tore Totland har vunnet med denne tidligere (14.02.2019), og vi blir alt annet enn overrasket om han kan gjøre det igjen i billige omgivelser som dette. SKAL PASSES!

V65-2 : 1 M.L.’S Odin – Denne er det ordentlig flinke hestefolk bak, og vi prøver oss med den direkte. Så veldig fin ut i prøveløpet, var ikke tom over mål, og tiden må sees litt i lys av en dårlig bane. I kveld blir banen lynrask, og vi blir alt annet enn overrasket om dette går 33-34 på distansen. Løste dessuten fint fra start i prøveløpet, og fra tet skal ikke denne bli enkel å plukke ned fra tet. SPILLES!

V65-3 : 4 Frk. Sjur – Har vært ute i helt andre omgivelser enn dette, og tredje sist var en såpass god hest som Rappstjernen helt sjanseløs å hente 60m tillegg på den. Nå er Frk. Sjur tilbake i Bergen, men leverer den bare sånn noenlunde i nærheten av hva den kan, ja, da må dette dreie seg om en flott mulighet. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN!

V65-4 : 8 Vertigo Bjørn – Gikk fullt godkjent i kulissene mot ELITEN sist, og formen virker å være veldig bra. Lørdag blir den solid kuskeplusset med Bjørn Steine, den vil dra stor fordel av et lite felt, og sjansene for at den runder alt må være store. SPILLES!

V65-5 : 2 Julia Ressie – Har vært positiv i begge løpene den har gjort etter pause, og formen virker fakta å være veldig bra. I kveld har den en svært passende oppgave foran seg, og dette kan fakta dreie seg om tidlig tet og slutt. Burde nemlig bli sluppet til tet av 1 Mountain Yankee (Bjørn Steine), og på en LYNRASK bane trenger den da ikke å bli enkel å fange. MÅ MED PÅ ALT!

V65-6 : 2 VG Prinsen – Her blir naturligvis 5 Bokli Stjernen hardt betrodd, men vi stoler ikke fullt ut på denne, og ingen skal bli overrasket om det kommer en galopp… Ideen vår var LANGT under pari sist, og noe må ha vært feil på den da. Gangen før var den helt enorm i tøffe omgivelser, og den spurtet gedigent etter hindringer på veien da (22,6 s 300m). Er KJAPP i vei, og tilbake på sitt beste så leder den et løp som dette lenge. Tar revansj fra sist?