Bankerfritt og spennende i Harstad

Hans Chr Holm er som vanlig aktuell i Harstad. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V65-omgangen som venter fra Harstad denne lørdagen er SVÆRT SPENNENDE, og vi er veldig inne på at dette vil gi meget bra betalt. Flere frekke objekter er jobbet frem, og de helt klare bankerne finnes ikke. Våre litt større bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende snadder:



V65-1 : 9 Bevis C.N. – Er ikke den beste hesten i feltet, men den holder toppform, og med den beste kusken i feltet er den uansett spillbar. Har radet opp med fine løp, og tredje sist avgjør den altså sikkert på knallgode 14,7 over samme distanse. Står perfekt til for å smyge med nå, og med tanke på at det er vingelrisk for den store favoritten 8 Juliano Extreme så kan dette bli aldeles riktig for vår ide. SPILLES!

V65-2 : 9 Explosive Ends – Dette løpet er topp tre av de dårligste løpene som er blitt kjørt i Norge 2018, og vinneren blir altså belønnet med solide 16 000. Her er det bra med penger å hente, og vår ide som debuterer i Harstad settes først. Rapportene på den er nemlig oppløftende, den har møtt bedre hester enn dette tidligere i år, og den er verdt et forsøk. PS. 5 Rose Töll – Blir hardt spilt, og det er også snakk om den beste hesten i feltet. Spurtet meget sterkt etter hinder på veien i Sverige nest sist. Vi liker dog ikke at den fungerer såpass dårlig aksjonsmessig, og galoppen er neppe veldig langt unna…

V65-3 : 10 Polar Northug – Debuterer i monte, og det er noe den burde passe bra til. Har ikke vist toppform med vogn den siste tiden, og monte kan fort gjøre at den tenner ordentlig til igjen. Dette er trossalt en vinnerhest, og finner den gleden i monte, ja, da kan det bli mye gøy. Rytteren er fersk (17-år), men vi har sett Celina Skogmo i Harstad tidligere, og dette er en jente med talent. Hun driver hesten fint i monte, og er en av få ryttere fra Harstad som har en skikkelig sits. Hun skal bli spennende å følge videre, og nå kan det fort være duket for den første seieren i denne stilarten. SETTES FREKT FØRST!

V65-4 : 8 Valle Teddy – Tre hester skiller seg ganske klart ut i et ellers veldig svakt løp. Hesten vi plasserer først har vært seks ganger blant de to beste på ni forsøk i år, og den er stortsett veldig godt forberedt når den starter. Tidsmessig burde det være en del å gå på, og den kan ikke få et bedre løp grunnlagsmessig enn dette. SPILLES! PS. 3 Kor Kosen – Har vært en problemhest i hele livet sitt, og den sliter ofte veldig med aksjonen. Kan være helt klink når den debuterer i Harstad, men vi vil gjerne se hvordan den fungerer før vi heiser den til topps. Rapportene på den er kun helt OK.

V65-5 : 9 Next Photo Diamant – Har en spennende oppgave foran seg denne lørdagen, og den gjør seg ikke bort i et løp som dette. Kom ut etter pause sist, og det løpet gjorde nok veldig godt. Burde være kraftig forbedret med den blåseren, og mot en DØNN RIKTIG motstand er i hvertfall vi på vakt. Står dessuten i et glimrende smygspor, og her blir vel det også litt kjøring? Settes først i et løp hvor det skiller litt på de beste kontra de nest beste.

V65-6 : 12 Å. Gnisten – Vi er fullt klar over at den er 20m tøffere ute kontra 5 Billy Kravall nå, men vi gir den uansett tipsnikken. Var nemlig helt strålende på samme tid i fjor, og nå virker den å være på vei mot superformen i år igjen. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den var tapper sist etter å ha gjort all jobben selv. Distansen takler den like bra som noen andre i feltet, og den skal ikke bli enkel å stå i mot tilslutt… MÅ MED PÅ ALT!