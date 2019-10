Bankerfritt og spennende på Momarken

Åsbjørn Tengsareid og Trø Ennius. Tirsdag kommer de ut på Momarken. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Momarken er en av våre store favorittbaner, og i kveld skal vi til lukene! Flere svært spennende objekter er nemlig jobbet frem, og de klare bankerne finnes ikke i denne omgangen. Våre litt større bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 12 Amazing Surprise – Er BETYDELIG bedre enn raden, og den fortjener virkelig en seier. Den ble sittende bom fast i kulissene i et løp som Hillary BR vant tredje sist, mens den spurtet helt strålende etter et passivt opplegg nest sist. Nå sist gikk den igjen et meget sterkt løp, og da etter galopp. Har vinnerform i kroppen, den drar stor fordel av det lange oppløpet på Momarken, og må være interessant nå. Blir nok litt spilt etter at vi varslet for den, men når dette tipset ble lagt ut var den fakta et sistevalg…

V65-2 : 9 Ra Tore – Har en elendig rad, og blir neppe veldig mye spilt her. Er dog en av de klart beste hestene på ren kapasitet, og sist feilet den fra seg en plass helt der fremme. Kommer den seg bare rundt uten noe tull i kveld så forventer vi at den dukker opp på foto. Settes frekt først i et ellers ganske så jevnt løp.

V65-3 : 3 Trø Ennius – Har alltid hatt bra grunnkapasitet, men den har også bitvis slitt en hel del. Debuterte for Bjørn Larsen sist, og vi fikk se en forbedret utgave direkte. Tengsareid kjørte den ikke i kjelleren, og på klokken hadde vi 25,1 s 500m med litt krefter igjen. Er trolig ytterligere forbedret til kveldens oppgave, og den skal ikke undervurderes. OBS!

V65-4 : 1 Hof Blesen – Har vi vært litt på jakt etter, men det har blitt mye feil, og marginene har ikke akkurat vært med. Formen er dog KNALLBRA, og den gikk et flott løp etter en elendig start sist. Står ENDELIG litt spennende til i kveld, og nå kan det vel ikke bli feil? Blir den bare ikke fast så forventer vi at den er med helt i fremste rekke, og det til bra odds i lukene. SKAL MED PÅ ALT!

V65-5 : 2 Grude Svarten – Har sett VELDIG forbedret ut i ny regi, og den burde være litt spennende i kveld. Den fullførte fint på en knallgod tid etter pause nest sist, mens den sist feilet med krefter igjen i angrep på oppløpet. Ser veldig fin ut for tiden, og den skal nok ha litt å hente i tiden fremover. Trenger ikke å bli veldig mye spilt i et ellers ganske jevnt løp, men den er god nok, og spesielt om den går som de siste gangene.

V65-6 : 1 Hands Down – Var ute i forsøk/finale på samme dag på Wolvega sist, og inntrykket i finalen var veldig bra. Vant utrolig enkelt etter en kjapp sisterunde. I forsøket var den veldig tråkk underveis. Er kjapp ut, Morten Pederesen har ambisjoner direkte med sin nykommer, og den er HET i finalen om den leverer som tidligere. Motivert favoritt. Vi skal dog ikke ryke på 4 Lovato America som viste 13,5/1900m etter galopp nest sist, mens den floppet som storfavoritt sist. Da var den imidlertid såpass svak at den må ha vært syk. Blir betydelig mindre spilt i kveld, men hva er vel mer typisk enn at den da vinner?